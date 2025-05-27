Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Article Writing Workshop

Sol·licita informació
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Online d'Article Writing Workshop

Presentació

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Aquest curs només és adequat per a estudiants de doctorat avançats o investigadors que disposin d'un projecte d'article per escriure durant el curs. Metodològicament el curs està a mig camí entre un curs convencional i un taller d'escriptura conduït pels mateixos estudiants. El curs s'estructura al voltant d'una activitat principal en la qual cada estudiant ha d'escriure un article original, un capítol de llibre o un document de treball destinat a la publicació real en un context acadèmic. Qui no compleix aquestes condicions, es troba simplement que no pot seguir el curs perquè no té tasques per fer.

Aquest curs és un dels cursos de recerca, transferència i emprenedoria organitzats per l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que consisteixen en una formació en línia orientada a competències en recerca.

No és un curs obligatori en cap dels programes de doctorat de la UOC, llevat que s'hagi inclòs en el pla de formació personalitzada de l'estudiant. 

Per als estudiants que no són UOC, es poden reconèixer com a crèdits optatius gratuïts per als estudis de grau. 

Si ets estudiant de doctorat en qualsevol universitat i t'han concedit una beca competitiva, també pots comptar amb la teva formació i, simplement, has de demanar a l'escola de doctorat que aconsegueixi el teu certificat de finalització.

Cal recordar, en tot cas, que el curs requereix que cada estudiant tingui un projecte propi de text per escriure que sigui realment part de la seva recerca. El curs no constitueix cap simulació, sinó més aviat un grup d'escriptura.

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 4

    Crèdits

  • Matrícula: 22 d’abril de 2026

  • Idiomes: Anglès

  • Preu: 600 €

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Article Writing Workshop

Pla d'estudis

Objectius

  • Adquirir una visió general del procés de publicació d'un article en una revista indexada.
  • Enviar un article a una revista indexada al final del període de consulta.

Competències

Al finalitzar el curs s'hauran desenvolupat tot un conjunt de competències, com ara:

  • Estructurar continguts d'acord amb les convencions de l'edició acadèmica.
  • Conèixer eines per ajudar a escriure en anglès.
  • Tenir estratègies d'organització per a tasques d'escriptura i avaluació d'experts.
  • Identificar les revistes acadèmiques adequades per a cada publicació.

 

 

Metodologia

El curs es basa en un programa d'activitats setmanals de tipus molt diferents, com, per exemple, provar formulacions alternatives d'una idea, cercar revistes, analitzar un esborrany o un article publicat o escriure seccions específiques del document que se suposa que s'ha d'escriure, i així successivament. 

El que és essencial és aconseguir que cada estudiant s'uneixi a un grup d'escriptura en el qual circulin esborranys i que rebi un retorn.

A més de cada activitat setmanal, l'obra final principal presentada és la peça real escrita i destinada a la publicació. 

Per tenir el curs superat, l'estudiant ha de dur a terme degudament les activitats i presentar aquest text final. 

La revisió d'experts del treball d'altres estudiants també és una part substancial del curs. 

No hi ha exàmens ni tasques separades programades.

Continguts

Aquest curs gira al voltant de l'activitat d'escriure un treball de recerca i cal destacar que els materials que es mostren com a "continguts" no constitueixen el que els estudiants han d'aprendre, sinó recursos per donar suport al procés d'escriptura.

Cal recordar, en tot cas, que el curs requereix que cada estudiant tingui un projecte propi de text per escriure que sigui realment part de la seva recerca. El curs no constitueix cap simulació, sinó més aviat un grup d'escriptura.

D'aquesta manera, els materials impresos i de vídeo s'estructuren al voltant de les etapes típiques de l'escriptura d'un text d'aquest tipus (encara que les persones poden legítimament tenir altres hàbits o maneres d'organitzar les seves tasques d'escriptura que no siguin coincidents amb les d'aquest curs).

En qualsevol cas, les qüestions plantejades tant en el material imprès com en el material de vídeo s'organitzen i s'etiqueten de la manera següent:

Continguts


  1. Visió general: un enfocament per publicar
  2. "Fes-ho realitat"
  3. Aspectes intel·lectuals
  4. Mètode
  5. Benvinguts a l'escriptura acadèmica
  6. Uneix-te a la conversa
  7. Estructura l'article
  8. Envia el teu article
  9. Revisa i torna a enviar el teu article
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Article Writing Workshop

Professorat

Director de l'Escola de Doctorat

  • David Masip Rodó

    Doctor en Enginyeria Informàtica per la UAB. La seva activitat docent se centra en la intel·ligència artificial, la infografia, la visió per computador i la intel·ligència de negoci. Actualment és director de l’Escola de Doctorat de la UOC. El seu àmbit de recerca gira a l’entorn de la visió per computador i l’aprenentatge automàtic.

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Article Writing Workshop

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
600 € Preu del curs
