Borja-Villel, doctor honoris causa por la UOC

Desde 2008, Borja-Villel dirige el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, uno de los más prestigiosos centros del mundo dedicados al arte moderno y contemporáneo. Como reconocimiento a su trayectoria profesional, la UOC lo investirá doctor honoris causa el miércoles 4 de julio, a las 19 h, en la Casa Llotja de Mar (paseo de Isabel II, 1, de Barcelona). El acto será presidido por el rector, Josep A. Planell.

Manuel Borja-Villel se ha mostrado siempre partidario de reinterpretar la función del museo, al considerar que puede desarrollar un papel significativo en la transformación del imaginario social. Defensor de la noción del archivo de lo común que rompa con la idea del museo como propietario único de una colección patrimonial, Borja-Villel apoya el trabajo en red, con colectivos, universidades u otros museos. En el terreno educativo es proclive a la búsqueda de modelos pedagógicos basados en el diálogo y la interpelación de los contenidos y de las estructuras de mediación. En ellos tienen cabida tanto las condiciones que exigen estos procesos, como las propias de la esfera artística, de modo que se desdibujen jerarquías entre ambos territorios y se enriquezcan y potencien mutuamente.

En 2011 remodeló la colección permanente del Reina Sofía, ampliándola y dándole un enfoque transversal a la misma: cine, fotografía y documentos se alternan con la pintura o la escultura. Asimismo ha desarrollado, junto a su equipo, una importante labor de re-historización y contextualización de la obra clave de la colección, Guernica. El mural de Picasso se entiende en relación al Pabellón de la República, a los debates artísticos y políticos de la época y también a las lecturas que se hicieron del cuadro durante el exilio o la transición.

Antes de llegar al Reina Sofía, Borja-Villel fue director de la Fundación Antoni Tàpies (1990-1998), etapa en la que abrió el museo a la sociedad a través de un innovador programa expositivo; y director del MACBA (1998-2007). Aquí se propuso crear un museo a la vez cosmopolita y arraigado en la realidad material de su territorio y de sus gentes.



Trayectoria profesional

Manuel Borja-Villel (Burriana, Castellón, 1957) es director del Museo Reina Sofía desde 2008; en enero de 2018 firmó la renovación por cinco años más al frente del mismo. Llegó a Madrid procedente de Barcelona, donde fue director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA, 1998-2007) y anteriormente de la Fundación Antoni Tàpies (1990-1998).

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia (1980). En 1981 y 1982 fue Special Student en la Yale University. En 1981 le es concedida una beca Fulbright. En 1987 concluye el Master of Philosophy del Departamento de Historia del Arte de la City University of New York. En 1988 obtiene la beca KressFoundation Fellowship para Historia del Arte y, en 1989, se doctora en Filosofía por la Graduate Center de la City University de Nueva York.

Es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias (desde 2010), representante del Ministerio de Cultura y Deporte en el Patronato de la Fundación Gala- Salvador Dalí (desde 2009), presidente del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM) (entre 2007 y 2010) y miembro del Patronato de la Fundación Tàpies de Barcelona (desde 1998). En el 2004 se incorpora como patrono a la Foundation for Arts Initiatives.



Grado de Artes UOC - Reina Sofía

Ya existe un vínculo entre Manuel Borja-Villel y la UOC, que se materializó con el acuerdo para ofrecer juntamente con el Reina Sofía un grado de artes completamente en línea.