Cátedra COCEMFE para la Autonomía Personal y Salud Digital

Autonomía personal y salud digital

En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece que la autonomía personal es la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones personales sobre cómo vivir de acuerdo con las propias normas y preferencias, así como de desarrollar actividades básicas de la vida diaria.

La cátedra COCEMFE-UOC para la Autonomía Personal y Salud Digital entiende el concepto de autonomía personal como un continuo que rompe con las categorías clásicas asociadas a las personas con discapacidad para centrarse en la individualidad de cada persona. El individuo es objeto y sujeto de las ayudas, servicios y cualquier apoyo que le permita mantener o mejorar su autonomía personal en todos los ámbitos de la vida. Este concepto de autonomía personal va unido a las ideas de equidad y de ética y tiene una dimensión transdisciplinar que implica que no puede ser abordado ni con una única mirada ni desde una sola disciplina.