La doctora en Matemáticas y catedrática de Ciencia Computacional Wendy Hall ha sido investida doctora honoris causa por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) este jueves, 2 de marzo, en reconocimiento a su trayectoria académica en los ámbitos de la inteligencia artificial, la web semántica y la ciencia de la web, así como por su visión inclusiva de la tecnología, entendida como un recurso al servicio del bienestar de las personas, y por ser un referente en la lucha por la igualdad de género en la tecnología y la reducción de la segregación horizontal en este campo. El rector de la UOC, Josep A. Planell, ha presidido una ceremonia en la que también han participado el director del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), David Megías, y el director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, Daniel Riera. El acto se ha celebrado en el auditorio del campus UOC y ha podido seguirse en directo por internet.

En su discurso, Hall ha repasado su trayectoria académica y profesional, así como algunos de los retos que ha tenido que afrontar. El primero, ha explicado, fue la desigualdad de género: "yo quería estudiar Medicina, pero la directora de mi colegio no me dejó. Era el año 1969 y me dijo que la Medicina no era una carrera para mujeres". Fue así como inició una carrera en Matemáticas, "mi talento natural", justo en el momento en el que empezaba a darse el punto álgido de la revolución informática. "Odiaba la informática en la universidad", ha confesado entre risas, y ha admitido que estudió programación a regañadientes. Sin embargo, a pesar de no haber disfrutado nunca con la programación, ha explicado que, gracias a haber estudiado un doctorado puramente de Matemáticas, aprendió a pensar de forma abstracta, una habilidad que más adelante aplicó a la computación. "Algunos programadores se enfocan demasiado en el detalle y les cuesta ver el contexto. Una de mis habilidades es que sé lo suficiente como para saber qué podemos hacer hoy, pero puedo abstraerme para comprender hacia dónde nos puede conducir mañana".

Sobre su intuición para poder prever los caminos de la innovación tecnológica, Hall ha explicado como, a partir de su experiencia con vídeos educativos del lenguaje de programación Pascal, se dio cuenta, antes de que existiera el concepto de multimedia, de que se podría llegar a tener texto, imágenes, vídeo y sonido en la pantalla de un ordenador e interactuar con todos estos elementos. "En aquel entonces—comienzos de los años noventa—, aquello era ciencia ficción", ha asegurado. Así que, utilizando los sistemas de hipermedia inventados por Ted Nelson, su equipo y ella empezaron a desarrollar el Microcosm, "un sistema que, aunque tenía algunos problemas, ¡era mucho mejor que la World Wide Web!", ha bromeado la experta. Pero, al mismo tiempo que se desarrollaba Microcosm, Sir Timothy Berners-Lee, —justamente investido doctor honoris causa por la UOC en 2008— ponía en marcha la World Wide Web, un sistema abierto, universal y mucho más simple que despegó rápidamente. "Ahora convivimos con esta decisión, y el hecho de que sea abierto también es la semilla de los problemas que tenemos hoy y cómo los gestionamos", ha manifestado.

Hall también ha querido hacer un apunte sobre la interdisciplinariedad, uno de los pilares de su trabajo: "Cuando eres una académica y empiezas algo nuevo, no hay revistas científicas ni conferencias donde publicar o ir a exponer, tienes que crearlas desde cero. Por eso nos llaman pioneros", ha explicado, y ha destacado el riesgo de todo ello. También se ha referido a los comentarios que le hacían sus profesores en la Universidad de Southampton (Reino Unido), cuando le aseguraban que no tendría ningún futuro como ingeniera informática "si no dejaba de jugar con los vídeos". "Ha sido un camino difícil", se ha sincerado.

En los últimos tiempos, y tras una llamada en 2017 por parte del Gobierno británico, se ha dedicado a trabajar en temas relacionados con la inteligencia artificial. "Estoy entusiasmada con el documento de regulación de la IA que saldrá este mes. Veremos cómo se relaciona con la Ley de Inteligencia Artificial desarrollada por la Unión Europea. Ambas tienen cosas buenas y cosas malas", ha valorado. Hall se ha declarado todavía una apasionada de todos estos temas y ha concluido su discurso con una mirada hacia el futuro. Coincidiendo con los cincuenta años de internet que se cumplirán en 2024, la profesora ha señalado que tenemos que pensar en los próximos cincuenta años. "El futuro de internet y el futuro del mundo con la inteligencia artificial están completamente entrelazados", ha asegurado, y ha apuntado que sus reflexiones sobre la geopolítica de internet también son válidas cuando nos referimos a la IA. "La forma en la que los gobiernos regulen la inteligencia artificial determinará completamente nuestro futuro, y esta regulación será muy diferente a la de los Estados Unidos, Europa, China y otras naciones emergentes". Por último, Hall ha remarcado que "necesitamos desesperadamente la diversidad. Necesitamos habilidades y conocimientos interdisciplinarios, y estas son dos de las cosas que veo que florecen aquí, en la UOC".