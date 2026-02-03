Què és un doble grau?
Un doble grau és un itinerari acadèmic específic que et permet cursar simultàniament dos graus universitaris i obtenir-ne les dues titulacions oficials. És una opció pensada per a estudiants que vulguin adquirir una formació més transversal i combinar coneixements de dos àmbits en un mateix recorregut acadèmic.
A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), els dobles graus s'estudien en modalitat online i sense nota de tall, perquè puguis accedir a una formació universitària flexible i adaptada al teu ritme.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
De 342 i 378 crèdits ECTS
Quina diferència hi ha entre un grau i un doble grau?
Un grau és una titulació universitària centrada en una sola disciplina. Et permet adquirir els coneixements i les competències pròpies d'un àmbit concret i aprofundir-hi al llarg de la teva etapa universitària.
Un doble grau integra dos graus universitaris dins d'un mateix itinerari acadèmic. Això et permet formar-te en dues disciplines complementàries, construir un perfil més ampli i obtenir dues titulacions oficials.
La diferència principal és que el grau se centra en una única àrea de coneixement, mentre que el doble grau combina dos àmbits d'estudi en un sol recorregut formatiu.
Quins són els avantatges d'estudiar un doble grau?
Estudiar un doble grau et permet accedir a una formació més completa i desenvolupar un perfil acadèmic i professional més transversal.
- Dues titulacions oficials
- Formació més transversal
- Perfil professional més complet
- Més oportunitats laborals
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
Preguntes freqüents sobre els dobles graus de la UOC
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