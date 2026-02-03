Programa de doctorat en Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)
Presentació
El programa de doctorat de Turisme s'engloba en el marc de cooperació de RED INTUR, xarxa formada per dinou universitats amb estudis de postgrau de Turisme, que ha estat qualificada com a fortalesa en el Pla nacional de turisme 2012-2015 del Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme, en l'apartat de Talent i Emprenedoria, en què es destaca el seu funcionament i els seus programes formatius de turisme.
Sorgeix de la coordinació i la cooperació entre equips de recerca amb trajectòria en el coneixement cientificosocial del turisme i en programes formatius acreditats.
En aquest marc, s'han unit i coordinat les línies de recerca dels diferents grups de les universitats esmentades, amb l'objectiu de col·laborar i potenciar la formació i la recerca en turisme a Espanya.
A grans trets podem indicar els objectius i compromisos que s'han marcat:
- Contribuir a la formació de doctors i investigadors en Turisme per a potenciar el creixement sostenible d'una activitat clau del nostre entorn social i econòmic.
El programa de doctorat de Turisme s'engloba en el marc de cooperació de RED INTUR, xarxa formada per dinou universitats amb estudis de postgrau de Turisme, que ha estat qualificada com a fortalesa en el Pla nacional de turisme 2012-2015 del Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme, en l'apartat de Talent i Emprenedoria, en què es destaca el seu funcionament i els seus programes formatius de turisme.
Sorgeix de la coordinació i la cooperació entre equips de recerca amb trajectòria en el coneixement cientificosocial del turisme i en programes formatius acreditats.
En aquest marc, s'han unit i coordinat les línies de recerca dels diferents grups de les universitats esmentades, amb l'objectiu de col·laborar i potenciar la formació i la recerca en turisme a Espanya.
A grans trets podem indicar els objectius i compromisos que s'han marcat:
- Contribuir a la formació de doctors i investigadors en Turisme per a potenciar el creixement sostenible d'una activitat clau del nostre entorn social i econòmic.
- Fomentar la recerca per a poder portar una gestió eficient de la informació que permeti adaptar la gestió al perfil del consumidor turista.
- Desenvolupar tècniques d'anàlisis i recerca per a la seva adaptació a l'evolució de la societat de la informació.
- Afavorir la cooperació entre Universitats i la mobilitat d'estudiants i professorat.
- Col·laborar a la innovació i competitivitat en el camp del turisme.
- Desenvolupar un model de currículum acadèmic complet i complex que aposti pel caràcter multidisciplinari de la formació turística en el si de la Universitat.
- Plena adaptació del nivell dels estudis universitaris de turisme al nostre país a l'existent en el si de la Unió Europea i altres països del nostre entorn, culminant el procés iniciat amb la integració en el sistema universitari en 1996.
- Aconseguir la normalització dels estudis superiors de turisme amb la corresponent a altres àmbits de la formació d'altres sectors econòmics i professionals.
- Desenvolupament de perfils d'especialització en àrees que permetin tenir en compte les necessitats d'innovació que precisa la gestió empresarial i de destinacions turístiques.
El Programa de Doctorat de Turisme ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.
Competències
El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):
C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.
Perfils d'accés
El perfil acadèmic recomanat per als estudiants que vulguin accedir a aquest programa de doctorat és el de graduats en estudis afins al coneixement del turisme, des de l'àmbit de l'economia, l'empresa, la sociologia fins a la geografia. En particular, s'orienta als graus de Turisme, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Geografia i Sociologia, i títols afins en competències. Respecte als estudis de màster oficial, el programa s'adreça especialment als titulats dels màsters impartits per les universitats que formen la REDINTUR.
Els estudiants que no compleixin el perfil d'accés, provinents de màsters de les branques de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats, aliens a la formació en turisme, han de fer necessàriament complements específics de formació definits en la memòria del títol. Per als estudiants que hagin cursat màsters de la branca d'enginyeria i arquitectura, la Comissió Acadèmica del doctorat és l'encarregada de dictaminar els complements de formació que han de cursar d'entre els indicats en la memòria del títol.
Pel que fa a les capacitats, el perfil d'ingrés recomanat remet a estudiantat amb capacitat adquirida per entendre i solucionar problemes en l'àmbit de les empreses, els organismes i les destinacions turístiques, i amb capacitat per avaluar el comportament dels agents econòmics d'aquest sector d'activitat. Així mateix, per cursar aquest programa són molt útils els coneixements en anàlisi de dades i d'eines i tècniques de planificació.
En relació amb les llengües adequades per al perfil d'ingrés, són el català, el castellà o l'anglès, amb un nivell mínim exigit B1, d'acord amb el Marc europeu comú de referència de les llengües.
Sortides professionals
Les sortides professionals d'aquest programa de doctorat són molt diverses, en consonància amb el seu caràcter interdisciplinari. En el sector del turisme en general, l'obtenció d'un doctorat en el camp del turisme pot permetre i facilitar l'accés a alts càrrecs de gestió i de direcció. A més, moltes empreses (sobretot les que tenen un departament d'R+D+I) que necessiten analistes amb una formació elevada per millorar productes i serveis es fixen cada cop més en perfils professionals que inclouen un doctorat.
També es poden destacar com a sortides professionals principals les relacionades amb el desenvolupament de tasques de recerca en centres de recerca tant nacionals com internacionals, i les emmarcades en serveis d'estudis tant de grans organitzacions empresarials com d'organitzacions no governamentals (ONG).
A més de les pròpies del món acadèmic (docència i recerca), les sortides professionals del programa de doctorat també s'orienten als perfils següents:
● Professional de consultoria turística.
● Professional de l'àrea de planificació i gestió de destinacions capaç de definir una destinació turística; d'establir les bases per gestionar-la, planificar-la i promoure-la amb criteris de sostenibilitat i inclusió, i d'utilitzar les TIC de manera eficient.
● Professional especialista i implicat en la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics.
● Professional especialista en la gestió de la informació, la intel·ligència competitiva i les TIC capaç de ser responsable de la innovació d'una organització o bé de gestionar comunitats virtuals (community manager) amb finalitats comercials o de màrqueting.
● Professional de l'Administració pública de l'àmbit del turisme.
● Professional del màrqueting i la promoció turística.
● Professional de perfil tecnològic i desenvolupador/a d'aplicacions informàtiques amb un alt coneixement de la realitat i el funcionament del sector turístic.
Titulació oficial
El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent. Consulta la memòria vigent, les dades de qualitat i el conveni del programa.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Titulació oficial
El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent. Consulta la memòria vigent, les dades de qualitat i el conveni del programa.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Denominació del Títol - Programa de Doctorat en Turisme, Codi RUCT: 5601390, Codi ISCED 1 Ciències Socials i del Comportament, Codi ISCED 2 Viatges, turisme i oci.
Consulta més detalls sobre:
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Inici
23 set. 2027
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Online
100%
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Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026
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Idiomes: Català, Castellà, Anglès
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.
Qualitat de la titulació
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'ACCUA (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.