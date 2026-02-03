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Grado Online en Lengua y Literatura Catalanas

Presentación

El grado de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC forma a los profesionales de la lengua y la literatura para trabajar en diferentes ámbitos de la sociedad actual.
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El título de graduado en Lengua y Literatura Catalanas por la Universitat Oberta de Catalunya se inscribe dentro de la rama de artes y humanidades y es el único totalmente virtual de todo el Estado

¿Por qué estudiar el grado online de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC?

Estudiar el grado de Lengua y Literatura Catalanas te permitirá:

  • Expresarte con excelencia en lengua catalana.
  • Conocer los recursos gramaticales y expresivos de la lengua catalana, su estructura interna, su origen y evolución, y su variación histórica y actual. 
  • Interpretar críticamente las producciones lingüísticas y culturales, pretéritas y contemporáneas, vehiculadas en dicha lengua.
  • Conocer la producción literaria en lengua catalana, así como las demás formas de producción cultural de la comunidad lingüística catalana en su dimensión histórica y actual. 
  • Aplicar las diferentes capacidades a contextos distintos y cambiantes.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Catalán

  • Titulación oficial

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Metodología 100% online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Lengua y Literatura Catalanas

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
66
ECTS
Optativa
102
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipologí­a

Formación básicaCréditos
Lengua, cultura y sociedad
6
Introducción al estudio de la literatura
6
Introducción a las ciencias del lenguaje
6
Lengua latina: lengua, literatura y cultura
6
Introducción a la literatura europea
6
Sociología
6
Competencias TIC en lengua y literatura catalanas
6
Idioma moderno I: inglés/francés
6
Idioma moderno II: inglés/francés
6
Iniciativa emprendedora
6
Asignaturas obligatorias
Créditos
Literatura catalana del siglo XIX
6
Literatura catalana del siglo XX
6
Lengua catalana: estructura y uso
6
Estructura de las lenguas
6
Normativa de la lengua catalana
6
Teoría de la literatura
6
Literatura catalana moderna
6
Historia de la lengua catalana
6
Literatura catalana medieval
6
Lengua catalana y tecnologías digitales
6
Literatura catalana: teoría y crítica
6
Literatura catalana: sociedad y cultura
6
Lengua catalana: semántica y lexicología
6
Sintaxis catalana*
6
Sociolingüística
6
Seminario de estudios catalanes
6
Trabajo de fin de grado I
6
Trabajo de fin de grado II
6
Enseñanza de la lengua catalana
6
Asignaturas optativas
Créditos
Asesoramiento y servicios lingüísticos*
6
Vanguardias y literatura en Europa y en Cataluña*
6
Dialectología catalana*
6
Edición de textos catalanes*
6
Estudios culturales catalanes*
6
Género y sexualidad en la cultura catalana*
6
La identidad catalana en sus textos*
6
La Renaixença*
6
Lexicografía
6
Literatura comparada
6
Literatura y cultura catalana del Barroco y la Ilustración*
6
Lingüística cognitiva
6
Lengua catalana: fonética, fonología y morfología*
6
Lenguaje, mente y cerebro
6
Terminología6
Multilingüismo y educación
6
Narrativa catalana contemporánea*
6
Narrativa medieval catalana*
6
Narratología
6
Orígenes y evolución de la lengua catalana*
6
Poesía catalana contemporánea*
6
Política y planificación lingüísticas
6
Pragmática y discurso
6
Teatro catalán*
6
Tecnologías del lenguaje
6
Teoría y práctica de la traducción
6

 

(Entre todas las optativas, como mínimo 18 créditos tienen que ser de materias orientadas a aspectos de la lengua, la literatura o la cultura catalanas, identificadas aquí con un *.)

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

AsignaturasCréditos
Semestre 1
30
Materias básicas
Lengua, cultura y sociedad
6
Introducción al estudio de la literatura
6
Introducción a las ciencias del lenguaje
6
Materias transversales:
Competencias TIC en lengua y literatura catalanas
6
Idioma moderno I
6
Semestre 2
30
Materias básicas:
Lengua latina: lengua, literatura y cultura
6
Introducción a la literatura europea
6
Materias transversales:
6
Idioma moderno II
Materias obligatorias:
6
Literatura catalana del siglo XIX
6
Lengua catalana: estructura y uso
6
Semestre 3
30
Materias básicas:
Sociología
6
Materias obligatorias:
Estructura de las lenguas
6
Literatura catalana del siglo XX
6
Normativa de la lengua catalana
6
Teoría de la literatura
6
Semestre 4
30
Materias transversales:
Iniciativa emprendedora
6
Materias obligatorias:
Literatura catalana moderna
6
Historia de la lengua catalana
6
Literatura catalana medieval
6
Lengua catalana y tecnologías digitales
6
Semestre 5
30
Asignaturas obligatorias de los módulos de Literatura y teoría literaria, Cultura y sociedad, y Lengua y lingüística:
6
Literatura catalana: teoría y crítica
6
Literatura catalana: sociedad y cultura
6
Lengua catalana: semántica y lexicología
6
Asignaturas optativas de los módulos de Literatura y teoría literaria, Cultura y sociedad, y Lengua y lingüística
(mínimo 6 créditos ECTS)
6
Opción de inicio de un minor
6
Semestre 6
30
Asignaturas optativas de los módulos de Literatura y teoría literaria, Cultura y sociedad, y Lengua y lingüística
(mínimo 24 créditos ECTS)
24
Créditos de un minor, si procede
6
Semestre 7
30
Materias obligatorias del módulo de Proyectos:
Seminario de estudios catalanes
6
Trabajo de fin de grado I
6
Asignaturas optativas de los módulos de Literatura y teoría literaria, Cultura y sociedad, y Lengua y lingüística
(6 créditos ECTS)
6
Créditos de un minor, si procede
6
Otras materias optativas
6
Semestre 8
30
Materias obligatorias del módulo de Proyectos:
Trabajo de fin de grado II
6
Materia obligatoria del módulo de Profesiones de la lengua:
Adquisición y aprendizaje de la lengua catalana
6
Materias optativas del módulo de Profesiones de la lengua:
12 créditos ECTS a escoger entre las materias de Edición y asesoramiento lingüístico y Planificación lingüística
12
Otras materias optativas o que pueden dar lugar a un minor
6

 

Menciones

El plan de estudios puede dar lugar, si el estudiante lo desea, a dos menciones (de 54 ECTS cada una):

  1. Mención en lengua
  2. Mención en literatura

Mención en lengua 

Esta mención ofrece una especialización en el estudio diacrónico y sincrónico de la lengua, que  aborda tanto los aspectos descriptivos como los prescriptivos, y también las aplicaciones sociales y las variaciones territoriales. Por un lado, se proporciona una sólida formación descriptiva y prescriptiva de la lengua catalana y un conocimiento profundizado de los cimientos de la lingüística desde una perspectiva científica, que  explora las teorías, las metodologías y los adelantos más recientes. Por otro lado, esta formación capacita el estudiante para asumir roles profesionales en un contexto marcado por la sociedad de la información y las nuevas tecnologías,  y la creciente complejidad cultural y lingüística, que han dado lugar a nuevas profesiones vinculadas al lenguaje.

El estudiante desarrollará competencias clave para afrontar tanto las demandas profesionales tradicionalmente ligadas a la lengua (enseñanza, corrección, traducción y edición de textos o planificación lingüística), como las demandas emergentes que surgen con los retos actuales en campos como la comunicación digital, las tecnologías del lenguaje o la gestión lingüística en entornos multiculturales. Así, adquirirá una visión integral para abordar los desafíos lingüísticos y culturales de la sociedad actual, y sabrá diseñar e implementar estrategias basadas en el principio que la lengua tiene un papel clave en la configuración de identidades culturales, en la dinámica social y en las tecnologías de la información y la comunicación.

Mención en literatura

Esta mención ofrece una especialización en el estudio de la literatura y la cultura catalanas, con una perspectiva amplia y abierta, tanto cronológica (desde la edad mediana hasta la actualidad, con un énfasis en la contemporaneidad) como de enfoque (desde la historia de la literatura a la crítica literaria, la literatura comparada o los estudios culturales). Se  adquieren competencias en el análisis crítico de los textos literarios y otras producciones culturales desde varias perspectivas teóricas, así como conocimientos sobre los procesos de producción y consumo culturales, el papel de la literatura y la cultura en la sociedad catalana, y sobre los vínculos de la tradición catalana con otras tradiciones culturales. Así mismo, se favorece la reflexión desde una perspectiva de género, a fin de comprender las dinámicas y los enfoques de género presentes en la producción literaria a lo largo del tiempo.

La formación en literatura abre un abanico de oportunidades profesionales: desde el mundo educativo a la promoción de la lectura y de la literatura entre públicos diversos, la implicación en la industria editorial, el ejercicio de la crítica literaria o el asesoramiento de contenidos culturales en medios de comunicación. Para el ejercicio de estas prácticas profesionales, la mención provee conocimientos y la práctica de habilidades para la valoración crítica de las producciones culturales desde perspectivas teóricas diversas y en la comprensión más rica de los contextos históricos, culturales e ideológicos que afectan el campo cultural. 

Asignaturas de la mención en lengua:

Lengua catalana: fonética, fonología y morfología

Orígenes y evolución de la lengua catalana

Dialectología catalana

Lingüística cognitiva

Lenguaje, mente y cerebro

Terminología

Teoría y práctica de la traducción

Asesoramiento y servicios lingüísticos

Multilingüismo y educación

Asignaturas de la mención en literatura:

Literatura catalana del Barroco y la Ilustración

La Renaixença

Literatura comparada

Vanguardias y literatura en Europa y a Cataluña

Narrativa catalana contemporánea

Poesía catalana contemporánea

Teatro catalán

La identidad catalana en sus textos

Narrativa catalana medieval

Carga lectiva

El grado propuesto es de carácter generalista y de orientación profesionalizadora, de manera que comprende todos los aspectos teóricos y aplicados asociados al estudio de la lengua y la literatura, con un énfasis especial en la lengua catalana. Su principal particularidad estructural frente a las licenciaturas tradicionales de Filología Catalana radica en la articulación de un plan de estudios que posibilita al estudiantado tener un papel activo en el diseño del proceso de aprendizaje y en la conformación del currículum.

Con el fin de orientar al estudiante en la selección de las diferentes asignaturas optativas que lo llevarán a realizar un itinerario concreto, hemos diseñado el Portafolios del estudiante de grado LiLC. Se trata de una herramienta innovadora que, utilizando el espacio de aprendizaje

Carga lectiva


El grado propuesto es de carácter generalista y de orientación profesionalizadora, de manera que comprende todos los aspectos teóricos y aplicados asociados al estudio de la lengua y la literatura, con un énfasis especial en la lengua catalana. Su principal particularidad estructural frente a las licenciaturas tradicionales de Filología Catalana radica en la articulación de un plan de estudios que posibilita al estudiantado tener un papel activo en el diseño del proceso de aprendizaje y en la conformación del currículum.

Con el fin de orientar al estudiante en la selección de las diferentes asignaturas optativas que lo llevarán a realizar un itinerario concreto, hemos diseñado el Portafolios del estudiante de grado LiLC. Se trata de una herramienta innovadora que, utilizando el espacio de aprendizaje Folio, permite reflexionar y explicar el propio proceso formativo, y mostrar qué se ha aprendido y como se ha aprendido, potenciando la autoevaluación, y el espíritu crítico y creativo. 

Los primeros 120 créditos ECTS se plantean como obligatorios para el conjunto de estudiantes, y se estructuran en:

  • 60 créditos ECTS de formación básica:
  • 36 créditos ECTS corresponden a materias básicas de la rama de conocimiento seleccionadas, entre las que establece la normativa:
    • Lengua (6 créditos ECTS)
    • Lingüística (6 créditos ECTS)
    • Literatura (12 créditos ECTS)
    • Lengua clásica (6 créditos ECTS)
    • Sociología (6 créditos ECTS)
  • 24 créditos ECTS corresponden a materias comunes consideradas igualmente de formación básica o transversal por la Universidad:
    • Idioma moderno (12 créditos ECTS)
    • Competencias TIC en lengua y literatura catalanas (6 créditos ECTS)
    • Iniciativa emprendedora (6 créditos ECTS)

  • 60 créditos ECTS obligatorios para todos los graduados en Lengua y literatura catalanas.

El plan de estudios propone que  curséis el 80% de créditos de materias básicas durante el primer curso y el 20% restante durante el segundo. El resto de las materias que hay que estudiar durante los dos primeros cursos son de carácter obligatorio.

Los segundos 120 créditos ECTS se estructuran en cinco módulos (de Literatura y teoría literaria, Cultura y sociedad, Lengua y lingüística, Profesiones de la lengua y Proyectos), en los que se organizan las diferentes materias y que combinan asignaturas obligatorias y optativas. Tenéis que cursar, preferentemente, por este orden:

  • 18 créditos ECTS obligatorios y, como mínimo, 36 créditos ECTS optativos de los módulos siguientes:
  • Literatura y teoría literaria
  • Cultura y sociedad
  • Lengua y lingüística
  • 6 créditos ECTS obligatorios y, como mínimo, 12 créditos ECTS optativos del módulo:
  • Profesiones de la lengua
  • 18 créditos ECTS obligatorios del módulo de Proyectos, con las materias:
  • Seminario (6 créditos ECTS)
  • Trabajo de fin de grado (12 créditos ECTS)

Trabajo Final

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final (TFG), que consiste en la realización de un estudio o de una memoria (según los casos) individual en que el estudiante pone en práctica y demuestra las competencias adquiridas a lo largo de los estudios del grado. En el grado de Lengua y Literatura Catalanas, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS, distribuidos en dos asignaturas semestrales: TFG I y TFG II. Estas asignaturas de TFG I y TFG II tienen que ser cursadas por el estudiante de manera consecutiva para finalizar el programa. Es por eso que para matricularse de la primera (TFG I) hay que haber superado un número determinado de créditos del programa, entre los cuales se incluyen los correspondientes en todas las asignaturas básicas y obligatorias y una buena parte de las asignaturas optativas, en especial las relacionadas con el tema y/o la orientación del trabajo que se quiere llevar a cabo.

En el grado Lengua y Literatura Catalanas se ofrece la posibilidad de hacer un trabajo final en una de estas tres áreas:

Trabajo Final


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final (TFG), que consiste en la realización de un estudio o de una memoria (según los casos) individual en que el estudiante pone en práctica y demuestra las competencias adquiridas a lo largo de los estudios del grado. En el grado de Lengua y Literatura Catalanas, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS, distribuidos en dos asignaturas semestrales: TFG I y TFG II. Estas asignaturas de TFG I y TFG II tienen que ser cursadas por el estudiante de manera consecutiva para finalizar el programa. Es por eso que para matricularse de la primera (TFG I) hay que haber superado un número determinado de créditos del programa, entre los cuales se incluyen los correspondientes en todas las asignaturas básicas y obligatorias y una buena parte de las asignaturas optativas, en especial las relacionadas con el tema y/o la orientación del trabajo que se quiere llevar a cabo.

En el grado Lengua y Literatura Catalanas se ofrece la posibilidad de hacer un trabajo final en una de estas tres áreas: Lengua catalana y lingüística, Literatura y cultura catalanas y Colaboración externa en empresa o institución. El estudiante tiene que elegir una de estas áreas y, para poderse matricular del trabajo final, tiene que haber hecho previamente la solicitud de área, que tiene que ser aceptada. La tutoría académica del grado tiene un papel clave en el proceso de orientación e información sobre la solicitud de área y la matrícula del TFG. El estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje y selecciona de manera argumentada el tema y define los objetivos de su proyecto de TFG. Cuenta con el guiaje del tutor o tutora de TFG que, como experto en el tema del trabajo, hace el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo es el encargado de orientar el estudiante y hacer el seguimiento, así como de asesorarlo en la conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y presentación final, que es virtual y síncrona

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en humanidades
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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de las humanidades: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en humanidades y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Lengua y Literatura Catalanas

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)6 créditos
Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE)6 créditos
Ilustración (LOGSE)6 créditos
Secretariado (LOGSE)6 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Lengua y Literatura Catalanas

Profesorado

Dirección del programa

  • Teresa Iribarren Donadeu

    Doctora en Filología Catalana por la Universitat Autònoma de Barcelona. Es directora del grupo de investigación Literatura catalana, mundo editorial y sociedad (LiCMES), integrado a IdentiCat. Premio Lluís Nicolau d'Olwer 2010 y Premio Serra d'Or en Humanidades 2013. Sus líneas de investigación actual son la literatura catalana contemporánea, las narrativas de la violencia y la traducción.

Grado en Lengua y Literatura Catalanas

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El grado de Lengua y literatura catalanas, en función de las competencias que cada estudiante opte por desarrollar de una manera específica en los cursos avanzados de la titulación, capacita para trabajar en las profesiones siguientes:

  • Formador en lengua, literatura y cultura catalanas.(1)
  • Profesor de técnicas de expresión oral y escrita.
  • Asesor lingüístico.
  • Corrector editorial.
  • Editor.
  • Escritor.
  • Crítico literario.
  • Desarrollador de aplicaciones lingüísticas.
  • Técnico en lexicografía, terminología y neología.
  • Asesor en tratamientos de trastornos del lenguaje.
  • Técnico de planificación lingüística.
  • Redactor de contenidos.
  • Mediador cultural.
  • Asesor cultural.

El alumnado elabora a lo largo de sus estudios el Portafolio del grado LyLC, una recopilación de reflexiones y evidencias de aprendizaje que ayuda al estudiante a orientarse ya prepararse para el acceso al mundo profesional.

Salidas profesionales


El grado de Lengua y literatura catalanas, en función de las competencias que cada estudiante opte por desarrollar de una manera específica en los cursos avanzados de la titulación, capacita para trabajar en las profesiones siguientes:

  • Formador en lengua, literatura y cultura catalanas.(1)
  • Profesor de técnicas de expresión oral y escrita.
  • Asesor lingüístico.
  • Corrector editorial.
  • Editor.
  • Escritor.
  • Crítico literario.
  • Desarrollador de aplicaciones lingüísticas.
  • Técnico en lexicografía, terminología y neología.
  • Asesor en tratamientos de trastornos del lenguaje.
  • Técnico de planificación lingüística.
  • Redactor de contenidos.
  • Mediador cultural.
  • Asesor cultural.

El alumnado elabora a lo largo de sus estudios el Portafolio del grado LyLC, una recopilación de reflexiones y evidencias de aprendizaje que ayuda al estudiante a orientarse ya prepararse para el acceso al mundo profesional.

(1) Para ejercer de profesor de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, hay que obtener además el máster de Educación secundaria. Para ejercer de maestro de educación primaria obligatoria, hay que ser graduado en Educación primaria.

 

Objetivos

El grado de Lengua y literatura catalanas UOC tiene como principal objetivo proporcionar a sus estudiantes tres capacidades básicas:

  • Expresarse con excelencia en lengua catalana (y el dominio de otras lenguas a especificar en el grado).
  • Conocer, analizar e interpretar críticamente las producciones lingüísticas y culturales, tanto las obras clásicas del pasado como las más contemporáneas, de la lengua catalana.
  • Aplicar estas capacidades a contextos diversos y cambiantes.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Resultados de aprendizaje

Conocimientos

  • Identificar el legado lingüístico, literario y cultural de la lengua latina y su funcionamiento interno y relacionarlos con la lengua y la cultura catalanas.
  • Relacionar los conocimientos y modelos teóricos del ámbito de la filología catalana con los de otras disciplinas humanísticas y sociales.
  • Identificar el proceso de formación de las lenguas literarias y de los estándares modernos
  • Describir los rasgos de los distintos períodos y movimientos literarios en el estudio de las obras, autores y autoras principales de la literatura catalana.
  • Relacionar textos de cualquier naturaleza y fenómenos culturales con su realidad social.
  • Identificar las relaciones que establecen con las lenguas los distintos grupos sociales: funciones sociales y funciones comunicativas.
  • Reconocer las principales corrientes teóricas y metodológicas en el estudio de la lengua.
  • Incorporar las principales tendencias y conceptos de la teoría de la literatura.

Resultados de aprendizaje


Conocimientos

  • Identificar el legado lingüístico, literario y cultural de la lengua latina y su funcionamiento interno y relacionarlos con la lengua y la cultura catalanas.
  • Relacionar los conocimientos y modelos teóricos del ámbito de la filología catalana con los de otras disciplinas humanísticas y sociales.
  • Identificar el proceso de formación de las lenguas literarias y de los estándares modernos
  • Describir los rasgos de los distintos períodos y movimientos literarios en el estudio de las obras, autores y autoras principales de la literatura catalana.
  • Relacionar textos de cualquier naturaleza y fenómenos culturales con su realidad social.
  • Identificar las relaciones que establecen con las lenguas los distintos grupos sociales: funciones sociales y funciones comunicativas.
  • Reconocer las principales corrientes teóricas y metodológicas en el estudio de la lengua.
  • Incorporar las principales tendencias y conceptos de la teoría de la literatura.
  • Definir los procesos de construcción del cánon y de la tradición literaria europea y/o catalana a partir de las reflexiones teóricas existentes.

 

Habilidades

  • Formular preguntas de investigación relevantes para la disciplina y analizar datos o textos de naturaleza compleja.
  • Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera.
  • Aplicar el pensamiento crítico a los objetos de estudio de la disciplina, y replantear las ideas y juicios, tanto propios como ajenos, sobre estos objetos.
  • Analizar textos en catalán en los distintos niveles estructurales.
  • Analizar, comentar críticamente e interpretar textos literarios y fenómenos culturales.
  • Aplicar las principales tendencias de la teoría de la literatura, los estudios culturales y la literatura comparada en el análisis de textos, discursos y fenómenos.
  • Interpretar la dimensión social de los fenómenos lingüísticos.
  • Ilustrar la evolución estética e ideológica de autores, periodos y movimientos mediante el análisis de los textos literarios
  • Utilizar de manera efectiva y con buen criterio la bibliografía en trabajos académicos, identificando fuentes relevantes y evaluando su calidad y pertinencia.

 

Competencias

  • Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.
  • Aplicar un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, los debates y los problemas que plantean los estudios lingüísticos y literarios en distintos contextos sociopolíticos y culturales del presente.
  • Desarrollar soluciones de forma sistemática y sostenible para cubrir necesidades de personas y colectivos.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Producir textos orales y escritos claros, precisos, estructurados, correctos y adecuados en los diversos contextos académicos y/o profesionales propios de la especialidad.
  • Aplicar conocimientos de la disciplina en iniciativas y tareas de naturaleza profesional.

 

La UOC, la mejor universidad online

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Grado en Lengua y Literatura Catalanas

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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