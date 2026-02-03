¿Qué son los grados online?
Los grados oficiales online de la UOC te ofrecen una formación universitaria flexible orientada al mundo profesional. Estos estudios superiores te preparan para encarar los retos del mercado laboral.
Consigue un título oficial con un método de aprendizaje único, 100 % online y con el acompañamiento continuado del profesorado.
Acceso sin notas de corte
Modalidad online
Hasta 240 créditos ECTS
Estudia un grado online en la UOC
Cuando cursas un grado oficial online en la UOC, aprendes por medio de los recursos disponibles del Campus Virtual. Trabaja las actividades docentes con el acompañamiento permanente y personalizado del equipo docente. Aprende compartiendo puntos de vista con compañeros y compañeras y haz las prácticas que te preparan para tu carrera profesional.
La oferta formativa de grados a distancia que puedes estudiar en la UOC es muy diversa. Grados universitarios por áreas de conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud; Información y Comunicación; Derecho y Ciencia Política; Diseño, Creación y Multimedia; Economía y Empresa; Informática, Multimedia y Telecomunicación; Psicología y Ciencias de la Educación, y Turismo.
Grados universitarios oficiales y homologados
Los grados universitarios online de la UOC son titulaciones oficiales adaptadas al sistema universitario europeo (espacio europeo de enseñanza superior, EEES). Son avaladas por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que aseguran el rigor y el desempeño de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.
Con una carga lectiva entre 180 y 240 créditos ECTS y una duración de 6 a 8 semestres, cada grado a distancia de la UOC te ofrece una formación universitaria flexible orientada en el mundo profesional.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
Preguntas frecuentes sobre los grados de la UOC
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