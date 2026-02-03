Grado Online en Lengua y Literatura Catalanas
Presentación
El grado de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC forma a los profesionales de la lengua y la literatura para trabajar en diferentes ámbitos de la sociedad actual.
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El título de graduado en Lengua y Literatura Catalanas por la Universitat Oberta de Catalunya se inscribe dentro de la rama de artes y humanidades y es el único totalmente virtual de todo el Estado
¿Por qué estudiar el grado online de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC?
Estudiar el grado de Lengua y Literatura Catalanas te permitirá:
- Expresarte con excelencia en lengua catalana.
- Conocer los recursos gramaticales y expresivos de la lengua catalana, su estructura interna, su origen y evolución, y su variación histórica y actual.
- Interpretar críticamente las producciones lingüísticas y culturales, pretéritas y contemporáneas, vehiculadas en dicha lengua.
- Conocer la producción literaria en lengua catalana, así como las demás formas de producción cultural de la comunidad lingüística catalana en su dimensión histórica y actual.
- Aplicar las diferentes capacidades a contextos distintos y cambiantes.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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