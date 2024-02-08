Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Article Writing Workshop

Solicita información
La UOC también ofrece cursos de investigación, transferencia y emprendimiento en inglés dirigidos a estudiantes, investigadores y profesorado para impulsar la investigación en los ámbitos académico, científico y empresarial.

Este curso solo es adecuado para estudiantes de doctorado avanzados o investigadores que dispongan de un proyecto de artículo para escribir durante el curso. Metodológicamente el curso está a medio camino entre un curso convencional y un taller de escritura conducido por los mismos estudiantes. El curso se estructura alrededor de una actividad principal en la cual cada estudiante debe escribir un artículo original, un capítulo de libro o un documento de trabajo destinado a la publicación real en un contexto académico. Quien no cumple estas condiciones, se encuentra simplemente con que no puede seguir el curso porque no tiene tareas por hacer.

Este curso es uno de los cursos de investigación, transferencia y emprendimiento organizados por la Escuela de Doctorado de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que consisten en una formación en línea orientada a competencias en investigación.

No es un curso obligatorio en ninguno de los programas de doctorado de la UOC, salvo que se haya incluido en el plan de formación personalizada del estudiante. 

Para los estudiantes que no son UOC, se pueden reconocer como créditos optativos gratuitos para los estudios de grado. 

Si eres estudiante de doctorado en cualquier universidad y te han concedido una beca competitiva, también puedes contar con tu formación y, simplemente, tienes que pedir en la escuela de doctorado que consiga tu certificado de finalización.

Hay que recordar, en todo caso, que el curso requiere que cada estudiante tenga un proyecto propio de texto para escribir que sea realmente parte de su investigación. El curso no constituye ninguna simulación, sino más bien un grupo de escritura

Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Article Writing Workshop

Plan de estudios

Objetivos

  • Adquirir una visión general del proceso de publicación de un artículo en una revista indexada.
  • Enviar un artículo a una revista indexada al final del periodo de consulta.

Competencias

Al finalizar el curso se habrán desarrollado todo un conjunto de competencias, tales como:

  • Estructurar contenidos de acuerdo con las convenciones de la edición académica.
  • Conocer herramientas para ayudar a escribir en inglés.
  • Tener estrategias de organización para tareas de escritura y revisión por pares.
  • Identificar las revistas académicas adecuadas para cada publicación.

Metodología

El curso se basa en un programa de actividades semanales de tipos muy distintos, como, por ejemplo, probar formulaciones alternativas de una idea, buscar revistas, analizar un borrador o un artículo publicado o escribir secciones específicas del documento que se supone que se tiene que escribir, y así sucesivamente. 

Lo que es esencial es conseguir que cada estudiante se una a un grupo de escritura en el cual circulen borradores y que reciba un retorno.

Además de cada actividad semanal, la obra final principal presentada es la pieza real escrita y destinada a la publicación. 

Para tener el curso superado, el estudiante debe llevar a cabo debidamente las actividades y presentar este texto final. 

La revisión por pares del trabajo de otros estudiantes también es una parte sustancial del curso. 

No hay exámenes ni tareas separadas programadas.

Este curso gira alrededor de la actividad de escribir un trabajo de investigación, y hay que destacar que los materiales que se muestran como "contenidos" no constituyen lo que los estudiantes deben aprender, sino recursos para apoyar el proceso de escritura.

Hay que recordar, en todo caso, que el curso requiere que cada estudiante tenga un proyecto propio de texto para escribir que sea realmente parte de su investigación. El curso no constituye ninguna simulación, sino más bien un grupo de escritura.

De este modo, los materiales imprimidos y de vídeo se estructuran alrededor de las etapas típicas de la escritura de un texto de este tipo (aunque las personas pueden legítimamente tener otros hábitos o maneras de organizar sus tareas de escritura que no sean coincidentes con las de este curso).

En cualquier caso, las cuestiones planteadas tanto en el material imprimido como en el material de vídeo se organizan y se etiquetan del modo siguiente:

  1. Visión general: un enfoque para publicar
  2. "Hacerlo realidad"
  3. Aspectos intelectuales
  4. Método
  5. Bienvenidos a la escritura académica
  6. Unirse a la conversación
  7. Estructurar el artículo
  8. Enviar tu artículo
  9. Revisar y volver a enviar tu artículo

Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Article Writing Workshop

Profesorado

Director de la Escuela de Doctorado

  • David Masip Rodó

    Doctor en Ingeniería Informática per la UAB. Su actividad docente se centra en la inteligencia artificial, la infografía, la visión por computador y la inteligencia de negocio. Actualmente es director de la Escuela de Doctorado de la UOC. Su ámbito de investigación gira en torno a la visión por computador y el aprendizaje automático.

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula. El pago se realiza en línea mediante TPV (pago con tarjeta de débito o crédito por medio de internet).

La UOC se reserva el derecho de anular los cursos que no superen un mínimo de inscripciones. Los estudiantes afectados podrán optar por un cambio de curso o solicitar la devolución de la matrícula.

Una vez se hayan iniciado los cursos, no se aceptarán anulaciones de matrícula.

Información sobre el desistimiento de matrícula »

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
600 € Precio del curso
