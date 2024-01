La economista Mariana Mazzucato, una de las personalidades más influyentes y reconocidas del mundo en materia de economía, ha sido investida doctora honoris causa por la UOC este jueves 3 de febrero. El rector de la UOC, Josep A. Planell, ha presidido la ceremonia en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona. También han participado la vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la UOC, Àngels Fitó; la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno español, Teresa Ribera, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El acto se ha podido seguir en directo a través de internet.

Mazzucato ha empezado su discurso destacando la importancia de recibir la investidura como doctora honoris causa por la UOC, una universidad que apuesta fuertemente por "la educación para todo el mundo" y que incluso lleva la palabra abierta en su nombre, lo cual lleva a recordar su pensamiento: "hay que empezar estableciendo objetivos, como la salud y la educación para todo el mundo, y después retroceder y diseñar la economía para conseguirlos", ha dicho, en vez de hacerlo al revés. Y es que una de las premisas fundamentales en el trabajo de Mazzucato es que "la economía es una consecuencia, el resultado de las decisiones que tomamos, y no hay nada que sea inevitable". Por eso, ha manifestado, "tenemos que empezar a hacernos responsables de tales decisiones".

Para Mazzucato, pues, "es una equivocación pensar que las instituciones públicas solo existen para corregir los errores del mercado", y hay que pensarlas como un actor más a la hora de cocrear la economía, junto con el sector privado. La economista ha señalado que, aunque un gran número de empresas "se centran principalmente en el precio de sus acciones, los beneficios a corto plazo y los rendimientos trimestrales", en el mundo corporativo existen muchas formas de gobierno –algunas de las cuales incluyen organizaciones civiles y sindicatos en sus juntas– y nuestras condiciones laborales son fruto de mil batallas. Así pues, Mazzucato se ha referido al concepto de "misión economía", desarrollado por ella misma, que consiste en "eliminar estas estructuras de gobierno que nos han desviado". "No es inevitable que las empresas solo se preocupen por el precio de sus acciones", ha dicho, "sino que hay que rediseñarlo todo, y esto nos lleva a la experimentación".

En este sentido, la economista se ha referido a varias formas de establecer colaboraciones público-privadas, y ha puesto el ejemplo de las vacunas contra la covid. "En el caso de la vacuna de AstraZeneca, hubo una tensa negociación entre los investigadores financiados con fondos públicos –de la Universidad de Oxford– y la compañía en cuestión. Negociaron que el conocimiento que se creara fuera compartido de manera más amplia, con patentes más débiles. Otras empresas, como por ejemplo Pfizer, decidieron no hacerlo", ha expuesto. "Es interesante que incluso en el caso tan específico de las vacunas se dé esta heterogeneidad: había diferentes formas de hacer las cosas y algunos optaron por hacerlas de una manera que fuera mejor para la gente globalmente", ha destacado Mazzucato, "porque la misión no era hacer la vacuna, sino vacunar a todo el mundo".

La economista, que también es asesora de dirigentes políticos de todo el mundo en materia de crecimiento sostenible e inclusivo impulsado por la innovación, ha finalizado su intervención expresando que, en su opinión, "en Europa nos encontramos en un momento optimista". Esto se debe a que el plan de recuperación de la Unión Europea, bautizado con el nombre de NextGenerationEU, "deja atrás los objetivos de austeridad y reducción de déficit fiscal que predominaron después de la crisis financiera", y que causaron que en países como España se recortara en investigación y desarrollo financiados con fondos públicos, para dar paso a la inversión. Pero ha advertido que es importante que las conversaciones sobre cómo gastar el dinero tengan una implicación real de los ciudadanos, de forma que estos ayuden a establecer las prioridades. "La oportunidad se perderá si no la aprovechamos para cuestionarnos cómo deshacer las estructuras de gobierno tan problemáticas que tenemos", ha concluido Mazzucato, porque "no tiene sentido que se inyecte dinero a Europa si la gente no confía en los políticos y los gobiernos, si tenemos una administración pública débil, y si no existen mecanismos serios a través de los cuales los responsables políticos escuchen verdaderamente a los ciudadanos".