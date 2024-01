Borja-Villel, doctor honoris causa per la UOC

Des de 2008, Borja-Villel dirigeix ​​el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, un dels més prestigiosos centres del món dedicats a l’art modern i contemporani. Com a reconeixement a la seva trajectòria professional, la UOC l’investirà doctor honoris causa el dimecres 4 de juliol, a les 19 h, a la Casa Llotja de Mar (passeig d’Isabel II, 1, de Barcelona). L’acte serà presidit pel rector, Josep A. Planell.

Manuel Borja-Villel s’ha mostrat sempre partidari de reinterpretar la funció del museu, en considerar que pot desenvolupar un paper significatiu en la transformació de l'imaginari social. Defensor de la noció de l’arxiu del comú que trenqui amb la idea del museu com a propietari únic d’una col·lecció patrimonial, Borja-Villel dona suport al treball en xarxa, amb col·lectius, universitats o altres museus. En el terreny educatiu és procliu a la recerca de models pedagògics basats en el diàleg i la interpel·lació dels continguts i de les estructures de mediació. En ells tenen cabuda tant les condicions que exigeixen aquests processos, com les pròpies de l’esfera artística, de manera que es desdibuixin jerarquies entre els dos territoris i s’enriqueixin i potenciïn mútuament.

El 2011 va remodelar la col·lecció permanent del Reina Sofia, ampliant-la i donant-li un enfocament transversal: cinema, fotografia i documents s’alternen amb la pintura o l'escultura. També ha desenvolupat, amb el seu equip, una important tasca de re-historització i contextualització de l’obra clau de la col·lecció, Guernica. El mural de Picasso s’entén en relació al Pavelló de la República, als debats artístics i polítics de l’època i també a les lectures que es van fer del quadre durant l’exili o la transició.

Abans d’arribar al Reina Sofia, Borja-Villel va ser director de la Fundació Antoni Tàpies (1990-1998), etapa en què va obrir el museu a la societat a través d'un innovador programa expositiu; i director del MACBA (1998-2007). Aquí es va proposar crear un museu alhora cosmopolita i arrelat a la realitat material del seu territori i de la seva gent.



Trajectòria professional

Manuel Borja-Villel (Borriana, Castelló, 1957) és director del Museu Reina Sofia des de 2008. Al gener de 2018 va signar la renovació per cinc anys més al capdavant d’aquest centre cultural. Va arribar a Madrid procedent de Barcelona, ​​on va ser director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, 1998-2007) i abans de la Fundació Antoni Tàpies (1990-1998).

Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de València (1980), els anys 1981-1982 va ser estudiant especial a la Universitat de Yale i els anys 1981-1983 va rebre una beca Fulbright. El 1987 va rebre el títol de Màster en Filosofia del Departament d’Història de l’Art de la Universitat City de Nova York. Del 1988 al 1989 va obtenir una beca Fundació Kress per a Història de l’Art i, el 1989, el títol de Doctor en Filosofia a l’Escola de Graduats de la Universitat City de Nova York.

És membre de l’Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències (des del 2010), representant del Ministeri de Cultura i Esport al Patronat de la Fundació Gala - Salvador Dalí (des del 2009), president del Comitè Internacional per a Museus i Col·leccions d’Art Modern, CIMAM (entre el 2007 i el 2010) i membre del Patronat de la Fundació Tàpies de Barcelona (des del 1998). El 2004 s’incorpora com a patró a la Foundation for Arts Initiatives.



Grau d'Arts UOC - Reina Sofia

Ja hi ha un vincle entre Manuel Borja-Villel i la UOC, que es va materialitzar amb l'acord per oferir juntament amb el Reina Sofia un grau d'arts completament en línia.