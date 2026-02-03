El periodo de investigación organizado por la Escuela de Doctorado de la UOC se ofrece en dos modalidades:

Modalidad de enseñanza presencial y a tiempo completo

A los estudiantes que son beneficiarios de una beca competitiva predoctoral, como las becas UOC - Escuela de Doctorado para la realización de tesis doctorales o las becas concedidas por otras entidades (como el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de Cataluña, AGAUR), cuya institución de acogida es la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), se les ofrece un régimen de estudio a tiempo completo y presencial, con la excepción de los cursos metodológicos, los seminarios temáticos de investigación y los complementos de formación susceptibles de ser incorporados a su itinerario formativo.



El proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos metodológicos, los seminarios temáticos de investigación y los complementos de formación se lleva a cabo mediante el Campus Virtual de la Universidad o el entorno virtual que se haya establecido. El resto de actividades formativas, así como la actividad de investigación emprendida por los estudiantes, se realizan habitualmente en los espacios de la Escuela de Doctorado y en los dos centros de investigación de la Universidad: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eLearn Center (eLC).



El edificio en el que la Escuela de Doctorado tiene la sede es el lugar en donde se llevan a cabo las sesiones del seminario de investigación del doctorado y los talleres metodológicos complementarios, y en donde, preferentemente, se realizan los seminarios de los grupos de investigación, los exámenes finales de proyecto, las evaluaciones anuales de seguimiento, etc. También es el lugar donde este colectivo de doctorandos/as lleva a cabo habitualmente la actividad de investigación, sin perjuicio de las estancias temporales que, en el desempeño de dicha actividad, realicen en otras instituciones de enseñanza superior u otros centros de investigación, y de los desplazamientos que hagan para sus trabajos de campo y para la difusión de sus trabajos de investigación.





Según el Real decreto 99/2011, la duración de los estudios de doctorado a tiempo completo será de 4 años como máximo, que se contarán desde la admisión del doctorando/a en el programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Si pasado este periodo de 4 años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de tesis, la Comisión Académica podrá autorizar una prórroga de un año.

Modalidad de enseñanza a distancia

Para el resto de estudiantes del periodo de investigación organizado del doctorado, este se ofrece en la modalidad de enseñanza a distancia, con la excepción del acto de lectura y defensa de la tesis doctoral, que, necesariamente, tiene carácter presencial. Según el Real decreto 99/2011, los doctorandos/as que realicen los estudios de doctorado a tiempo parcial, dispondrán de 7 años desde su admisión en el programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Si pasado este periodo de 7 años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de tesis, la Comisión Académica podrá autorizar una prórroga de un año adicional.

Real decreto 99/2011, de 28 de enero