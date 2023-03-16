Winterson: "Usemos nuestro privilegio desde la universidad para hacer un mundo del cual podamos estar orgullosos en el futuro"La escritora británica recibe la máxima distinción académica en un acto en el campus UOC de Barcelona, donde defiende la imaginación y la creatividad mediante un uso más humano de la tecnología
Ante visiones derrotistas, la autora apela a la voluntad y al pensamiento crítico como motores de cambio positivo
Jeanette Winterson (Mánchester, 1959), una de las autoras británicas más influyentes del siglo XXI, ha sido investida doctora honoris causa por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en una gala celebrada este jueves, 26 de febrero, en el campus de la institución en Barcelona. El acto se ha convertido en una defensa de los valores de la universidad, como la imaginación y la posibilidad de cambio a partir de una tecnología que esté al servicio del futuro y de un mundo mejor, alejada de intereses espurios. Winterson se ha dirigido al auditorio para reivindicar que "todo empieza como un acto de imaginación humana" y con "una visión de algún tipo" sobre la realidad, que puede transformarse "para progresar". Como ejemplo, ha mencionado la sede de la UOC en el Poblenou: "un espacio con un pasado industrial que ahora es una edificación para el futuro, donde los estudiantes pueden encontrarse en línea", lo que demuestra cómo la tecnología puede "hacer avanzar el mundo".
Winterson ha subrayado cuáles son, para ella, los valores que representa la universidad y que considera que hay que proteger frente a la "gente equivocada" que quiere imponer sus visiones, como la voluntad de monetizarlo todo. "No queremos que todo sea monetizado", ha advertido la nueva doctora honoris causa. Además, ha puesto de relieve la necesidad de promover entre el estudiantado, desde la universidad, "la idea de aprender, de imaginar, de hacer comunidad y de debatir de forma constructiva", teniendo en cuenta que "lo único que no podemos cambiar es la nuestra data nacimiento".
Winterson ha afirmado que las personas que participan de la universidad tienen el privilegio de acceder a la educación y de aprender en un entorno libre, "y esto son aspectos que deben protegerse desde aquí, porque las personas necesitan un lugar para respirar y donde la energía pueda transmitirse". La novelista ha incidido en "la posibilidad de construir un mundo mejor" desde las universidades, y ha pedido: "utilizad todo lo que tenéis, todo lo que aprendéis y vuestro privilegio para hacer un mundo del que podamos estar orgullosos, no solo ahora, sino también en el futuro".
El Consejo de Gobierno de la UOC decidió por unanimidad distinguir a la novelista británica por su trayectoria literaria de excelencia y su renombre internacional a la hora de abordar las "profundas complejidades" en la "intersección entre la literatura, el pensamiento crítico y el impacto de las tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial", según ha explicado el secretario general, Pere Fabra, encargado de leer el dictamen que acordaba distinguir a Winterson. Fabra también ha destacado el compromiso de la autora con la "defensa de la diversidad y la inclusión", así como su "mirada empática, que desafía las convenciones establecidas y promueve una reflexión ética indispensable sobre la identidad y el género en la sociedad contemporánea".
Winterson ocupa "un lugar central en el canon literario" actual
La figura de Winterson también ha sido glosada por la doctora Antònia Huertas, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, experta en lógica, inteligencia artificial y en la intersección entre género y tecnología. Huertas ha destacado que la de Winterson es "una voz singular de la literatura en inglés" que, a lo largo de cuatro décadas y desde múltiples vertientes, ha conseguido establecer "un diálogo entre el arte, la filosofía, la tecnología y las ciencias sociales que desafía los límites con una capacidad extraordinaria para plantear interrogantes" por medio de su producción literaria. Según Huertas, Winterson merece la distinción porque su "voz original" ocupa "un lugar central en el canon literario contemporáneo" y su influencia "se extiende a los estudios de género y tecnología".
La profesora de la UOC ha repasado algunas de las obras de la autora y personajes que ha creado, como ejemplos de exploración de la identidad desde la literatura, y ha señalado que el lenguaje es "un espacio para una realidad posible". En estas obras, Winterson combina la ciencia ficción con la filosofía moderna y abre debates sobre cuestiones como la sostenibilidad y el cambio climático. La obra de Winterson encaja con la UOC, en el sentido de que se produce una "intersección entre la tecnología y las humanidades", y es "un claro reflejo de sus valores y su misión". "Es una forma de pensar que nos interpela a atravesar desafíos y en la que la imaginación se vuelve fundamental para el futuro de la humanidad", ha añadido Huertas.
El acto lo ha cerrado la rectora de la UOC, Àngels Fitó, con un discurso en que ha remarcado los puntos de conexión entre Winterson y los objetivos de la institución. "Somos una universidad nacida de la disrupción, como la obra de Winterson, cuyo perfil refleja la esencia de la UOC por su capacidad de navegar entre diversas disciplinas y fusionarlas", ha subrayado. La rectora también ha hecho referencia al contexto actual para denunciar "el ascenso de un complejo tecnológico autoritario, en el que la soberanía corre el riesgo de privatizarse y el conocimiento está amenazado por intereses espurios". Ante los discursos que sostienen que la libertad y la democracia ya no son compatibles, "reivindicamos una tecnología consciente y que la universidad sea un espacio donde la ciudadanía la cultivamos por medio del espíritu crítico", tal como hace la nueva doctora honoris causa de la UOC en su obra. Fitó ha destacado la idea de la "mente colmena" de Winterson, concebida "no como la pérdida de individualidad, sino como una oportunidad de colectividad humana. La tecnología no es un destino inevitable, es una herramienta en vuestras manos, por eso tenemos el poder y el deber de poner esa 'mente colmena' al servicio de un mundo más empático e inclusivo, porque ni la empatía ni la compasión pueden programarse".
Álbum de fotos del acto.