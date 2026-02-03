A grandes rasgos podemos indicar los objetivos y compromisos que se han marcado:

En este marco, se han unido y coordinado las líneas de investigación de los distintos grupos de las universidades citadas anteriormente, con el objetivo de colaborar y potenciar la formación y la investigación en turismo en España.

Surge de la coordinación y la cooperación entre equipos de investigación con trayectoria en el conocimiento cientificosocial del turismo y en programas formativos acreditados.

El programa de doctorado de Turismo se engloba en el marco de cooperación de RED INTUR, red formada por diecinueve universidades con estudios de posgrado de Turismo, que ha sido calificada como fortaleza en el Plan nacional de turismo 2012-2015 del Ministerio de Energía, Industria y Turismo, en el apartado de Talento y Emprendimiento, destacando su funcionamiento y sus programas formativos de turismo.

El programa de doctorado de Turismo se engloba en el marco de cooperación de RED INTUR, red formada por diecinueve universidades con estudios de posgrado de Turismo, que ha sido calificada como fortaleza en el Plan nacional de turismo 2012-2015 del Ministerio de Energía, Industria y Turismo, en el apartado de Talento y Emprendimiento, destacando su funcionamiento y sus programas formativos de turismo.

Surge de la coordinación y la cooperación entre equipos de investigación con trayectoria en el conocimiento cientificosocial del turismo y en programas formativos acreditados.

En este marco, se han unido y coordinado las líneas de investigación de los distintos grupos de las universidades citadas anteriormente, con el objetivo de colaborar y potenciar la formación y la investigación en turismo en España.

A grandes rasgos podemos indicar los objetivos y compromisos que se han marcado:

Contribuir a la formación de doctores e investigadores en Turismo para potenciar el crecimiento sostenible de una actividad clave de nuestro entorno social y económico.

Fomentar la investigación para poder llevar una gestión eficiente de la información que permita adaptar la gestión al perfil del consumidor turista.

Desarrollar técnicas de análisis e investigación para su adaptación a la evolución de la sociedad de la información.

Favorecer la cooperación entre Universidades y la movilidad de estudiantes y profesorado.

Colaborar a la innovación y competitividad en el campo del turismo.

Desarrollar un modelo de currículo académico completo y complejo que apueste por el carácter multidisciplinar de la formación turística en el seno de la Universidad.

Plena adaptación del nivel de los estudios universitarios de turismo en nuestro país al existente en el seno de la Unión Europea y otros países de nuestro entorno, culminando el proceso iniciado con la integración en el sistema universitario en 1996.

Alcanzar la normalización de los estudios superiores de turismo con la correspondiente a otros ámbitos de la formación de otros sectores económicos y profesionales.

Desarrollo de perfiles de especialización en áreas que permitan tener en cuenta las necesidades de innovación que precisa la gestión empresarial y de destinos turísticos.

Competencias

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.

C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso

El perfil académico recomendado para los estudiantes que quieran acceder a este programa de doctorado es el de graduados en estudios afines con el conocimiento del turismo, desde el ámbito de la economía, la empresa, la sociología hasta la geografía. En particular, se orienta a los grados de Turismo, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Geografía y Sociología y títulos afines en competencias a los enumerados. Respecto a los estudios de máster oficial, el programa se dirige especialmente a los titulados de los másteres impartidos por las universidades que forman la REDINTUR.

Los alumnos que no cumplan con el perfil de acceso, provenientes de másteres de las ramas de ciencias sociales y jurídicas y artes y humanidades, ajenos a la formación en turismo, deberán cursar necesariamente complementos específicos de formación definidos en la memoria del título. Para aquellos estudiantes que hayan cursado másteres de la rama de ingeniería y arquitectura, la Comisión Académica del doctorado dictaminará sobre los complementos de formación que serán necesarios cursar de entre los indicados en la memoria del título.

En cuanto a capacidades, el perfil de ingreso recomendado remite a alumnado con capacidad adquirida para entender y solucionar problemas en el ámbito de las empresas, organismos y destinos turísticos, así como capacidad para evaluar el comportamiento de los agentes económicos de este sector de actividad. Asimismo, para la realización del programa tendrán gran utilidad los conocimientos en análisis de datos y de herramientas y técnicas de planificación.

En relación con las lenguas adecuadas al perfil de ingreso, estas serán catalán, español o inglés, con un nivel mínimo exigido B1, acorde con el Marco común europeo de referencia de las lenguas.

Salidas profesionales

Las salidas profesionales de este programa de doctorado son muy diversas, en consonancia con su carácter interdisciplinario. En el sector del turismo en general, la obtención de un doctorado en el campo del turismo puede permitir y facilitar el acceso a altos cargos de gestión y de dirección. Además, muchas empresas (sobre todo aquellas que tienen un departamento de I+D+i) que requieren analistas con una elevada formación para mejorar productos y servicios se fijan cada vez más en perfiles profesionales que incluyen un doctorado.

También pueden destacarse como principales salidas profesionales aquellas relacionadas con el desarrollo de tareas de investigación en centros de investigación tanto nacionales como internacionales, y aquellas enmarcadas en servicios de estudios tanto de grandes organizaciones empresariales como de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Además de las propias del mundo académico (docencia e investigación), las salidas profesionales del programa doctoral también se orientan a los siguientes perfiles:

● Profesional de consultoría turística.

● Profesional del área de planificación y gestión de destinos capaz de definir un destino turístico, estableciendo las bases para su gestión, planificación y promoción con criterios de sostenibilidad e inclusión y utilizando las TIC de manera eficiente.

● Profesional especialista e implicado en la creación, desarrollo y promoción de productos turísticos.

● Profesional especialista en la gestión de la información, la inteligencia competitiva y las TIC capaz de ser responsable de la innovación de una organización o bien de gestionar comunidades virtuales (community manager) con finalidades comerciales o de marketing.

● Profesional de la Administración pública del ámbito del turismo.

● Profesional del marketing y la promoción turística.

● Profesional de perfil tecnológico y desarrollador/a de aplicaciones informáticas con un alto conocimiento de la realidad y el funcionamiento del sector turístico.