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Què és un doble grau?

Un doble grau és un itinerari acadèmic específic que et permet cursar simultàniament dos graus universitaris i obtenir-ne les dues titulacions oficials. És una opció pensada per a estudiants que vulguin adquirir una formació més transversal i combinar coneixements de dos àmbits en un mateix recorregut acadèmic.

A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), els dobles graus s'estudien en modalitat online i sense nota de tall, perquè puguis accedir a una formació universitària flexible i adaptada al teu ritme.

Sense classes ni horaris

Modalitat 100% online

De 342 i 378 crèdits ECTS

Quina diferència hi ha entre un grau i un doble grau?

Un grau és una titulació universitària centrada en una sola disciplina. Et permet adquirir els coneixements i les competències pròpies d'un àmbit concret i aprofundir-hi al llarg de la teva etapa universitària.

Un doble grau integra dos graus universitaris dins d'un mateix itinerari acadèmic. Això et permet formar-te en dues disciplines complementàries, construir un perfil més ampli i obtenir dues titulacions oficials.

La diferència principal és que el grau se centra en una única àrea de coneixement, mentre que el doble grau combina dos àmbits d'estudi en un sol recorregut formatiu.

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Quins són els avantatges d'estudiar un doble grau?

Estudiar un doble grau et permet accedir a una formació més completa i desenvolupar un perfil acadèmic i professional més transversal.

  • Dues titulacions oficials
  • Formació més transversal
  • Perfil professional més complet
  • Més oportunitats laborals

Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

Preguntes freqüents sobre els dobles graus de la UOC

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