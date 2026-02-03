Un doble grado es un itinerario académico específico que te permite cursar simultáneamente dos grados universitarios y obtener dos titulaciones oficiales. Es una opción pensada para estudiantes que quieran adquirir una formación más transversal y combinar conocimientos de dos ámbitos en un mismo recorrido académico.

En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), los dobles grados se estudian en modalidad online y sin nota de corte, para que puedas acceder a una formación universitaria flexible y adaptada a tu ritmo.