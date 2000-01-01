Cátedra COCEMFE para la Autonomía Personal y Salud Digital

Cátedra COCEMFE-UOC para la Autonomía Personal y Salud Digital
La cátedra COCEMFE-UOC para la Autonomía Personal y Salud Digital tiene la finalidad de investigar, innovar y transferir conocimiento sobre la autonomía personal y su confluencia con la salud digital. Las actividades que se desarrollan en ella se realizan bajo el paradigma de la «medicina 4P»: personalizada, predictiva, participativa y preventiva.
La cátedra se enmarca en el eHealth Center de la UOC y está alineada con la misión del centro de ser un catalizador de la investigación en salud digital y de transformación del sistema de salud.
Objectivos de la Cátedra
- Promover la investigación sobre autonomía personal en las dimensiones de salud, calidad de vida, tecnología y derecho, haciendo especial énfasis en la interacción entre salud y tecnología.
- Capacitar y sensibilizar en autonomía personal a los profesionales de la salud y la ciudadanía a través de acciones formativas y divulgativas, con la participación de colectivos que no tienen garantizada su autonomía personal.
- Asesorar organizaciones en el diseño de intervenciones que faciliten la promoción de la autonomía personal y aportar experiencia académica en proyectos de innovación de ámbito municipal y nacional.
- Transferir a la sociedad el conocimiento generado en la cátedra a través de actividades participativas, como talleres, jornadas, seminarios y cápsulas de formación.
Equipo
- Manuel Armayones: Director de la cátedra e investigador del eHealth Center de la UOC.
- Beni Gómez y Modesta Pousada: Profesoras de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.
- Equipo técnico del eHealth Center.
Autonomía personal y salud digital
En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece que la autonomía personal es la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones personales sobre cómo vivir de acuerdo con las propias normas y preferencias, así como de desarrollar actividades básicas de la vida diaria.
La cátedra COCEMFE-UOC para la Autonomía Personal y Salud Digital entiende el concepto de autonomía personal como un continuo que rompe con las categorías clásicas asociadas a las personas con discapacidad para centrarse en la individualidad de cada persona. El individuo es objeto y sujeto de las ayudas, servicios y cualquier apoyo que le permita mantener o mejorar su autonomía personal en todos los ámbitos de la vida. Este concepto de autonomía personal va unido a las ideas de equidad y de ética y tiene una dimensión transdisciplinar que implica que no puede ser abordado ni con una única mirada ni desde una sola disciplina.