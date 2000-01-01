Campus

Òrgans de coordinació

Comissió de Coordinació Estratègica

És l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i supervisar l'execució del Pla estratègic de la Universitat.

Membres:

Convoca i presideix les sessions el rector o rectora. 

 Funcions:

  • Temes relacionats amb la proposta al Consell de Govern del Pla estratègic i dels plans d'objectius de cada curs i amb el seguiment i la coordinació de l'execució.
  • Proposta al rector o rectora i al Consell de Govern d'accions estratègiques i específiques.
  • Afavoriment de la coordinació entre els diferents sectors de la Universitat.
  • La facilitació a tots els seus membres de la informació necessària per assegurar-ne el flux a tota l'organització.

 Agenda: es reuneix cada dos mesos.

Comissió Acadèmica

S'ocupa de temes relacionats amb la definició i execució de l'estratègia acadèmica, tot garantint l'adequat funcionament dels estudis i centres, i el desenvolupament de la comunitat acadèmica en el seu conjunt. Duu a terme la seva activitat en coherència amb el Pla estratègic de la Universitat i amb el propòsit últim d'assolir de manera coordinada i sinèrgica el mandat públic de la Universitat.

Membres:

 Funcions:

  • Contribuir a la definició i implantació coordinada i efectiva de l'estratègia acadèmica de la Universitat.
  • Assessorar el rector o rectora i el Consell de Direcció en tots els àmbits de la vida acadèmica.
  • Vetllar per la correcta governança i funcionament dels estudis i centres, tot impulsant-ne la interrelació.
  • Promoure el desenvolupament de la comunitat acadèmica i dels seus membres.

Agenda: es reuneix cada mes.