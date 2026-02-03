Conoce la Escuela de Doctorado

Qué hacemos
La Escuela de Doctorado coordina y organiza los estudios de doctorado de la UOC. La formamos un equipo de profesionales que tenemos como objetivo principal velar por el buen funcionamiento de los programas y las actividades que ofrecemos:
- Damos servicio a los programas de doctorado de la UOC.
- Desarrollamos estrategias de investigación alineadas con la estrategia de la universidad.
- Promovemos el entorno adecuado para llevar a cabo una investigación innovadora y de calidad.
En esta carta de servicios te explicamos todo lo que hacemos para lograr estos propósitos.
Líneas de investigación
Ofrecemos más de cincuenta líneas de investigación que agrupan la actividad investigadora del personal y los grupos de investigación de la universidad.
Becas UOC
Convocamos becas para realizar los estudios de doctorado de algunos de los programas de doctorado. Las becas UOC - Escuela de Doctorado implican la dedicación exclusiva del estudiante y su incorporación física a las instalaciones de la universidad.
Otras becas competitivas
Damos apoyo a la obtención de otras becas competitivas para realizar la tesis doctoral.
Portafolio de programas de doctorado
Ofrecemos nueve programas de doctorado, tres de los cuales son interuniversitarios, que pueden cursarse tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Trabajamos estrechamente con todos los estudios de todas las disciplinas y los tres centros de investigación de la UOC.
Plan de acogida
Apoyamos a los investigadores y las investigadoras en formación para que se integren en la universidad, y les facilitamos información y recursos a través de un plan de acogida específico según si siguen el modelo a tiempo parcial o a tiempo completo.
Plan de formación
Diseñamos un plan personalizado de formación como apoyo al proyecto de investigación que incluye varias actividades formativas, como cursos, talleres y seminarios.
Recursos para la investigación
Facilitamos los recursos necesarios para elaborar y publicar una tesis doctoral, como bases de datos de revistas científicas y materiales metodológicos.
Acompañamiento durante la investigación
Cada estudiante de doctorado cuenta con uno o dos directores o directoras de tesis, un tutor o tutora y la Comisión Académica del programa, que le ofrecen acompañamiento durante todo el periodo de formación en la investigación.