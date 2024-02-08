Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Article Writing Workshop

Este curso es uno de los cursos de investigación, transferencia y emprendimiento organizados por la Escuela de Doctorado de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que consisten en una formación en línea orientada a competencias en investigación.

Este curso solo es adecuado para estudiantes de doctorado avanzados o investigadores que dispongan de un proyecto de artículo para escribir durante el curso. Metodológicamente el curso está a medio camino entre un curso convencional y un taller de escritura conducido por los mismos estudiantes. El curso se estructura alrededor de una actividad principal en la cual cada estudiante debe escribir un artículo original, un capítulo de libro o un documento de trabajo destinado a la publicación real en un contexto académico. Quien no cumple estas condiciones, se encuentra simplemente con que no puede seguir el curso porque no tiene tareas por hacer.

La UOC también ofrece cursos de investigación, transferencia y emprendimiento en inglés dirigidos a estudiantes, investigadores y profesorado para impulsar la investigación en los ámbitos académico, científico y empresarial.

No es un curso obligatorio en ninguno de los programas de doctorado de la UOC, salvo que se haya incluido en el plan de formación personalizada del estudiante.

Para los estudiantes que no son UOC, se pueden reconocer como créditos optativos gratuitos para los estudios de grado.

Si eres estudiante de doctorado en cualquier universidad y te han concedido una beca competitiva, también puedes contar con tu formación y, simplemente, tienes que pedir en la escuela de doctorado que consiga tu certificado de finalización.

Hay que recordar, en todo caso, que el curso requiere que cada estudiante tenga un proyecto propio de texto para escribir que sea realmente parte de su investigación. El curso no constituye ninguna simulación, sino más bien un grupo de escritura