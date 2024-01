La británica Mary Beard es catedrática de Estudios Clásicos en la Universidad de Cambridge. Está considerada la especialista en este ámbito más famosa de Inglaterra por sus colaboraciones habituales en medios, y por su tarea de divulgación de los clásicos, con la que acerca la cultura romana a través del día a día de la gente de la época. Como reconocimiento a su trayectoria académica que la ha convertido en una de las principales especialistas en historia de la antigua Roma, será investida doctora honoris causa por la UOC el miércoles 30 de octubre, a las 18 h, en el Ayuntamiento de Barcelona. El acto, que se podrá seguir en directo con la etiqueta #honoriscausaUOC, contará con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.

Feminista comprometida, es autora de Mujeres y poder. Un manifiesto (2017), una obra que muestra cómo la historia ha tratado a las mujeres y a los personajes femeninos poderosos, desde Penélope (de la Odisea de Homero) y la diosa Atenea del mundo clásico hasta Theresa May y Hillary Clinton de la actualidad. Aporta también reflexiones personales sobre las situaciones sexistas y de agresión de género que ha sufrido en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, con más de 235.000 seguidores, recibe miles de tuits insultantes, muchos de ellos sexistas, y les responde y les gana. El The New Yorker la ha bautizado como la asesina de troles.

Fue profesora del King's College de Londres (1979-1983); miembro del Newnham College desde 1984 y profesora de la Facultad de Estudios Clásicos de la Universidad de Cambridge (donde durante un tiempo fue la única mujer del claustro de profesores), y catedrática de esa facultad desde 2004; directora de la Facultad de Arqueología, Historia y Letras de la British School de Roma (2002-2006), y profesora visitante invitada de Literatura Clásica en la Universidad de California (Berkeley, 2008-2009), donde impartió una serie de conferencias sobre «La risa romana».

Es autora de más de quince obras sobre temática clásica, entre las cuales cabe destacar Pompeya. Historia y leyenda de una ciudad romana (2008), ganadora del Wolfson History Prize (2008), y SPQR. Una historia de la Antigua Roma (2015). Beard colabora habitualmente con medios de comunicación: es editora de la sección de «Clásicos» del suplemento literario de The Times (desde 1992), donde escribe el blog A Don's Life, y colaboradora de programas radiofónicos de la BBC; también ha realizado numerosos documentales de televisión sobre el mundo antiguo y presenta un programa de arte para la televisión de la BBC.

En reconocimiento de su trayectoria profesional, ha recibido la Orden del Imperio Británico (2013) y es Dama Comandante del Imperio Británico (2018). Además, ha sido galardonada con la Medalla Bodley que otorga la Universidad de Oxford (2016), el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales (2016) y la Medalla Getty (2019). Varias universidades la han investido doctora honoris causa, entre las cuales están la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Radboud de Holanda y la Universidad Yale.