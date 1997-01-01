Consell de Direcció
Composició del Consell de Direcció
- Rectora i vicerectors i vicerectores
- Gerent i vicegerents i vicegerentes
- Secretari general
Rectora i vicerectors i vicerectores
El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i li corresponen, per tant, les responsabilitats de representació i govern que li són pròpies, sense perjudici de les atribucions que els Estatuts atorguen al Patronat. El nomenament i el rellevament de la rectora o rector corresponen al Patronat i han de ser ratificats pel Govern de la Generalitat, a instàncies del Patronat de la Fundació, segons el procediment establert en els Estatuts de la Fundació. El rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya és nomenat per un període de set anys, renovable per un únic període de tres anys, d'acord amb el procediment que preveuen els Estatuts de la Fundació.
La rectora o rector presideix el Consell de Govern i qualsevol altra reunió d'un òrgan de govern de la Universitat a què assisteixi, tret del Patronat i la Comissió Permanent.
El rector o rectora és assistit pels vicerectors o vicerectores en el nombre que determini. Cada vicerector o vicerectora dirigeix i coordina els àmbits que li són assignats.
Rectora
Àngels Fitó (Barcelona, 1970) és doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i professora sènior de la UOC. De 2019 a 2023 va ser vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat d'aquesta universitat. Ha compaginat l'activitat acadèmica amb altres activitats professionals d'assessorament en finances i gestió, tant en empreses privades com en institucions públiques. És vicedegana del Col·legi d'Economistes de Catalunya des del novembre del 2021, i membre del Consell Assessor en Política Econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Vicerectora de Docència i Aprenentatge
Teresa Guasch és doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (2003) i llicenciada en Psicopedagogia. És postgraduada en Especialització Psicopedagògica en l'Atenció a la Diversitat Escolar (UAB, 1997) i en Assessorament Curricular en l'Àmbit de les Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge (postgrau interuniversitari URL, UAB i UOC, 1999). Ha estat la directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació des de l'any 2014 i és professora sènior de la UOC. La seva activitat de recerca i innovació se centra en l'estudi dels processos d'ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals, des d'una perspectiva psicoeducativa.
Vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria
Xavier Vilajosana, doctor en informàtica per la UOC i la UPC, és catedràtic i investigador líder del grup Wireless Networks (WINE), de l'IN3. Recentment ha estat nomenat investigador ICREA Acadèmia. Ha desenvolupat 32 patents, 26 de les quals són explotades per empreses multinacionals, i ha participat en la creació de diferents empreses emergents.
Vicerectora de Governança i Política Acadèmica
M. Jesús Martínez-Argüelles és doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. També té un màster de Qualitat Industrial per la UNED i un màster de Science in Economics per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat la directora dels Estudis d'Economia i Empresa des de l'any 2019. Amb anterioritat va ser professora dels mateixos estudis (2000 a 2019) i agregada de l'àmbit d'organització d'empreses (2008 a 2019), a més de sotsdirectora de docència dels Estudis (2016 a 2019).
Vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura
Manel Jiménez-Morales ha estat professor de Comunicació a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des de l'any 2000. Té un doctorat en Comunicació Social de la mateixa universitat, un màster d'Estudis Avançats del mateix camp i dues llicenciatures: Comunicació Audiovisual (UPF) i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (UB). També ha estat professor visitant al Departament de Literatura de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) i al Departament de Teatre, Cinema i Televisió de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA), i ha exercit d'investigador a l'Institut de Cinema Britànic (Londres). Fins al 2023 ha estat vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació a la UPF i membre del comitè estratègic de l'Associació d'Universitats Europees.
Gerent i vicegerents i vicegerentes
Correspon a aquest càrrec la direcció de la gestió ordinària de la Universitat, i també li corresponen les funcions de control legal, econòmic i pressupostari de l'activitat de la Universitat i les que pugui determinar el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
El gerent o gerenta és nomenat i destituït pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, a proposta del rector o rectora. La gerenta o gerent de la Universitat assumeix, alhora, la direcció de la Fundació.
El gerent o gerenta pot ser assistit per vicegerents o vicegerentes en el nombre que determini.
Gerent
Jordi Marin és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, ha cursat un màster de Gestió Pública (UAB) i un executive master d'Administració Pública (ESADE), entre altres. És un professional amb llarga experiència en gestió universitària, expert en estratègia, desenvolupament de negoci i consultoria estratègica, organitzativa i tecnològica. Té un sòlid bagatge en gestió del canvi en entorns complexos, lideratge d’equips i projectes emprenedors.
Vicegerent de Recerca, Transferència i Emprenedoria
Ciro Llueca és diplomat en Biblioteconomia i Documentació (UB), llicenciat en Documentació (UOC), graduat en Dret (UOC) i màster en Propietat intel·lectual i industrial (ICAB). Ha treballat en biblioteques, arxius i centres culturals. També ha estat director de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC (2015-2022). Paral·lelament, ha estat docent en diversos centres universitaris, a Espanya i a l'Amèrica Llatina.
Vicegerenta de Docència i Estudiantat
Gemma Carrera és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i màster en Educació i TIC per la UOC. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l'àmbit de la gestió acadèmica, ocupant diversos càrrecs de responsabilitat a la UOC. Ha estat responsable de l'orientació inicial i pedagògica dels estudiants de grau i formació professional, així com del seguiment de l'estudiantat de màster i formació contínua. També ha donat suport al professorat en tasques d'organització de la docència i ha participat en diversos fòrums internacionals sobre educació superior.
Vicegerent de Desenvolupament
Daniel Téllez és enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Direcció i Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació per la Universitat Oberta de Catalunya. Amb una àmplia experiència en la gestió de projectes tecnològics i d'innovació, ha liderat iniciatives estratègiques per a l'expansió i la internacionalització de la universitat, impulsant projectes transformadors per a la digitalització educativa a Catalunya.
Vicegerència de Talent, Transformació i Organització
Ricard Gómez és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i màster en Sistemes d'Informació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, liderant projectes de transformació digital en diverses organitzacions. Actualment, com a vicegerent de Transformació Digital, lidera els projectes de digitalització i innovació tecnològica de la UOC.
Secretari general
El rector o rectora nomena un secretari o secretària general d'entre el personal de la UOC.
El secretari o secretària general assisteix el rector o rectora i dona fe dels acords dels òrgans en els quals exerceix aquest càrrec, d'acord amb el que es preveu a les Normes d'organització i funcionament (NOF).
Secretari general
Pere Fabra és professor de Filosofia i Teoria del Dret dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC des del 1997. És doctor en Dret (UPF) i llicenciat en Dret i en Filosofia (UB). Prèviament a la seva incorporació a la Universitat va exercir d'advocat especialitzat en dret administratiu. Ha fet recerca a la Universitat Goethe de Frankfurt (Alemanya) i ha estat professor visitant al Departament de Filosofia de la Northwestern University (Evanston-Chicago).
A la UOC ha estat director adjunt dels Estudis de Dret i Ciència Política (2000-2003), director d'aquests estudis (2003-2008), vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat (2008-2013) i síndic de greuges.