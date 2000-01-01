Cátedra Barcelona-UOC en Economía Digital
La Cátedra Barcelona-UOC en Economía Digital tiene como misión el impulso de acciones estratégicas, conexiones, dinámicas de trabajo e instrumentos para favorecer que las políticas públicas y el ecosistema de las ciudades puedan afrontar los retos de la economía de plataforma y, a la vez, aprovechar sus oportunidades para desarrollarse y democratizarse a partir de la investigación acción, la cocreación de políticas públicas, el impulso empresarial y la formación.
Es una cátedra adscrita al grupo de investigación Digital Commons (DIMMONS), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, y en la que también participan el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa.
Objetivos de la Cátedra
- Potenciar la investigación acción, la cocreación de políticas públicas y el emprendimiento en el campo de la economía colaborativa.
- Impulsar acciones estratégicas para favorecer que las políticas públicas y el ecosistema de las ciudades puedan afrontar los retos de la economía de plataforma y la economía colaborativa.
- Crear políticas públicas en el campo de la innovación social digital.
- Formar en las líneas definidas en la Cátedra: realización de tesis doctorales en doctorados industriales, planes de prácticas, retos y premios a proyectos finales de carrera, trabajos u otros concursos.
Equipo
- Mayo Fuster Morell: Directora de la Cátedra e investigadora principal del grupo DIMMONS en el IN3 de la UOC
- Ricard Espelt (coordinador), Núria Vega, Melissa Renau, Elsa Soro, Vera Vidal y Adrià Garcia. Investigadores e investigadoras del grupo DIMMONS
- Carlos Guadián, Laia Orozco y Sara Ramis: Producción, coordinación y comunicación
Una economía colaborativa centrada en el bienestar de las personas y el derecho a la ciudad
La Cátedra quiere desarrollar acciones que apoyen la Declaración de Sharing Cities y que faciliten que estas puedan incorporarse a las políticas públicas para lograr los objetivos de la Agenda 2030.
También nace enmarcada en el contexto de los impactos provocados por la COVID-19 y la transición hacia un nuevo orden socioeconómico mundial que demanda una respuesta urgente.
La Cátedra permitirá que Barcelona siga siendo una referencia internacional en el ámbito de la economía colaborativa. Al mismo tiempo, quiere ser una herramienta para favorecer la colaboración con y entre ciudades internacionales, así como un instrumento para favorecer la digitalización de empresas y conseguir que plataformas con vínculos en Barcelona sean referentes internacionales.