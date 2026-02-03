Queremos, pues, formar investigadores e investigadoras motivados, creativos, originales, que deseen avanzar en la solución de problemas relevantes en el ámbito de estudio, cuya solución revierta positivamente en el bienestar de la población.

El objetivo general del programa es facilitar el desarrollo de las competencias necesarias para poder realizar una investigación en el ámbito de la salud y la psicología de forma exitosa. Más en concreto, queremos formar investigadores e investigadoras que sean capaces de plantear preguntas de investigación relevantes y cuyo resultado constituya una mejora en la salud y el bienestar de las personas. Además, queremos que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación con una clara vocación transformadora y formarlos para que den respuesta a las preguntas de forma metódica, innovadora y rigurosa.

Con el programa de doctorado de Salud y Psicología queremos dar respuesta a la necesidad de formación en investigación en el ámbito desde una óptica multidisciplinaria.

Con el programa de doctorado de Salud y Psicología queremos dar respuesta a la necesidad de formación en investigación en el ámbito desde una óptica multidisciplinaria.

El objetivo general del programa es facilitar el desarrollo de las competencias necesarias para poder realizar una investigación en el ámbito de la salud y la psicología de forma exitosa. Más en concreto, queremos formar investigadores e investigadoras que sean capaces de plantear preguntas de investigación relevantes y cuyo resultado constituya una mejora en la salud y el bienestar de las personas. Además, queremos que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación con una clara vocación transformadora y formarlos para que den respuesta a las preguntas de forma metódica, innovadora y rigurosa.

Queremos, pues, formar investigadores e investigadoras motivados, creativos, originales, que deseen avanzar en la solución de problemas relevantes en el ámbito de estudio, cuya solución revierta positivamente en el bienestar de la población. Para ello, el doctorado se articula en siete líneas de investigación que abordan los siguientes temas: salud digital; aspectos y herramientas psicológicas; neurociencia y trastornos del lenguaje; alimentación y estilos de vida; entornos laborales saludables; cuidado y salud comunitaria, y género, salud y modelos socioculturales. Disponemos de experiencia en todos estos ámbitos, además de proyectos de investigación. Para cada una de las líneas de investigación, se ofrecen diferentes propuestas de tesis.

El programa se ofrece en el marco de la Escuela de Doctorado de la UOC y está estrechamente vinculado a la experiencia investigadora del profesorado y del personal investigador de los Estudios de Ciencias de la Salud, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y del Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

Competencias

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.

C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso

El programa de doctorado en Salud i Psicología se dirige a estudiantes con formación universitaria en cualquiera de las disciplinas integradas en el programa que aspiren a profundizar en estos ámbitos de conocimiento y hacer aportaciones novedosas y relevantes desde una aproximación rigurosa al objeto de estudio.

Salidas professionales

La formación investigadora de alto nivel que implica hacer el doctorado en este programa prepara al estudiante para un amplio abanico de salidas profesionales. Una de ellas, la más tradicional, es la investigación académica. En este sentido, los futuros doctores podrán optar por buscar la continuación de su carrera académica a través de formación posdoctoral (muy recomendable para perfeccionar las habilidades en investigación y adquirir mayor experiencia) o solicitar plaza en posiciones académicas en universidades o centros de investigación.

No obstante, los futuros doctores también pueden orientar su carrera profesional en ámbitos más aplicados muy diversos. Solo a modo de ejemplo, pueden trabajar en unidades de investigación e innovación de hospitales o centros sanitarios diversos; pueden trabajar en empresas relacionadas en el ámbito de estudio que tengan un departamento de investigación e innovación, o tenga como prioridad la investigación; o pueden orientar su carrera a la consultoría. Pero solo son ejemplos: las salidas y oportunidades son múltiples, y dependerán también de la capacidad de innovación y trabajo riguroso de los futuros doctores.