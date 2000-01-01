Òrgans de coordinació

Comissió de Coordinació Estratègica
És l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i supervisar l'execució del Pla estratègic de la Universitat.
Membres:
- El Consell de Direcció.
- La Comissió Acadèmica.
- La Comissió de Gestió.
Convoca i presideix les sessions el rector o rectora.
Funcions:
- Temes relacionats amb la proposta al Consell de Govern del Pla estratègic i dels plans d'objectius de cada curs i amb el seguiment i la coordinació de l'execució.
- Proposta al rector o rectora i al Consell de Govern d'accions estratègiques i específiques.
- Afavoriment de la coordinació entre els diferents sectors de la Universitat.
- La facilitació a tots els seus membres de la informació necessària per assegurar-ne el flux a tota l'organització.
Agenda: es reuneix cada dos mesos.