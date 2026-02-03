Convocatorias
Si tienes intención en hacer un doctorado, lo más importante es escoger las líneas de investigación que quieras realizar y contactar con el investigador a cargo de esa propuesta de tesis, con quien tendrás que preparar tu candidatura.
Existen dos vías de acceso a un programa de doctorado de la UOC, y en los dos casos la admissión está condicionada a las resoluciones favorables de las comisiones académicas de cada programa. La convocatoria ordinaria.
Para solicitar el acceso y admisión, deberás seguir los pasos que se indican en el mismo programa de doctorado elegido.
Un vez realizada la solicitud de acceso, encontrarás información más detallada sobre el proceso de admisión en el apartado de Trámites / Para hacer un doctorado dentro del campus virtual.
Mediante el formulario deberás informarnos si quieres optar a una beca UOC y adjuntar toda la documentación.
La obtención de otra beca competitiva. Quién haya obtenido una beca competitiva y prestigiosa para realizar la tesis doctoral y que tenga una propuesta avalada por un grupo de investigación o investigador/a de la UOC. Consultad algunas de las becas en el apartado correspondiente.
Convocatorias y resoluciones
Convocatoria de acceso al Doctorado en línea 2026-2027
- 1 de diciembre de 2025: Inicio de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado.
- 31 de enero de 2026: Finalización del plazo de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado.
- 4 de marzo de 2026: Publicación de las listas provisionales de las candidaturas presentadas.
- 5 de marzo a 11 de marzo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas a evaluar (documentación subsanable).
- 17 de marzo de 2026: Publicación de las listas definitivas de las candidaturas presentadas.
- 11 de mayo de 2026: Publicación provisional de la resolución de las candidaturas admitidas en línea y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios).
- 12 de mayo a 22 de mayo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas admitidas en línea y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios).
- 29 de mayo de 2026: Resolución y publicación definitiva de las candidaturas admitidas a los programas de doctorado y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios).
- Julio de 2026: Inicio matrícula curso 2026-27.
- Septiembre de 2026: Inicio del curso académico 2026-27.
Para saber el calendario específico del programa de doctorado interuniversitario de Administración y Dirección de Empresas, consultar su página web oficial tanto académica como relacionada con la admisión.
Número de plazas ofertadas:
- eLearning: 20
- Tecnologías de la Información y Redes: 20
- Bioinformática: 5
- Humanidades y Comunicación: 15
- Salud y Psicología: 20
- Administración y Dirección de Empresas: 15
- Turismo: 12
- Sociedad, Tecnología y Cultura: 15
- Derecho, Política y Economía: 12
Convocatoria extraordinaria del doctorado de Turismo
- Junio de 2026: Inicio del periodo extraordinario de acceso y admisión.
- Julio de 2026: Finalización del plazo del periodo extraordinario de acceso y admisión.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofrece los siguientes programas de doctorado:
La UOC también ofrece la posibilidad de cursar doctorados industriales, en los que los mejores solicitantes podrán obtener una beca mediante acuerdos con empresas. Las personas que cursen un doctorado industrial tendrán un supervisor en la universidad y un tutor en la empresa.
Para hacer efectiva la solicitud para cursar un programa de doctorado de la UOC, se requiere entrar en el enlace de uno de los programas y seguir estos 4 pasos:
Paso 1
Solicita el servicio de acogida e información
Paso 2
Accede al Campus y contacta con el investigador
Paso 3
Solicitud de admisión
Paso 4
Envía la documentación digital
- Solo se tendrán en cuenta las candidaturas presentadas correctamente dentro del plazo establecido y que contengan la documentación completa. Se recomienda no esperar hasta el último momento para enviar la solicitud por si surgen dudas o incidencias tecnológicas durante el proceso.
- En el caso del programa de doctorado interuniversitario de Administración y Dirección de Empresas, se deben seguir específicamente los plazos y procedimientos establecidos en su página web oficial.
La Generalitat de Cataluña fija cada curso académico los precios públicos de los créditos y otros servicios académicos para las universidades públicas de Cataluña y para la Universitat Oberta de Catalunya.
De conformidad con el Decreto 128/2022, de 28 de junio, de la Generalitat de Cataluña, por el que se fijan los precios de la prestación de servicios académicos en las universidades públicas, la UOC tiene que aplicar los precios fijados por el Gobierno.
Precios por crédito:
- Precio público por crédito de doctorado: 32,28€/cr
- Recursos para el aprendizaje: 15,16€/cr
Tasas semestrales:
- Tasa para la dirección, la tutela y la evaluación continua de la tesis: 200,56€
- Tasa para la gestión del expediente: 54,54€
- Tasa para los servicios de soporte para el aprendizaje: 101,47€
Tasas:
- Tasa para la solicitud del título: 218,15€
- Tasa para la lectura y la defensa de la tesis doctoral: 156,87€
- Tasa para la solicitud del expediente: 54,54€
Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento
Los cursos de investigación, transferencia y emprendimiento tienen un valor académico de entre 2 y 3 créditos cada uno. Si queréis consultar el precio fijado para cada uno de los cursos, podéis dirigiros a la página principal del programa que os interese:
El periodo de investigación organizado por la Escuela de Doctorado de la UOC se ofrece en dos modalidades:
Modalidad de enseñanza presencial y a tiempo completo
A los estudiantes que son beneficiarios de una beca competitiva predoctoral, como las becas UOC - Escuela de Doctorado para la realización de tesis doctorales o las becas concedidas por otras entidades (como el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de Cataluña, AGAUR), cuya institución de acogida es la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), se les ofrece un régimen de estudio a tiempo completo y presencial, con la excepción de los cursos metodológicos, los seminarios temáticos de investigación y los complementos de formación susceptibles de ser incorporados a su itinerario formativo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos metodológicos, los seminarios temáticos de investigación y los complementos de formación se lleva a cabo mediante el Campus Virtual de la Universidad o el entorno virtual que se haya establecido. El resto de actividades formativas, así como la actividad de investigación emprendida por los estudiantes, se realizan habitualmente en los espacios de la Escuela de Doctorado y en los dos centros de investigación de la Universidad: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eLearn Center (eLC).
El edificio en el que la Escuela de Doctorado tiene la sede es el lugar en donde se llevan a cabo las sesiones del seminario de investigación del doctorado y los talleres metodológicos complementarios, y en donde, preferentemente, se realizan los seminarios de los grupos de investigación, los exámenes finales de proyecto, las evaluaciones anuales de seguimiento, etc. También es el lugar donde este colectivo de doctorandos/as lleva a cabo habitualmente la actividad de investigación, sin perjuicio de las estancias temporales que, en el desempeño de dicha actividad, realicen en otras instituciones de enseñanza superior u otros centros de investigación, y de los desplazamientos que hagan para sus trabajos de campo y para la difusión de sus trabajos de investigación.
Según el Real decreto 99/2011, la duración de los estudios de doctorado a tiempo completo será de 4 años como máximo, que se contarán desde la admisión del doctorando/a en el programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Si pasado este periodo de 4 años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de tesis, la Comisión Académica podrá autorizar una prórroga de un año.
Modalidad de enseñanza a distancia
Para el resto de estudiantes del periodo de investigación organizado del doctorado, este se ofrece en la modalidad de enseñanza a distancia, con la excepción del acto de lectura y defensa de la tesis doctoral, que, necesariamente, tiene carácter presencial. Según el Real decreto 99/2011, los doctorandos/as que realicen los estudios de doctorado a tiempo parcial, dispondrán de 7 años desde su admisión en el programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Si pasado este periodo de 7 años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de tesis, la Comisión Académica podrá autorizar una prórroga de un año adicional.