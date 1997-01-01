Consejo de Dirección
Composición del Consejo de Dirección
- Rectora y vicerrectores y vicerrectoras
- Gerente y vicegerentes
- Secretario general
Rectora y vicerrectores y vicerrectoras
El rector o rectora es la máxima autoridad académica de la universidad y le corresponden, por lo tanto, las pertinentes responsabilidades de representación y gobierno que le son propias, sin perjuicio de las atribuciones que los Estatutos otorgan al Patronato.
El nombramiento y cese del rector o rectora deben ser ratificados por el Gobierno de la Generalitat, a instancias del Patronato de la Fundació, según el procedimiento establecido en sus Estatutos, y una vez escuchado el Consejo.
El rector o rectora preside el Consejo de Gobierno y cualquier otra reunión de un órgano de gobierno de la universidad a la que asista, excepto el Patronato, la Comisión Permanente y el Consejo de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
El rector o rectora, o la persona en quien delegue, asiste a las reuniones del Patronato y de la Comisión Permanente de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya con voz y sin voto.
El nombramiento del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya se hace con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Patronato. Ejerce su cargo por un periodo máximo y no prorrogable de siete años, según el procedimiento que puedan prever los Estatutos de la FUOC, y tras haber escuchado al personal docente e investigador.
El rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya tiene que estar en posesión del título de doctor.
El rector o rectora recibe la asistencia de los vicerrectores y vicerrectoras en el número que determine. Su nombramiento, la asignación de sus funciones ―de conformidad con lo que prevén estas normas― y su cese corresponden al rector o rectora.
Los vicerrectores y vicerrectoras son miembros de pleno derecho del Consejo de Gobierno.
Si se produce ausencia, enfermedad o vacante del rector o rectora, asumirá temporalmente sus funciones el vicerrector o vicerrectora en quien haya delegado o, en caso de no haberlo hecho, en el más antiguo.
Rectora
Àngels Fitó (Barcelona, 1970) es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y profesora sénior de la UOC. De 2019 a 2023 fue vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de esta universidad. Ha compaginado su actividad académica con otras actividades profesionales de asesoramiento en finanzas y gestión, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Es vicedecana del Colegio de Economistas de Cataluña desde noviembre de 2021, y miembro del Consejo Asesor en Política Económica del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Vicerrectora de Docencia y Aprendizaje
Teresa Guasch es doctora en Psicología por la Universidad Ramon Llull (2003) y licenciada en Psicopedagogía. Es posgraduada en Especialización Psicopedagógica en la Atención a la Diversidad Escolar (UAB, 1997) y en Asesoramiento Curricular en el Ámbito de las Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje (posgrado interuniversitario URL, UAB y UOC, 1999). Ha sido la directora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación desde el año 2014 y es profesora sénior de la UOC. Su actividad de investigación e innovación se centra en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, desde una perspectiva psicoeducativa.
Vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento
Xavier Vilajosana, doctor en informática por la UOC y la UPC, es catedrático e investigador líder del grupo Wireless Networks (WINE), del IN3. Recientemente ha sido nombrado investigador ICREA Academia. Ha desarrollado 32 patentes, 26 de las cuales son explotadas por empresas multinacionales, y ha participado en la creación de diferentes empresas emergentes.
Vicerrectora de Gobernanza y Política Académica
M. Jesús Martínez-Argüelles es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. También tiene un máster de Calidad Industrial por la UNED y un máster de Science in Economics por la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido la directora de los Estudios de Economía y Empresa desde el año 2019. Con anterioridad fue profesora de los mismos estudios (2000 a 2019) y agregada del ámbito de organización de empresas (2008 a 2019), además de subdirectora de docencia de los Estudios (2016 a 2019).
Vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura
Manel Jiménez-Morales ha sido profesor de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) desde el año 2000. Tiene un doctorado en Comunicación Social de la misma universidad, un máster de Estudios Avanzados del mismo campo y dos licenciaturas: Comunicación Audiovisual (UPF) y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (UB). También ha sido profesor visitante en el Departamento de Literatura de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y en el Departamento de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), y ha ejercido de investigador en el Instituto de Cine Británico (Londres). Hasta el 2023 ha sido vicerrector de Transformación Educativa, Cultura y Comunicación en la UPF y miembro del comité estratégico de la Asociación de Universidades Europeas.
Gerente y vicegerentes
Corresponde a este cargo la dirección de la gestión ordinaria de la universidad, y le corresponden también las funciones de control legal, económico y presupuestario de la actividad de la universidad y las que pueda determinar el Patronato de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
El gerente o gerenta es nombrado y destituido por el Patronato de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, a propuesta del rector o rectora. La gerenta o gerente de la universidad asume, al mismo tiempo, la dirección de la Fundació.
El gerente o gerenta puede ser asistido por vicegerentes o vicegerentas en el número que determine.
Gerente
Jordi Marin es licenciado en Ciencias Económicas por la UB, ha cursado un máster de Gestión Pública (UAB) y un executive master de Administración Pública (ESADE), entre otros. Es un profesional con larga experiencia en gestión universitaria, experto en estrategia, desarrollo de negocio y consultoría estratégica, organizativa y tecnológica. Tiene un sólido bagaje en gestión del cambio en entornos complejos, liderazgo de equipos y proyectos emprendedores.
Vicegerente de Investigación, Transferencia y Emprendimiento
Ciro Llueca es diplomado en Biblioteconomía y Documentación (UB), licenciado en Documentación (UOC), graduado en Derecho (UOC) y máster en Propiedad intelectual e industrial (ICAB). Ha trabajado en bibliotecas, archivos y centros culturales. También ha sido director del Área de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la UOC (2015-2022). Paralelamente, ha sido docente en varios centros universitarios, en España y en América Latina.
Vicegerenta de Docencia y Estudiantado
Gemma Carrera es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y máster en Educación y TIC por la UOC. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la gestión académica, ocupando varios cargos de responsabilidad en la UOC. Ha sido responsable de la orientación inicial y pedagógica de los estudiantes de grado y formación profesional, así como del seguimiento del estudiantado de master y formación continua. También ha apoyado al profesorado en tareas de organización de la docencia y ha participado en varios foros internacionales sobre educación superior.
Vicegerente de Desarrollo Global
Daniel Téllez es ingeniero en Informática por la Universitat Politècnica de Catalunya y máster en Dirección y Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información por la Universitat Oberta de Catalunya. Con una amplia experiencia en la gestión de proyectos tecnológicos y de innovación, ha liderado iniciativas estratégicas para la expansión y la internacionalización de la universidad, impulsando proyectos transformadores para la digitalización educativa en Cataluña.
Vicegerente de Talento, Transformación y Organización
Ricard Gómez es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y máster en Sistemas de Información por la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, liderando proyectos de transformación digital en varias organizaciones. Actualmente, como vicegerente de Transformación Digital, lidera los proyectos de digitalización e innovación tecnológica de la UOC.
Secretario general
El rector o rectora nombra a un secretario o secretaria general entre el personal de la UOC.
El secretario o secretaria general asiste al rector o rectora y da fe de los acuerdos de los órganos en los que ejerce este cargo, de acuerdo con lo que se prevé en las Normas de organización y funcionamiento (NOF).
Secretario general
Pere Fabra es profesor de Filosofía y Teoría del Derecho de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC desde 1997. Es doctor en Derecho (UPF) y licenciado en Derecho y Filosofía (UB). Previamente a su incorporación a la universidad ejerció de abogado especializado en derecho administrativo. Ha sido investigador en la Universidad Goethe de Fráncfort (Alemania) y ha sido profesor visitante en el Departamento de Filosofía de la Northwestern University (Evanston-Chicago).
En la UOC ha sido director adjunto de los Estudios de Derecho y Ciencia Política (2000-2003), director de estos estudios (2003-2008), vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado (2008-2013) y síndic de greuges.