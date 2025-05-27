Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Article Writing Workshop

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Online d'Article Writing Workshop
Presentació
La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.
Aquest curs només és adequat per a estudiants de doctorat avançats o investigadors que disposin d'un projecte d'article per escriure durant el curs. Metodològicament el curs està a mig camí entre un curs convencional i un taller d'escriptura conduït pels mateixos estudiants. El curs s'estructura al voltant d'una activitat principal en la qual cada estudiant ha d'escriure un article original, un capítol de llibre o un document de treball destinat a la publicació real en un context acadèmic. Qui no compleix aquestes condicions, es troba simplement que no pot seguir el curs perquè no té tasques per fer.
Aquest curs és un dels cursos de recerca, transferència i emprenedoria organitzats per l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que consisteixen en una formació en línia orientada a competències en recerca.
La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.
Aquest curs només és adequat per a estudiants de doctorat avançats o investigadors que disposin d'un projecte d'article per escriure durant el curs. Metodològicament el curs està a mig camí entre un curs convencional i un taller d'escriptura conduït pels mateixos estudiants. El curs s'estructura al voltant d'una activitat principal en la qual cada estudiant ha d'escriure un article original, un capítol de llibre o un document de treball destinat a la publicació real en un context acadèmic. Qui no compleix aquestes condicions, es troba simplement que no pot seguir el curs perquè no té tasques per fer.
Aquest curs és un dels cursos de recerca, transferència i emprenedoria organitzats per l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que consisteixen en una formació en línia orientada a competències en recerca.
No és un curs obligatori en cap dels programes de doctorat de la UOC, llevat que s'hagi inclòs en el pla de formació personalitzada de l'estudiant.
Per als estudiants que no són UOC, es poden reconèixer com a crèdits optatius gratuïts per als estudis de grau.
Si ets estudiant de doctorat en qualsevol universitat i t'han concedit una beca competitiva, també pots comptar amb la teva formació i, simplement, has de demanar a l'escola de doctorat que aconsegueixi el teu certificat de finalització.
Cal recordar, en tot cas, que el curs requereix que cada estudiant tingui un projecte propi de text per escriure que sigui realment part de la seva recerca. El curs no constitueix cap simulació, sinó més aviat un grup d'escriptura.
-
Inici
23 set. 2026
-
100%
Online
-
4
Crèdits
-
Matrícula: 22 d’abril de 2026
-
Idiomes: Anglès
-
Preu: 600 €
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
Entre les millors universitats
La UOC se situa entre el 7 % de les millors universitats del món segons el World University Rankings 2024.