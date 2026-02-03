¿Qué es un doble grado?
Un doble grado es un itinerario académico específico que te permite cursar simultáneamente dos grados universitarios y obtener dos titulaciones oficiales. Es una opción pensada para estudiantes que quieran adquirir una formación más transversal y combinar conocimientos de dos ámbitos en un mismo recorrido académico.
En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), los dobles grados se estudian en modalidad online y sin nota de corte, para que puedas acceder a una formación universitaria flexible y adaptada a tu ritmo.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
De 342 y 378 créditos ECTS
¿Qué diferencia hay entre un grado y un doble grado?
Un grado es una titulación universitaria centrada en una sola disciplina. Te permite adquirir los conocimientos y las competencias propias de un ámbito concreto y profundizar en ellos a lo largo de tu etapa universitaria.
Un doble grado integra dos grados universitarios dentro de un mismo itinerario académico. Esto te permite formarte en dos disciplinas complementarias, construir un perfil más amplio y obtener dos titulaciones oficiales.
La diferencia principal es que el grado se centra en una única área de conocimiento, mientras que el doble grado combina dos ámbitos de estudio en un solo recorrido formativo.
¿Cuáles son las ventajas de estudiar un doble grado?
Estudiar un doble grado te permite acceder a una formación más completa y desarrollar un perfil académico y profesional más transversal.
- Dos titulaciones oficiales
- Formación más transversal
- Perfil profesional más completo
- Mejores oportunidades laborales
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
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Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
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Preguntas frecuentes sobre los dobles grados de la UOC
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