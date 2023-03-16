Vols posar veu a obres d'escriptores?La UOC engega la cinquena edició de Relats compartits amb un banc sonor de més de 300 audiolectures d'escriptores
La iniciativa vol visibilitzar les dones en la literatura a través d'audiolectures en obert
"No coneixia aquesta autora" o "m'ha ajudat a redescobrir-la" són algunes de les reaccions de les persones que han participat en Relats compartits, el banc sonor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El projecte, que enguany arriba a la cinquena edició, convida a enregistrar obres d'escriptores en llengua catalana, castellana, gallega i basca per incorporar-les a un banc públic i obert i fer-les arribar a nous lectors i oients. La iniciativa persegueix per cinquè any un objectiu clar: visibilitzar les dones en la literatura a través d'audiolectures en obert.
Relats compartits s'obre amb motiu de Sant Jordi i hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 30 de juny. Hi pot participar tota la comunitat universitària de la UOC, així com usuaris i personal de biblioteques nacionals i internacionals. Per contribuir a reivindicar el llegat literari femení, només cal enregistrar una de les lectures de la llista de textos seleccionats en domini públic i enviar l'àudio a través de la pàgina d'inscripció de la campanya. Cada audiolectura s'incorporarà al banc sonor, allotjat al web de la Biblioteca de la UOC.
Al llarg d'aquests cinc anys, el banc ha reunit més de 300 audiolectures d'una cinquantena d'autores, llegides per voluntaris i voluntàries. Entre els àudios disponibles hi ha textos d'escriptores reconegudes, com Emilia Pardo Bazán o Maria de Bell-lloc, però també noms menys coneguts.
Amb el temps, també s'ha volgut reforçar la diversitat d'autores del banc sonor. Gràcies a la col·laboració de les biblioteques de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i de la Universitat de Saragossa, s'han incorporat obres d'autores d'Aragó i d'Andalusia i s'ha ampliat així el repertori amb escriptores de diferents comunitats autònomes.
Tots els textos disponibles per llegir a Relats compartits són de domini públic: obres d'autores que van morir fa més de setanta anys i que es poden llegir, enregistrar, publicar i compartir lliurement, sense vulnerar la propietat intel·lectual. D'aquesta manera, poden arribar al màxim nombre de persones.
La iniciativa es pot seguir i difondre a les xarxes socials amb l'etiqueta #RelatsCompartits.
Relats compartits és un projecte Impulsat per la Biblioteca de la UOC, amb la participació de l'Àrea de Cultura i el suport de l'Àrea de Comunicació de la Universitat. Va néixer l'any 2022 amb l'objectiu de visibilitzar el talent de les dones en la literatura i promoure l'enregistrament de la seva obra en les diferents llengües oficials de l'Estat espanyol.