La escritora Jeanette Winterson, próxima doctora 'honoris causa'

Jeanette Winterson (Manchester, 1959), una de las autoras británicas más influyentes del siglo XXI, será la próxima doctora honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) . El acto se celebrará el jueves 26 de febrero, a las 12 h, en el auditorio del edificio U del campus UOC (c. del Perú, 52, Barcelona) y podrá seguirse en directo a través de las redes sociales con la etiqueta #honoriscausaUOC. Además, un rato antes, a las 10.30 h, se hará un encuentro con los medios de comunicación en el que participarán también las editoriales Periscopi y Lumen, que presentarán su último libro Un Aladino y dos lámparas, publicado en catalán y español, respectivamente. Así mismo, a las 18.30 h, Winterson conversará con el escritor y periodista Jordi Nopca en el acto " Las mil y una maneras de contar historias " en el CCCB.

La UOC ha decidido distinguir a Winterson con la máxima distinción académica en reconocimiento a su trayectoria literaria y académica, así como en su alineación con la misión, la visión y los valores de la primera universidad en línea del mundo. A pesar de haber recibido múltiples propuestas para ser doctora honoris causa, Winterson solo ha aceptado hasta ahora las de la Universidad de Oxford y la Universidad de Manchester, a las que se sumará la de la UOC.

La obra de Winterson explora los límites de la fisicidad y la imaginación, las cuestiones de género y las múltiples identidades sexuales. Saltó a la fama con su novela debut Oranges Are Not the Only Fruit (Pandora Press, 1985), y desde entonces ha escrito unos veinte títulos, entre los cuales están La pasión, Frankissstein: una historia de amor o la autobiografía ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal? , los tres publicados en español por Lumen.

Winterson, quien también es poeta y dramaturga, compagina la literatura con el periodismo, y colabora con diarios como The Guardian, The Times, Daily Mail, The Observer y The New York Times. Ha sido galardonada con los premios Whitbread, BAFTA y Lambda. En 2006 fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico, y en 2018, comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura.

Winterson, decimoquinta honoris causa de la UOC

Jeanette Winterson será la decimoquinta doctora honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya, y su acto de investidura será el primero que presidirá Àngels Fitó como rectora de la UOC.