Campus

Órganos de coordinación

Comisión de Coordinación Estratégica

Es el órgano encargado de diseñar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan estratégico de la universidad.

Miembros:

Convoca y preside las sesiones el rector o rectora.

Funciones:

  • Temas relacionados con la propuesta en el Consejo de Gobierno del Plan estratégico y de los planes de objetivos de cada curso y con el seguimiento y la coordinación de su ejecución.
  • Propuesta al rector o rectora y al Consejo de Gobierno de acciones estratégicas y específicas.
  • Favorecimiento de la coordinación entre los distintos sectores de la universidad.
  • La facilitación a todos sus miembros de la información necesaria para asegurar su flujo en toda la organización.

Agenda: se reúne cada dos meses.

Comisión Académica

Se ocupa de temas relacionados con la definición y ejecución de la estrategia académica, garantizando el adecuado funcionamiento de los estudios y centros, y el desarrollo de la comunidad académica en su conjunto. Lleva a cabo su actividad en coherencia con el Plan estratégico de la universidad y con el propósito último de alcanzar de forma coordinada y sinérgica el mandato público de la universidad.

Miembros:

Funciones:

  • Contribuir a la definición e implantación coordinada y efectiva de la estrategia académica de la universidad.
  • Asesorar al rector o rectora y al Consejo de Dirección en todos los ámbitos de la vida académica.
  • Velar por la correcta gobernanza y funcionamiento de los estudios y centros, impulsando su interrelación.
  • Promover el desarrollo de la comunidad académica y de sus miembros.

Agenda: se reúne cada mes.