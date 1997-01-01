Consejo de Dirección

El rector o rectora es la máxima autoridad académica de la universidad y le corresponden, por lo tanto, las pertinentes responsabilidades de representación y gobierno que le son propias, sin perjuicio de las atribuciones que los Estatutos otorgan al Patronato.

El nombramiento y cese del rector o rectora deben ser ratificados por el Gobierno de la Generalitat, a instancias del Patronato de la Fundació, según el procedimiento establecido en sus Estatutos, y una vez escuchado el Consejo.

El rector o rectora preside el Consejo de Gobierno y cualquier otra reunión de un órgano de gobierno de la universidad a la que asista, excepto el Patronato, la Comisión Permanente y el Consejo de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

El rector o rectora, o la persona en quien delegue, asiste a las reuniones del Patronato y de la Comisión Permanente de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya con voz y sin voto.

El nombramiento del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya se hace con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Patronato. Ejerce su cargo por un periodo máximo y no prorrogable de siete años, según el procedimiento que puedan prever los Estatutos de la FUOC, y tras haber escuchado al personal docente e investigador.