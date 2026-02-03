Coneix l'Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat és una entitat de coordinació i organització dels estudis de doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i crea un marc comú de referència per als diferents programes de doctorat que s'hi ofereixen, per tal que puguin desenvolupar les seves activitats seguint uns estàndards de qualitat compartits. L'Escola de Doctorat treballa estretament amb els tres centres de recerca de la universitat, l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC), i amb els estudis de totes les disciplines.

L'objectiu de les escoles de doctorat és doble: crear una estructura que dona servei als programes de doctorat de la universitat, i dissenyar i desenvolupar una estratègia de recerca vinculada a l'estratègia de la universitat per tal de promoure l'entorn adequat per dur a terme una recerca innovadora i de qualitat.

L'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya ofereix nou programes de doctorat en línia: Tecnologia, Societat i Cultura; Educació i TIC (e-learning); Tecnologies de la Informació i de Xarxes; Humanitats i Comunicació; Salut i Psicologia; Dret, Política i Economia; Administració i Direcció d'Empreses(interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC); Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC, URV) i Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO) .