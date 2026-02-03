Escuela de Doctorado
La Escuela de Doctorado es una entidad de coordinación y organización de los estudios de doctorado de la UOC y crea un marco común de referencia para los diferentes programas de doctorado que se ofrecen. Consulta algunos datos.
Nuevas convocatorias:
- Nueva convocatoria de contratos predoctorales IN2TIC
- Nueva Convocatoria de Acceso para Programas de Doctorado - 2026/27
- Nueva convocatoria de Becas UOC para programas de doctorado - 2026/27
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Programas de doctorado
Programa de doctorado
Bioinformática
(interuniversitario: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)
Programa de doctorado
Turismo
(interuniversitario: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)
Programa de doctorado
Administración y Dirección de Empresas
(interuniversitario: UPC, UPM, UPCT, UOC)
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