A propuesta de la rectora, Àngels Fitó, la Comisión Permanente del Patronato de la FUOC ha decidido este lunes 8 de septiembre nombrar a Jordi Marin como nuevo gerente de la UOC y director general de la FUOC. El 1 de octubre Marin tomará el relevo a Antoni Cahner, a quien el órgano de representación, gobierno y administración de la FUOC ha agradecido y reconocido el trabajo que ha hecho desde 2014 para asegurar el crecimiento y la consolidación de la UOC.

El cambio responde a la voluntad de la rectora, avalada por el Patronato de la FUOC, de reforzar la capacidad de renovación de la universidad ante los nuevos retos que plantea el Plan estratégico 2026-2030. Para Àngels Fitó, el contexto en constante transformación en que estamos inmersos "nos empuja a abrir una nueva etapa que pide reforzar el liderazgo organizativo con un perfil que sume nuevas competencias específicas de transformación, innovación y emprendimiento, así como experiencia y visión estratégica".

A partir del 1 de octubre, el nuevo gerente de la UOC y director general de la FUOC será Jordi Marin. Licenciado en Ciencias Económicas por la UB, ha cursado un máster de Gestión Pública (UAB) y un executive master de Administración Pública (ESADE), entre otros. Es un profesional con larga experiencia en gestión universitaria, experto en estrategia, desarrollo de negocio y consultoría estratégica, organizativa y tecnológica.

Con un sólido bagaje en gestión del cambio en entornos complejos, liderazgo de equipos y proyectos emprendedores, ha sido también profesor asociado de Gestión Pública en la UPF y ESADE, así como vicepresidente económico del Consejo Social de la UPF. De su trayectoria profesional, destaca su participación en la creación del TecnoCampus Mataró, del que fue director general entre 2006 y 2010, y en el arranque del Consorcio Digital Mataró-Maresme.

Después fue nombrado secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Cataluña, y en 2010 pasó al sector privado para llevar las relaciones con las administraciones públicas de Indra, y posteriormente dirigir el área de smart cities en la misma compañía. Entre 2014 y 2018 ocupó el cargo de director general en Cataluña de Microsoft.

Desde 2018 hasta la actualidad ha sido senior advisor en transformación de organizaciones y transformación digital en diferentes entidades. Aparte, ha ejercido la dirección general del IA Innovation Center de Planeta Formación y Universidades, la dirección de Innovación en Fira de Barcelona, la coordinación del Barcelona Innova Lab Mobility, y el rol de asesor en compañías como Electra o Planeta, además de colaborar con entidades como ABACUS y VASS.

Agradecimiento a Antoni Cahner

Durante la reunión de la Comisión Permanente del Patronato de la FUOC celebrada este lunes 8 de septiembre, la rectora, el presidente del Patronato, Pere Vallès, y el resto de miembros han agradecido el trabajo realizado por Antoni Cahner como director de la FUOC y al frente del equipo de gestión durante los últimos once años. Tal como han hecho explícito, Cahner ha ejercido un liderazgo que ha permitido consolidar la universidad y dotarla de estabilidad en una etapa marcada por un fuerte incremento de la actividad, por retos organizativos complejos y por un contexto general de inestabilidad política y económica.

"Es este legado lo que permite afrontar con solidez y confianza el nuevo escenario de futuro", ha subrayado la rectora Fitó.

Gerente de la UOC y director general de la FUOC

Tal como especifican nuestras Normas de organización y funcionamiento, corresponde al gerente o gerenta la dirección de la gestión ordinaria de la universidad, así como las funciones de control legal, económico y presupuestario de la actividad de la Universitat Oberta de Catalunya, y las que pueda determinar el Patronato de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Su nombramiento y su destitución son responsabilidad del Patronato de la FUOC, de la cual, por razón del cargo, asume la dirección general.

Es miembro de pleno derecho del Consejo de Gobierno y asiste a las reuniones del Patronato y de la Comisión Permanente de la FUOC, con voz y sin voto.

En su tarea es asistido por vicegerentes y vicegerentas -nombrados por el rector o rectora, a propuesta suya-, cuyo cese y asignación de funciones le corresponden.