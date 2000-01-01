Órganos de coordinación

Comisión de Coordinación Estratégica
Es el órgano encargado de diseñar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan estratégico de la universidad.
Miembros:
- El Consejo de Dirección.
- La Comisión Académica.
- La Comisión de Gestión.
Convoca y preside las sesiones el rector o rectora.
Funciones:
- Temas relacionados con la propuesta en el Consejo de Gobierno del Plan estratégico y de los planes de objetivos de cada curso y con el seguimiento y la coordinación de su ejecución.
- Propuesta al rector o rectora y al Consejo de Gobierno de acciones estratégicas y específicas.
- Favorecimiento de la coordinación entre los distintos sectores de la universidad.
- La facilitación a todos sus miembros de la información necesaria para asegurar su flujo en toda la organización.
Agenda: se reúne cada dos meses.