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Escuela de Doctorado

La Escuela de Doctorado es una entidad de coordinación y organización de los estudios de doctorado de la UOC y crea un marco común de referencia para los diferentes programas de doctorado que se ofrecen. Consulta algunos datos.

 

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Programas de doctorado

Programa de doctorado

Educación y TIC (e-Learning)

Programa de doctorado

Sociedad, Tecnología y Cultura

Programa de doctorado

Bioinformática

(interuniversitario: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)

Programa de doctorado

Turismo

(interuniversitario: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Programa de doctorado

Administración y Dirección de Empresas

(interuniversitario: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Programa de doctorado

Humanidades y Comunicación

Programa de doctorado

Salud y Psicología

Programa de doctorado

Derecho, Política y Economía

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