Conoce la Escuela de Doctorado

La Escuela de Doctorado es una entidad de coordinación y organización de los estudios de doctorado de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y crea un marco común de referencia para los distintos programas de doctorado que se ofrecen, para que estos puedan desarrollar sus actividades siguiendo unos estándares de calidad compartidos. La Escuela de Doctorado trabaja estrechamente con los tres centros de investigación de la Universidad, el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el eLearn Center (eLC) y el eHealth Center (eHC), así como con los estudios de todas las disciplinas.

El objetivo de las escuelas de doctorado es doble: crear una estructura que da servicio a los programas de doctorado de la universidad, y diseñar y desarrollar una estrategia de investigación vinculada a la estrategia de la universidad para promover el entorno adecuado para llevar a cabo una investigación innovadora y de calidad.