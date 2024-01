La doctora en Matemàtiques i catedràtica de Ciència Computacional Wendy Hall ha estat investida doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aquest dijous, 2 de març, en reconeixement de la seva trajectòria acadèmica en els àmbits de la intel·ligència artificial, el web semàntic i la ciència del web, i per la seva visió inclusiva de la tecnologia, entesa com un recurs al servei del benestar de les persones, i per ser un referent en la lluita per la igualtat de gènere en la tecnologia i la reducció de la segregació horitzontal en aquest camp. El rector de la UOC, Josep A. Planell, ha presidit una cerimònia en la qual també han participat el director de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), David Megías, i el director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Daniel Riera. L'acte s'ha dut a terme a l'auditori del campus UOC i s'ha pogut seguir en directe per internet.

En el seu discurs, Hall ha repassat la seva trajectòria acadèmica i professional, així com alguns dels reptes que ha hagut d'afrontar. El primer, ha explicat, va ser la desigualtat de gènere: "jo volia estudiar Medicina, però la directora de la meva escola no em va deixar. Era l'any 1969 i em va dir que la Medicina no era una carrera per a dones". Va ser així com va començar una carrera en Matemàtiques, "el meu talent natural", just en el moment en què començava a produir-se el punt àlgid de la revolució informàtica. "Odiava la informàtica a la universitat", ha confessat entre riures, i ha admès que va estudiar programació a contracor. Però, malgrat no haver gaudit mai de programar, ha explicat com, gràcies a haver estudiat un doctorat purament de Matemàtiques, va aprendre a pensar de manera abstracta, una habilitat que més endavant va aplicar a la computació. "Alguns programadors s'enfoquen massa en el detall i els costa veure el context. Una part de la meva destresa és que hi entenc prou per saber què podem fer avui, però em puc abstraure per comprendre cap a on ens pot conduir demà".

Sobre la seva intuïció per poder preveure els camins de la innovació tecnològica, Hall ha explicat com, a partir de la seva experiència amb vídeos educatius del llenguatge de programació Pascal, es va adonar, abans que existís el concepte de multimèdia, que es podria arribar a tenir text, imatges, vídeo i so a la pantalla d'un ordinador i interactuar-hi. "En aquells temps —principis dels anys noranta—, allò era ciència-ficció", ha assegurat. Així que, utilitzant els sistemes d'hipermèdia inventats per Ted Nelson, el seu equip i ella van començar a desenvolupar el Microcosm, "un sistema que, tot i que tenia alguns problemes, era molt millor que el World Wide Web!", ha bromejat l'experta. Però, alhora que es desenvolupava Microcosm, Sir Timothy Berners-Lee, —justament investit doctor honoris causa per la UOC l'any 2008— posava en marxa el World Wide Web, un sistema obert, universal i molt més simple que es va enlairar ràpidament. "Ara convivim amb aquesta decisió, i el fet que sigui obert també és la llavor dels problemes que tenim avui i com els gestionem", ha manifestat.

Hall també ha volgut fer un apunt sobre la interdisciplinarietat, un dels pilars de la seva feina: "Quan ets una acadèmica i comences una cosa nova, no hi ha revistes científiques ni conferències on publicar o anar a exposar, les has de crear de zero. És per això que ens diuen pioners", ha explicat, i ha destacat el risc de tot plegat. També s'ha referit als comentaris que li feien els seus professors a la Universitat de Southampton (Regne Unit), quan li asseguraven que no tindria cap futur com a enginyera informàtica "si no deixava de jugar amb els vídeos". "Ha estat un camí difícil", s'ha sincerat.

Els darrers temps, i després d'una trucada el 2017 per part del Govern britànic, s'ha dedicat a treballar en temes relacionats amb la intel·ligència artificial. "Estic entusiasmada amb el document de regulació de la IA que sortirà aquest mes. Veurem com es relaciona amb la Llei d'intel·ligència artificial desenvolupada per la Unió Europea. Ambdues tenen coses bones i coses dolentes", ha valorat. Hall s'ha declarat encara una apassionada de tots aquests temes i ha conclòs el seu discurs amb una mirada cap al futur. Coincidint amb els cinquanta anys d'internet que es compliran el 2024, la professora ha assenyalat que hem de pensar en els propers cinquanta anys. "El futur d'internet i el futur del món amb la intel·ligència artificial estan completament entrellaçats", ha assegurat, i ha apuntat que les seves reflexions sobre la geopolítica d'internet també són vàlides quan ens referim a la IA. "La manera en què els governs regulin la intel·ligència artificial determinarà completament el nostre futur, i aquesta regulació serà molt diferent de la dels Estats Units, Europa, la Xina i altres nacions emergents". Per últim, Hall ha remarcat que "necessitem desesperadament la diversitat. Ens calen habilitats i coneixements interdisciplinaris, i aquestes són dues de les coses que veig que floreixen aquí, a la UOC".