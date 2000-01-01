CÁTEDRAS

La Cátedra Barcelona-UOC en Economía Digital tiene como misión el impulso de acciones estratégicas, conexiones, dinámicas de trabajo e instrumentos para favorecer que las políticas públicas y el ecosistema de las ciudades puedan afrontar los retos de la economía de plataforma y, a la vez, aprovechar sus oportunidades para desarrollarse y democratizarse a partir de la investigación acción, la cocreación de políticas públicas, el impulso empresarial y la formación.

Es una cátedra adscrita al grupo de investigación Digital Commons (DIMMONS), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, y en la que también participan el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa.