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Programa de doctorat en Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Presentació

El programa de doctorat de Turisme s'engloba en el marc de cooperació de RED INTUR, xarxa formada per dinou universitats amb estudis de postgrau de Turisme, que ha estat qualificada com a fortalesa en el Pla nacional de turisme 2012-2015 del Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme, en l'apartat de Talent i Emprenedoria, en què es destaca el seu funcionament i els seus programes formatius de turisme.

Sorgeix de la coordinació i la cooperació entre equips de recerca amb trajectòria en el coneixement cientificosocial del turisme i en programes formatius acreditats.

En aquest marc, s'han unit i coordinat les línies de recerca dels diferents grups de les universitats esmentades, amb l'objectiu de col·laborar i potenciar la formació i la recerca en turisme a Espanya.

A grans trets podem indicar els objectius i compromisos que s'han marcat:

  • Contribuir a la formació de doctors i investigadors en Turisme per a potenciar el creixement sostenible d'una activitat clau del nostre entorn social i econòmic.

El programa de doctorat de Turisme s'engloba en el marc de cooperació de RED INTUR, xarxa formada per dinou universitats amb estudis de postgrau de Turisme, que ha estat qualificada com a fortalesa en el Pla nacional de turisme 2012-2015 del Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme, en l'apartat de Talent i Emprenedoria, en què es destaca el seu funcionament i els seus programes formatius de turisme.

Sorgeix de la coordinació i la cooperació entre equips de recerca amb trajectòria en el coneixement cientificosocial del turisme i en programes formatius acreditats.

En aquest marc, s'han unit i coordinat les línies de recerca dels diferents grups de les universitats esmentades, amb l'objectiu de col·laborar i potenciar la formació i la recerca en turisme a Espanya.

A grans trets podem indicar els objectius i compromisos que s'han marcat:

  • Contribuir a la formació de doctors i investigadors en Turisme per a potenciar el creixement sostenible d'una activitat clau del nostre entorn social i econòmic.
  • Fomentar la recerca per a poder portar una gestió eficient de la informació que permeti adaptar la gestió al perfil del consumidor turista.
  • Desenvolupar tècniques d'anàlisis i recerca per a la seva adaptació a l'evolució de la societat de la informació.
  • Afavorir la cooperació entre Universitats i la mobilitat d'estudiants i professorat.
  • Col·laborar a la innovació i competitivitat en el camp del turisme.
  • Desenvolupar un model de currículum acadèmic complet i complex que aposti pel caràcter multidisciplinari de la formació turística en el si de la Universitat.
  • Plena adaptació del nivell dels estudis universitaris de turisme al nostre país a l'existent en el si de la Unió Europea i altres països del nostre entorn, culminant el procés iniciat amb la integració en el sistema universitari en 1996.
  • Aconseguir la normalització dels estudis superiors de turisme amb la corresponent a altres àmbits de la formació d'altres sectors econòmics i professionals.
  • Desenvolupament de perfils d'especialització en àrees que permetin tenir en compte les necessitats d'innovació que precisa la gestió empresarial i de destinacions turístiques.

El Programa de Doctorat de Turisme ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Competències

El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.

Perfils d'accés

El perfil acadèmic recomanat per als estudiants que vulguin accedir a aquest programa de doctorat és el de graduats en estudis afins al coneixement del turisme, des de l'àmbit de l'economia, l'empresa, la sociologia fins a la geografia. En particular, s'orienta als graus de Turisme, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Geografia i Sociologia, i títols afins en competències. Respecte als estudis de màster oficial, el programa s'adreça especialment als titulats dels màsters impartits per les universitats que formen la REDINTUR.

Els estudiants que no compleixin el perfil d'accés, provinents de màsters de les branques de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats, aliens a la formació en turisme, han de fer necessàriament complements específics de formació definits en la memòria del títol. Per als estudiants que hagin cursat màsters de la branca d'enginyeria i arquitectura, la Comissió Acadèmica del doctorat és l'encarregada de dictaminar els complements de formació que han de cursar d'entre els indicats en la memòria del títol.

Pel que fa a les capacitats, el perfil d'ingrés recomanat remet a estudiantat amb capacitat adquirida per entendre i solucionar problemes en l'àmbit de les empreses, els organismes i les destinacions turístiques, i amb capacitat per avaluar el comportament dels agents econòmics d'aquest sector d'activitat. Així mateix, per cursar aquest programa són molt útils els coneixements en anàlisi de dades i d'eines i tècniques de planificació.

En relació amb les llengües adequades per al perfil d'ingrés, són el català, el castellà o l'anglès, amb un nivell mínim exigit B1, d'acord amb el Marc europeu comú de referència de les llengües.

 

Sortides professionals

Les sortides professionals d'aquest programa de doctorat són molt diverses, en consonància amb el seu caràcter interdisciplinari. En el sector del turisme en general, l'obtenció d'un doctorat en el camp del turisme pot permetre i facilitar l'accés a alts càrrecs de gestió i de direcció. A més, moltes empreses (sobretot les que tenen un departament d'R+D+I) que necessiten analistes amb una formació elevada per millorar productes i serveis es fixen cada cop més en perfils professionals que inclouen un doctorat.

També es poden destacar com a sortides professionals principals les relacionades amb el desenvolupament de tasques de recerca en centres de recerca tant nacionals com internacionals, i les emmarcades en serveis d'estudis tant de grans organitzacions empresarials com d'organitzacions no governamentals (ONG).

A més de les pròpies del món acadèmic (docència i recerca), les sortides professionals del programa de doctorat també s'orienten als perfils següents:

● Professional de consultoria turística.

● Professional de l'àrea de planificació i gestió de destinacions capaç de definir una destinació turística; d'establir les bases per gestionar-la, planificar-la i promoure-la amb criteris de sostenibilitat i inclusió, i d'utilitzar les TIC de manera eficient.

● Professional especialista i implicat en la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics.

● Professional especialista en la gestió de la informació, la intel·ligència competitiva i les TIC capaç de ser responsable de la innovació d'una organització o bé de gestionar comunitats virtuals (community manager) amb finalitats comercials o de màrqueting.

● Professional de l'Administració pública de l'àmbit del turisme.

● Professional del màrqueting i la promoció turística.

● Professional de perfil tecnològic i desenvolupador/a d'aplicacions informàtiques amb un alt coneixement de la realitat i el funcionament del sector turístic.

Titulació oficial

El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent. Consulta la memòria vigent, les dades de qualitat i el conveni del programa.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.

Titulació oficial


El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent. Consulta la memòria vigent, les dades de qualitat i el conveni del programa.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Denominació del Títol - Programa de Doctorat en Turisme, Codi RUCT: 5601390, Codi ISCED 1 Ciències Socials i del Comportament, Codi ISCED 2 Viatges, turisme i oci.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Català, Castellà, Anglès

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'ACCUA (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat ACCUA

Programa de doctorat en Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Pla d'estudis

Pla d'estudis. Competències i capacitats

L'objectiu d'aquesta formació és adquirir i millorar els següents habilitats:

  • Desenvolupar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
  • Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
  • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
  • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
  • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
  • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
  • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
  • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
  • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

Pla d'estudis. Competències i capacitats


L'objectiu d'aquesta formació és adquirir i millorar els següents habilitats:

  • Desenvolupar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
  • Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
  • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
  • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
  • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
  • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
  • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
  • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
  • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
  • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Tipus d'activitat formativaDuradaModalitat d'ensenyament-aprenentatgeDistribució temporalObligatorietat
CursosSemestralVirtualDurant el període de recercaRecomanables
Complements de formacióSemestralVirtual1r. curs (1r. o 2n. semestre)Optatius
Seminaris formatiusDos mesosVirtualDurant el període de recercaAltament recomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoriaSemestralVirtualDurant el període de recercaOptatius
Tallers10 horesVirtualDurant el període de recercaOptatius

Aprovació de la tesi

Criteris de qualitat per a la defensa de tesis doctorals del programa de doctorat interuniversitari de Turisme

El programa de doctorat (conjunt) de Turisme estableix uns criteris de qualitat mínims perquè una tesi doctoral pugui començar el tràmit d'avaluació i defensa. D'aquesta manera, per a l'admissió a tràmit d'una tesi doctoral es valorarà el treball fet pel doctorand, segons criteris objectius de qualitat. En concret, s'exigeix que, prèviament a la tramitació de la defensa de la tesi, el doctorand disposi de treballs de recerca o resultats parcials de la tesi que s'hagin publicat en revistes de qualitat o presentat en congressos de reconegut valor en el seu
camp.

Amb aquesta finalitat, s'estableix un barem aplicable a les publicacions perquè el doctorand obtingui, almenys, un punt per a l'admissió a tràmit de la tesi doctoral.

El barem es configura d'acord amb les puntuacions següents:

a) 1 punt

Articles publicats en revistes incloses en les bases de dades de citacions següents:

- Journal Citation Reports: Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index (SCIE)
- Scopus, índex d'impacte a SCImago Journal & Country Rank (SJR)
- Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

b) 0,5 punts

Articles i treballs publicats en les bases i els sistemes d'avaluació següents:

- Revistes científiques espanyoles amb Segell de Qualitat FECYT
- Emerging Sources Citation Index (WOS)
- ERIH-PLUS, European Reference Index for the Humanities
- Llibres i capítols de llibres de recerca publicats en editorials de reconegut prestigi en el seu camp de recerca i que surtin en posicions destacades en el rànquing de l'Scholarly Publishers Indicators (SPI)

c) 0,25 punts

Treballs en revistes de les bases i els repertoris següents:

- Catàleg Latindex (revistes científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal), amb un mínim de 28 Íiteris
- Índex H de revistes espanyoles de ciències socials i jurídiques (Google Scholar Metrics)
- Altres bases de dades nacionals i internacionals: Scielo, Redalyc, Qualis
-Treballs recollits en actes de congressos internacionals, sempre que en la denominació del congrés aparegui de manera explícita l'àmbit internacional

En qualsevol cas, no es consideren les publicacions en revistes i congressos que no tinguin sistemes d'avaluació d'experts externs.

Són requisits per a les contribucions que es presenten per avalar una tesi:

a) Que aquestes contribucions s'hagin presentat, publicat o acceptat per publicar-se després de l'inici dels estudis de doctorat.

b) Que en les contribucions consti la universitat pertanyent al programa de doctorat en què es trobi matriculat. Aquesta constància es fa a través de la filiació del director i/o del doctorand.

c) Que el doctorand consti com a primer o segon autor de totes les contribucions. Només en casos excepcionals, la comissió acadèmica del programa interuniversitari de Turisme pot autoritzar que, en una contribució que avali una tesi, el doctorand figuri en una posició posterior a la segona, segons les justificacions presentades.

d) Una mateixa aportació de dos autors o més només pot avalar una tesi.

Criteris de qualitat per a la defensa de tesis doctorals per compendi de publicacions en el programa de doctorat interuniversitari de Turisme 

Per a l'admissió a tràmit d'una tesi doctoral, es valorarà el treball fet segons criteris objectius de qualitat. En concret, per poder defensar la tesi doctoral per compendi s'han de tenir, almenys, tres publicacions incloses en els criteris de qualitat per a la defensa de tesis doctorals del programa de doctorat, de les quals una ha d'estar en revista indexada en JCR, una altra en una revista de les considerades en les bases i repertoris del grup a) del barem, i una tercera del grup b) d'aquest barem. 
La classificació que serveix de barem per a les diverses publicacions que el doctorand ha d'obtenir és la següent:

Revistes GRUP A
- Journal Citation Report (SCI/SSCI)
- Scopus
- SCImago Journal & Country Rank (SJR)
- Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

Revistes GRUP B
- ERIH Índex de l'European Science Foundation per a revistes d'humanitats
- Revistes científiques espanyoles amb Segell de Qualitat FECYT
- Emerging Sources Citation Index

Són requisits per a les contribucions que es presenten per avalar una tesi:

- Que aquestes contribucions s'hagin presentat, publicat o acceptat per publicar-se després de l'inici dels estudis de doctorat.
- Que en les contribucions consti la universitat pertanyent al programa de doctorat en què es trobi matriculat. Aquesta constància es fa
a través de la filiació del director i/o del doctorand.
- Que el doctorand consti com a primer o segon autor de totes les contribucions. Només en casos realment excepcionals, la comissió acadèmica del programa interuniversitari de Turisme pot autoritzar que, en una contribució que avali una tesi, el doctorand figuri en una posició posterior a la segona, segons les justificacions presentades.
Una mateixa aportació de dos autors o més només pot avalar una tesi.

Complements i activitats de formació

Tota l'oferta formativa està subjecta a disponibilitat

Complementary subjects

Temes de Recerca avançada en turisme sostenible i TIC (Català / Español)
Complementary

Sostenibilitat i Turisme (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigación qualitativa (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigació quantitativa (Català / Español)
Complementary

Library Workshops

Bibliographic reference management (English)
Mandatory

Search for academic information (English) 
Highly recom.

Where to publish: How to identify leading journals? (English)
Highly recom.

Open access (English)
Highly recom.

Doctorate subjects

Research Design for Social Sciences (English)
Highly recom.

Advanced Quantitative Met. in Knowledge Society (English)
Highly recom.

Advanced Qualitative Met.

Complements i activitats de formació


Tota l'oferta formativa està subjecta a disponibilitat

Complementary subjects

Temes de Recerca avançada en turisme sostenible i TIC (Català / Español)
Complementary

Sostenibilitat i Turisme (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigación qualitativa (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigació quantitativa (Català / Español)
Complementary

Library Workshops

Bibliographic reference management (English)
Mandatory

Search for academic information (English) 
Highly recom.

Where to publish: How to identify leading journals? (English)
Highly recom.

Open access (English)
Highly recom.

Doctorate subjects

Research Design for Social Sciences (English)
Highly recom.

Advanced Quantitative Met. in Knowledge Society (English)
Highly recom.

Advanced Qualitative Met. in Knowledge Society (English)
Highly recom.

Research, transfer, and entrepreneurship courses

Academic Presentations (English)
Mandatory

Academic Writing (English)
Highly recom.

Entrepreneurship for Researchers (English)
Mandatory

Int. to patents and intellectual property protection (English)
Highly recommended.

Responsible Research & Innovation (RRI) (English)
Recommended

Research and gender (English)

Recommended

 

Tota l'oferta formativa està subjecta a disponibilitat

 

Complementary subjects

Temes de Recerca avançada en turisme sostenible i TIC (Català / Español)
Complementary

Sostenibilitat i Turisme (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigación qualitativa (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigació quantitativa (Català / Español)
Complementary

 

Library Workshops

Bibliographic reference management (English)
Mandatory

Search for academic information (English) 
Highly recom.

Where to publish: How to identify leading journals? (English)
Highly recom.

Open access (English)
Highly recom.

 

Doctorate subjects

Research Design for Social Sciences (English)
Highly recom.

Advanced Quantitative Met. in Knowledge Society (English)
Highly recom.

Tota l'oferta formativa està subjecta a disponibilitat

 

Complementary subjects

Temes de Recerca avançada en turisme sostenible i TIC (Català / Español)
Complementary

Sostenibilitat i Turisme (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigación qualitativa (Català / Español)
Complementary

Mètodes d'investigació quantitativa (Català / Español)
Complementary

 

Library Workshops

Bibliographic reference management (English)
Mandatory

Search for academic information (English) 
Highly recom.

Where to publish: How to identify leading journals? (English)
Highly recom.

Open access (English)
Highly recom.

 

Doctorate subjects

Research Design for Social Sciences (English)
Highly recom.

Advanced Quantitative Met. in Knowledge Society (English)
Highly recom.

Advanced Qualitative Met. in Knowledge Society (English)
Highly recom.

 

Research, transfer, and entrepreneurship courses

Academic Presentations (English)
Mandatory

Academic Writing (English)
Highly recom.

Entrepreneurship for Researchers (English)
Mandatory

Int. to patents and intellectual property protection (English)
Highly recommended.

Responsible Research & Innovation (RRI) (English)
Recommended

Research and gender (English)

Recommended

 

Itinerari i durada

La durada dels estudis és d'un màxim de 3 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand o la doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri oportunes.

Normes de permanència

Són causes de baixa definitiva del programa de doctorat:

  • L'extinció dels terminis de permanència i, si escau, de les pròrrogues que s'hagin autoritzat.
  • La denegació de les pròrrogues sol·licitades, d'acord amb l'article 21.2.
  • No formalitzar la matrícula en els terminis i en la forma establerts per l'Escola de Doctorat sense haver sol·licitat la baixa temporal.
  • Quan no s'hagi sol·licitat l'acceptació del pla de recerca en el termini que estableixi l'Escola de Doctorat.
  • Haver obtingut dues avaluacions negatives en el pla de recerca i/o en el document d'activitats anual, de conformitat amb l'article 36.3 d'aquesta normativa.
  • Quan no s'hagin presentat, en el termini establert, els documents fixats per la comissió acadèmica del programa per dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca.
  • Aquelles que es puguin derivar de les sancions disciplinàries corresponents, d'acord amb la Normativa de drets i deures de la UOC.

Procediments de control

La realització de les activitats proposades en el pla de formació a l'inici del doctorat i el lliurament al final del primer any del pla de recerca i en els anys posteriors del document d'activitats, seran els mecanismes de control de l'avanç de la recerca, sempre sota la supervisió de la direcció de tesi.

L'assignació del director o la directora de tesi la realitza la Comissió Acadèmica del programa durant els tres primers mesos després de realitzar la matrícula. Aquesta direcció de tesi és la màxima responsable en la conducció del conjunt de tasques de recerca del doctorand o la doctoranda.

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Professorat

Dirección de estudios

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Criteris d'admissió

S'estableix com a criteri general d'admissió la presentació d'una proposta de Projecte de Tesi doctoral, relacionada amb algun dels equips d'investigació

existents en el Programa de Doctorat, en la qual es descriguin els objectius, justificació de l'adscripció a una línia d'investigació, metodologia, resultats previstos i

recursos necessaris per a la seva elaboració, tutor i director de tesi proposats, i informe del director de tesi proposat.

 

Criteris ponderats d'accés:

• Expedient acadèmic del grau d'accés al programa de doctorat 30%.

• Expedient acadèmic del màster d'accés al programa de doctorat 40%.

• L'existència de cartes de presentació per part de professors d'Universitat o d'altres Institucions d'investigació, que tinguin coneixement directe de la

capacitat i competència de l'aspirant (5%)

o Si la carta aval posseeix relació amb la proposta de tesi (5%)

o Si la carta aval no posseeix relació amb la proposta de tesi (0,25%)

 

• Experiència investigadora o altres mèrits relacionats amb la investigació (20%)

o Publicacions, comunicacions a congressos, conferències, col·laboracions, estudis, estades relacionades amb el projecte o línies d'investigació

proposades fins a 2 punts.

Criteris d'admissió


S'estableix com a criteri general d'admissió la presentació d'una proposta de Projecte de Tesi doctoral, relacionada amb algun dels equips d'investigació

existents en el Programa de Doctorat, en la qual es descriguin els objectius, justificació de l'adscripció a una línia d'investigació, metodologia, resultats previstos i

recursos necessaris per a la seva elaboració, tutor i director de tesi proposats, i informe del director de tesi proposat.

 

Criteris ponderats d'accés:

• Expedient acadèmic del grau d'accés al programa de doctorat 30%.

• Expedient acadèmic del màster d'accés al programa de doctorat 40%.

• L'existència de cartes de presentació per part de professors d'Universitat o d'altres Institucions d'investigació, que tinguin coneixement directe de la

capacitat i competència de l'aspirant (5%)

o Si la carta aval posseeix relació amb la proposta de tesi (5%)

o Si la carta aval no posseeix relació amb la proposta de tesi (0,25%)

 

• Experiència investigadora o altres mèrits relacionats amb la investigació (20%)

o Publicacions, comunicacions a congressos, conferències, col·laboracions, estudis, estades relacionades amb el projecte o línies d'investigació

proposades fins a 2 punts.

 

• Coneixement acreditat d'idioma estranger d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertany el programa de doctorat. (5%). D'acord amb el

Marc de referència europeu de les llengües, el nivell mínim exigit serà el B2.

o Nivell Anglès C2 (0,5 punts)

o Nivell Anglès C1 (0,25 punts)

o Altra Llengua (0,25 punts sempre superior a B2)

Aquest programa no requereix un nivell específic d'anglès, malgrat que cal tenir un coneixement mínim de l'idioma per entendre perfectament els articles científics, relacionar-se amb fluïdesa i naturalitat i produir textos científics.

Per rebre el 5 % dels punts ponderats del procés d'admissió referents a l'acreditació de coneixements d'anglès (idioma estranger d'ús habitual en la comunitat científica), has de tenir un nivell mínim d'aquesta llengua corresponent al B1.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Tots els candidats que sol·licitin accedir al programa de doctorat de Turisme de la UOC han de lliurar la documentació següent:
 
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Carta de motivació que reculli les motivacions específiques que impulsen la candidatura i on es faci una descripció dels interessos de recerca.
Carta d'aval. Un professor dels que consta en els projectes de tesi ha d'avalar la teva candidatura.
- Idea de recerca o preprojecte.
Es tracta d'un document d'un màxim de dues pàgines amb una descripció dels interessos de recerca i la vinculació amb la línia de recerca que s'hagi triat.

Documentació d'accés


Tots els candidats que sol·licitin accedir al programa de doctorat de Turisme de la UOC han de lliurar la documentació següent:
 
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Carta de motivació que reculli les motivacions específiques que impulsen la candidatura i on es faci una descripció dels interessos de recerca.
Carta d'aval. Un professor dels que consta en els projectes de tesi ha d'avalar la teva candidatura.
- Idea de recerca o preprojecte.
Es tracta d'un document d'un màxim de dues pàgines amb una descripció dels interessos de recerca i la vinculació amb la línia de recerca que s'hagi triat. Aquest document ha de ser com més concís millor i ha de contenir els apartats següents:
  • Justificació inicial i adequació amb la línia de recerca. El candidat ha d'explicar per què la seva idea de recerca se centra en la línia de recerca triada.
  • Enfocament del problema de recerca o de la pregunta de recerca.
  • Esbós de la metodologia.
  • Resultats esperats a grans trets.
- Currículum en el qual es faci constar els programes i els cursos de màster o postgrau que s'hagin seguit relacionats amb els interessos de recerca que s'han expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.
- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, castellà o anglès).
Certificats acadèmics corresponents a formació prèvia al doctorat en què constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no s'han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat.
- Documentació que acrediti el compliment dels requisits d'accés. Hi ha més informació sobre això a l'apartat corresponent de la secretaria del Campus Virtual.

Calendari

1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Calendari


1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.

Setembre de 2026: Inici de docència curs acadèmic 2026-27.

Programa de doctorat en Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

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Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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