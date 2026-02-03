Convocatòries
Si tens intenció de fer un doctorat, el mes important és escollir la línia de recerca que vulguis seguir, i contactar amb l’investigador principal, amb qui hauràs de preparar la teva candidatura.
Hi ha dues vies d'accés a un programa de doctorat de la UOC, i en tots dos casos l'admissió és condicionada per les resolucions favorables de les comissions acadèmiques de cada programa: La convocatòria ordinària.
Per sol·licitar l’accés i admissió, segueix els passos que s’indiquen al programa de doctorat escollit.
Un cop sol·licitat l’accés, trobaràs informació més detallada sobre el procés d’admissió a l’apartat de Tràmits> Per a fer un doctorat dins del campus virtual.
Mitjançant un formulari hauràs d’informar si vols optar a una beca UOC i adjuntar tota la documentació tant acadèmica com relacionada amb l’admissió.
L'obtenció d'una altra beca competitiva. Qui hagi obtingut una beca competitiva i prestigiosa per a fer la tesi doctoral i que tingui una proposta avalada per un grup de recerca o investigador/a de la UOC. Consulteu algunes de les beques a l'apartat corresponent.
Convocatòries i resolucions
Convocatòria d'accés al Doctorat en línia 2026-2027
- 1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.
- 31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.
- 4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.
- 5 de març a 11 de març de 2026: Període de al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).
- 17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.
- 11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).
- 12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en linia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).
- 29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).
- Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.
- Setembre de 2026: Inici de docència curs acadèmic 2026-27.
Per saber el calendari específic del programa de doctorat interuniversitari d’Administració i Direcció d’Empreses, consultar la seva pàgina web oficial.
Nombre de places ofertades:
- eLearning: 20
- Tecnologies de la Informació i Xarxes: 20
- Bioinformàtica: 5
- Humanitats i Comunicació: 15
- Salut i Psicologia: 20
- Administració i Direcció d'Empreses: 15
- Turisme: 12
- Societat, Tecnologia i Cultura: 15
- Dret, Política i Economia: 12
Convocatòria extraordinària del doctorat de Turisme
- Juny 2026: Inici de la convocatòria extraordinària d'accés i admissió.
- Juliol 2026: Finalització del termini de la convocatòria extraordinària d'accés i admissió.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix els programes de doctorat següents:
La UOC també ofereix la possibilitat de cursar doctorats industrials, en els quals els millors sol·licitants podran obtenir una beca mitjançant acords amb empreses. Les persones que cursin un doctorat industrial tindran un supervisor a la universitat i un tutor a l'empresa.
Per tal de fer efectiva la sol·licitud per cursar un programa de doctorat de la UOC, s’ha d'entrar a l'enllaç d'un dels programes i seguir aquests 4 passos:
Pas 1
Sol·licita el servei d'acollida i informació
Pas 2
Accedeix al Campus i contacta amb l'investigador
Pas 3
Sol·licitud d'admissió
Pas 4
Envia la documentació digital
- Només es tindran en compte les candidatures presentades correctament dins del termini establert i que incloguin la documentació completa. Es recomana als candidats/es no esperar fins a l'últim moment per enviar la sol·licitud per si sorgeixen dubtes o incidències tecnològiques durant el procés.
- En el cas del programa de doctorat interuniversitari d'Administració i Direcció d'Empreses, s’han de seguir específicament els terminis i procediments establerts a la seva pàgina web oficial.
La Generalitat de Catalunya fixa cada curs acadèmic els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i per a la Universitat Oberta de Catalunya.
D'acord amb el Decret 128/2022, de 28 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques, la UOC ha d'aplicar els preus fixats pel Govern.
Preus per crèdit:
- Preu públic per crèdit de doctorat: 32,28€/cr
- Recursos per l'aprenentatge: 15,16€/cr
Taxes semestrals:
- Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi: 200,56€
- Taxa per la gestió de l'expedient: 54,54€
- Taxa per als serveis de suport a l'aprenentatge: 101,47€
Taxes:
- Taxa per la sol·licitud del títol: 218,15€
- Taxa per la lectura i la defensa de la tesi: 156,87€
- Taxa per la sol·licitud de l'expedient: 54,54€
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria
Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria tenen un valor acadèmic entre 2 i 3 crèdits cada un. Si voleu consultar el preu fixat per a cadascun dels cursos, podeu adreçar-vos a la pàgina principal del programa que us interessi:
El període de recerca organitzat per l'Escola de Doctorat de la UOC s'ofereix en dues modalitats:
Modalitat d'ensenyament presencial i a temps complet
Als estudiants que són beneficiaris d'una beca competitiva predoctoral, com les beques UOC - Escola de Doctorat per a la realització de tesis doctorals o les beques concedides per altres entitats (com el Ministeri de Ciència i Innovació i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya, AGAUR), la institució d'acollida de les quals és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), se'ls ofereix un règim d'estudi a temps complet i presencial, amb l'excepció dels cursos metodològics, els seminaris temàtics de recerca i els complements de formació susceptibles d'incorporar-se al seu itinerari formatiu.
El procés d'ensenyament-aprenentatge dels cursos metodològics, els seminaris temàtics de recerca i els complements de formació es duu a terme mitjançant el Campus Virtual de la Universitat o de l'entorn virtual que s'hagi establert. La resta d'activitats formatives, i també l'activitat de recerca empresa pels estudiants, es fan habitualment en els espais de l'Escola de Doctorat i en els dos centres de recerca de la Universitat: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center (eLC).
L'edifici en el qual l'Escola de Doctorat té la seu és el lloc on es duen a terme les sessions del seminari de recerca del doctorat i els tallers metodològics complementaris, i on, preferentment, es fan els seminaris dels grups de recerca, els exàmens finals de projecte, les avaluacions anuals de seguiment, etc. També és el lloc on aquest col·lectiu de doctorands/es duu a terme habitualment l'activitat de recerca, sense perjudici de les estades temporals que, en l'acompliment d'aquesta activitat, facin en altres institucions d'ensenyament superior o altres centres de recerca, i dels desplaçaments que facin per als seus treballs de camp i per a la difusió dels seus treballs de recerca.
Segons el Reial Decret 99/2011, la durada dels estudis de doctorat a temps complet serà de 4 anys com a màxim, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si passat aquest període de 4 anys no s'hagués presentat la sol·licitud de depòsit de tesi, la Comissió Acadèmica podrà autoritzar una pròrroga d'un any.
Modalitat d'ensenyament a distància
Per a la resta d'estudiants del període de recerca organitzat del doctorat, aquest s'ofereix en la modalitat d'ensenyament a distància, amb l'excepció de l'acte de lectura i defensa de la tesi doctoral, que, necessàriament, té caràcter presencial. Segons el Reial Decret 99/2011, els doctorands/es que facin els estudis de doctorat a temps parcial, disposaran de 7 anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si passat aquest període de 7 anys no s'hagués presentat la sol·licitud de depòsit de tesi, la Comissió Acadèmica podrà autoritzar una pròrroga, i podria ampliar-se a un any addicional.