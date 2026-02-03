El plan de estudios puede dar lugar, si el estudiante lo desea, a dos menciones (de 54 ECTS cada una):

Mención en lengua Mención en literatura

Mención en lengua

Esta mención ofrece una especialización en el estudio diacrónico y sincrónico de la lengua, que aborda tanto los aspectos descriptivos como los prescriptivos, y también las aplicaciones sociales y las variaciones territoriales. Por un lado, se proporciona una sólida formación descriptiva y prescriptiva de la lengua catalana y un conocimiento profundizado de los cimientos de la lingüística desde una perspectiva científica, que explora las teorías, las metodologías y los adelantos más recientes. Por otro lado, esta formación capacita el estudiante para asumir roles profesionales en un contexto marcado por la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, y la creciente complejidad cultural y lingüística, que han dado lugar a nuevas profesiones vinculadas al lenguaje.

El estudiante desarrollará competencias clave para afrontar tanto las demandas profesionales tradicionalmente ligadas a la lengua (enseñanza, corrección, traducción y edición de textos o planificación lingüística), como las demandas emergentes que surgen con los retos actuales en campos como la comunicación digital, las tecnologías del lenguaje o la gestión lingüística en entornos multiculturales. Así, adquirirá una visión integral para abordar los desafíos lingüísticos y culturales de la sociedad actual, y sabrá diseñar e implementar estrategias basadas en el principio que la lengua tiene un papel clave en la configuración de identidades culturales, en la dinámica social y en las tecnologías de la información y la comunicación.

Mención en literatura

Esta mención ofrece una especialización en el estudio de la literatura y la cultura catalanas, con una perspectiva amplia y abierta, tanto cronológica (desde la edad mediana hasta la actualidad, con un énfasis en la contemporaneidad) como de enfoque (desde la historia de la literatura a la crítica literaria, la literatura comparada o los estudios culturales). Se adquieren competencias en el análisis crítico de los textos literarios y otras producciones culturales desde varias perspectivas teóricas, así como conocimientos sobre los procesos de producción y consumo culturales, el papel de la literatura y la cultura en la sociedad catalana, y sobre los vínculos de la tradición catalana con otras tradiciones culturales. Así mismo, se favorece la reflexión desde una perspectiva de género, a fin de comprender las dinámicas y los enfoques de género presentes en la producción literaria a lo largo del tiempo.

La formación en literatura abre un abanico de oportunidades profesionales: desde el mundo educativo a la promoción de la lectura y de la literatura entre públicos diversos, la implicación en la industria editorial, el ejercicio de la crítica literaria o el asesoramiento de contenidos culturales en medios de comunicación. Para el ejercicio de estas prácticas profesionales, la mención provee conocimientos y la práctica de habilidades para la valoración crítica de las producciones culturales desde perspectivas teóricas diversas y en la comprensión más rica de los contextos históricos, culturales e ideológicos que afectan el campo cultural.

Asignaturas de la mención en lengua:

Lengua catalana: fonética, fonología y morfología

Orígenes y evolución de la lengua catalana

Dialectología catalana

Lingüística cognitiva

Lenguaje, mente y cerebro

Terminología

Teoría y práctica de la traducción

Asesoramiento y servicios lingüísticos

Multilingüismo y educación

Asignaturas de la mención en literatura:

Literatura catalana del Barroco y la Ilustración

La Renaixença

Literatura comparada

Vanguardias y literatura en Europa y a Cataluña

Narrativa catalana contemporánea

Poesía catalana contemporánea

Teatro catalán

La identidad catalana en sus textos

Narrativa catalana medieval