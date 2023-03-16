Jordi Marin pren el relleu a Antoni Cahner com a nou gerent de la UOC i director general de la FUOC
A proposta de la rectora, Àngels Fitó, la Comissió Permanent del Patronat de la FUOC ha decidit aquest dilluns 8 de setembre nomenar Jordi Marin com a nou gerent de la UOC i director general de la FUOC. L'1 d'octubre Marin prendrà el relleu a Antoni Cahner, a qui l'òrgan de representació, govern i administració de la FUOC ha agraït i reconegut la feina que ha fet des del 2014 per assegurar el creixement i la consolidació de la Universitat.
El canvi respon a la voluntat de la rectora, avalada pel Patronat de la FUOC, de reforçar la capacitat de renovació de la Universitat davant dels nous reptes que planteja el Pla estratègic 2026-2030. Per a Àngels Fitó, el context en constant transformació en què estem immersos "ens empeny a obrir una nova etapa que demana reforçar el lideratge organitzatiu amb un perfil que sumi noves competències específiques de transformació, innovació i emprenedoria, així com experiència i visió estratègica".
A partir de l'1 d'octubre, el nou gerent de la UOC i director general de la FUOC serà Jordi Marin. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB, ha cursat un màster de Gestió Pública (UAB) i un executive master d'Administració Pública (ESADE), entre altres. És un professional amb llarga experiència en gestió universitària, expert en estratègia, desenvolupament de negoci i consultoria estratègica, organitzativa i tecnològica.
Amb un sòlid bagatge en gestió del canvi en entorns complexos, lideratge d'equips i projectes emprenedors, ha estat també professor associat de Gestió Pública a la UPF i ESADE, així com vicepresident econòmic del Consell Social de la UPF. De la seva trajectòria professional, destaca la participació en la creació del TecnoCampus Mataró, del qual va ser director general entre 2006 i 2010, i en l'arrencada del Consorci Digital Mataró-Maresme.
Després va ser nomenat secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, i el 2010 va passar al sector privat per portar les relacions amb les administracions públiques d'Indra, i posteriorment dirigir l'àrea de smart cities a la mateixa companyia. Entre 2014 i 2018 va ocupar el càrrec de director general a Catalunya de Microsoft.
Des del 2018 fins a l'actualitat ha estat senior advisor en transformació d'organitzacions i transformació digital a diferents entitats. A banda, ha exercit la direcció general de l'IA Innovation Center de Planeta Formació i Universitats, la direcció d'Innovació a Fira de Barcelona, la coordinació del Barcelona Innova Lab Mobility, i el rol d'assessor a companyies com Electra o Planeta, a banda de col·laborar amb entitats com ABACUS i VASS.
Agraïment a Antoni Cahner
Durant la reunió de la Comissió Permanent del Patronat de la FUOC celebrada aquest dilluns 8 de setembre, la rectora, el president del Patronat, Pere Vallès, i la resta de membres han agraït la feina feta per Antoni Cahner com a director de la FUOC i al capdavant de l'equip de gestió durant els darrers onze anys. Tal com han fet explícit, Cahner ha exercit un lideratge que ha permès consolidar la Universitat i dotar-la d'estabilitat en una etapa marcada per un fort increment de l'activitat, per reptes organitzatius complexos i per un context general d'inestabilitat política i econòmica.
"És aquest llegat el que permet afrontar amb solidesa i confiança el nou escenari de futur", ha subratllat la rectora Fitó.
Gerent de la UOC i director general de la FUOC
Tal com especifiquen les nostres Normes d'organització i funcionament, correspon al gerent o gerenta la direcció de la gestió ordinària de la Universitat, així com les funcions de control legal, econòmic i pressupostari de l'activitat de la Universitat Oberta de Catalunya, i les que pugui determinar el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. El seu nomenament i la seva destitució són responsabilitat del Patronat de la FUOC, de la qual, per raó del càrrec, assumeix la direcció general.
És membre de ple dret del Consell de Govern i assisteix a les reunions del Patronat i de la Comissió Permanent de la FUOC, amb veu i sense vot.
En la seva tasca l'assisteixen vicegerents i vicegerentes -nomenats pel rector o rectora, a proposta seva-, el cessament i l'assignació de funcions dels quals li corresponen.