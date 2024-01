La britànica Mary Beard és catedràtica d'Estudis Clàssics a la Universitat de Cambridge. Està considerada l'especialista en aquest àmbit més famosa d'Anglaterra per les seves col·laboracions habituals en mitjans, i per la seva tasca de divulgació dels clàssics, en què apropa la cultura romana a través del dia a dia de la gent de l'època. Com a reconeixement a la seva trajectòria acadèmica que l’ha convertida en una de les principals especialistes en història de l’antiga Roma, serà investida doctora honoris causa per la UOC el dimecres 30 d’octubre, a les 18 h, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. L’acte, que es podrà seguir en directe amb l’etiqueta #honoriscausaUOC, comptarà amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.

Feminista compromesa, és autora de Women & Power: A Manifesto (2017), una obra que mostra com la història ha tractat les dones i els personatges femenins poderosos, des de Penèlope (de l'Odissea d'Homer) i la deessa Atena del món clàssic fins a Theresa May i Hillary Clinton de l'actualitat. Hi afegeix també reflexions personals sobre les situacions sexistes i d'agressió de gènere que ha patit a les xarxes socials. Al seu compte de Twitter, amb més de 235.000 seguidors, rep milers de tuits insultants, molts dels quals són sexistes, i els respon i els guanya. El The New Yorker l'ha batejada com l'assassina de trols.

Va ser professora del King's College de Londres (1979-1983); membre del Newnham College des del 1984 i professora de la Facultat d'Estudis Clàssics de la Universitat de Cambridge (on durant un temps va ser l'única dona del claustre de professors), i catedràtica d'aquesta facultat des del 2004; directora de la Facultat d'Arqueologia, Història i Lletres de la British School de Roma (2002-2006), i professora visitant convidada de Literatura Clàssica a la Universitat de Califòrnia (Berkeley, 2008-2009), on va impartir una sèrie de conferències sobre «El riure romà».

És autora de més de quinze obres sobre temàtica clàssica, entre les quals destaquen Pompeii: The Life of a Roman Town (2008), guanyadora del Wolfson History Prize (2008), i SPQR. A History of Ancient Rome (2015). Beard col·labora habitualment amb mitjans de comunicació: és editora de la secció de «Clàssics» del suplement literari de The Times (des del 1992), on escriu el blog A Don's Life, i col·laboradora de programes radiofònics de la BBC; també ha realitzat nombrosos documentals de televisió sobre el món antic i presenta un programa d'art per a la televisió de la BBC.

En reconeixement de la seva trajectòria professional, ha rebut l'Ordre de l'Imperi Britànic (2013) i és Dama Comandant de l'Imperi Britànic (2018). A més, ha estat guardonada amb la Medalla Bodley que atorga la Universitat d'Oxford (2016), el Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials (2016) i la Medalla Getty (2019). Diverses universitats l'han investida doctora honoris causa, entre les quals hi ha la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Radboud d'Holanda i la Universitat Yale.