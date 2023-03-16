Jeanette Winterson (Mánchester, 1959), una de las autoras británicas más influyentes del siglo XXI, ha sido investida doctora honoris causa por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en una gala celebrada este jueves, 26 de febrero, en el campus de la institución en Barcelona. El acto se ha convertido en una defensa de los valores de la universidad, como la imaginación y la posibilidad de cambio a partir de una tecnología que esté al servicio del futuro y de un mundo mejor, alejada de intereses espurios. Winterson se ha dirigido al auditorio para reivindicar que "todo empieza como un acto de imaginación humana" y con "una visión de algún tipo" sobre la realidad, que puede transformarse "para progresar". Como ejemplo, ha mencionado la sede de la UOC en el Poblenou: "un espacio con un pasado industrial que ahora es una edificación para el futuro, donde los estudiantes pueden encontrarse en línea", lo que demuestra cómo la tecnología puede "hacer avanzar el mundo".

Winterson ha subrayado cuáles son, para ella, los valores que representa la universidad y que considera que hay que proteger frente a la "gente equivocada" que quiere imponer sus visiones, como la voluntad de monetizarlo todo. "No queremos que todo sea monetizado", ha advertido la nueva doctora honoris causa. Además, ha puesto de relieve la necesidad de promover entre el estudiantado, desde la universidad, "la idea de aprender, de imaginar, de hacer comunidad y de debatir de forma constructiva", teniendo en cuenta que "lo único que no podemos cambiar es la nuestra data nacimiento".

Winterson ha afirmado que las personas que participan de la universidad tienen el privilegio de acceder a la educación y de aprender en un entorno libre, "y esto son aspectos que deben protegerse desde aquí, porque las personas necesitan un lugar para respirar y donde la energía pueda transmitirse". La novelista ha incidido en "la posibilidad de construir un mundo mejor" desde las universidades, y ha pedido: "utilizad todo lo que tenéis, todo lo que aprendéis y vuestro privilegio para hacer un mundo del que podamos estar orgullosos, no solo ahora, sino también en el futuro".

El Consejo de Gobierno de la UOC decidió por unanimidad distinguir a la novelista británica por su trayectoria literaria de excelencia y su renombre internacional a la hora de abordar las "profundas complejidades" en la "intersección entre la literatura, el pensamiento crítico y el impacto de las tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial", según ha explicado el secretario general, Pere Fabra, encargado de leer el dictamen que acordaba distinguir a Winterson. Fabra también ha destacado el compromiso de la autora con la "defensa de la diversidad y la inclusión", así como su "mirada empática, que desafía las convenciones establecidas y promueve una reflexión ética indispensable sobre la identidad y el género en la sociedad contemporánea".