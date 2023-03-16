L’escriptora Jeanette Winterson, pròxima doctora 'honoris causa'Considerada una de les autores britàniques més influents del segle XXI, rebrà la màxima distinció acadèmica en reconeixement dels seus mèrits literaris i acadèmics
Jeanette Winterson (Manchester, 1959), una de les autores britàniques més influents del segle XXI, serà la pròxima doctora honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L'acte se celebrarà el dijous 26 de febrer, a les 12 h, a l'auditori de l'edifici U del campus UOC (c. del Perú, 52, Barcelona) i es podrà seguir en directe a les xarxes socials de la Universitat, amb l'etiqueta #honoriscausaUOC. A més, una estona abans, a les 10.30 h, farà una trobada amb els mitjans de comunicació en què participaran també les editorials Periscopi i Lumen, que presentaran el seu darrer llibre Un Aladí i dues llànties, publicat en català i castellà, respectivament. Així mateix, a les 18.30 h, Winterson conversarà amb l'escriptor i periodista Jordi Nopca en l'acte "Mil i una maneres d'explicar històries" al CCCB.
La UOC ha decidit distingir Winterson amb la màxima distinció acadèmica en reconeixement de la seva trajectòria literària i acadèmica, així com en la seva alineació amb la missió, la visió i els valors de la primera universitat en línia del món. Tot i haver rebut múltiples propostes per ser doctora honoris causa, Winterson només ha acceptat fins ara les de la Universitat d'Oxford i la Universitat de Manchester, a les quals se sumarà la de la UOC.
L'obra de Winterson explora els límits de la fisicitat i la imaginació, les qüestions de gènere i les múltiples identitats sexuals. Va saltar a la fama amb la novel·la debut Oranges Are Not the Only Fruit (Pandora Press, 1985), i des de llavors ha escrit una vintena de títols, entre els quals hi ha La passió, Frankissstein: una història d'amor o l'autobiografia Per què ser feliç quan podries ser normal?, tots tres publicats en català per Periscopi.
Winterson, que també és poeta i dramaturga, compagina la literatura amb el periodisme, i col·labora amb diaris com The Guardian, The Times, Daily Mail, The Observer i The New York Times. Ha estat guardonada amb els premis Whitbread, BAFTA i Lambda. El 2006 va ser nomenada oficial de l'Orde de l'Imperi Britànic, i el 2018, comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la literatura.
Winterson, quinzena honoris causa de la UOC
Jeanette Winterson serà la quinzena doctora honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya i el seu acte d'investidura serà el primer que presidirà Àngels Fitó com a rectora de la UOC.
L'han precedida personalitats com Wendy Hall, directora executiva del Web Science Institute; Mariana Mazzucato, catedràtica d'Economia de la Innovació i el Valor Públic a l'University College de Londres; Mary Beard, catedràtica de la Universitat de Cambridge, i Manuel Borja-Villel, exdirector del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, per destacar els doctorats honoris causa més recents.