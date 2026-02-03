Programa de doctorado en Salud y Psicología
Presentación
Con el programa de doctorado de Salud y Psicología queremos dar respuesta a la necesidad de formación en investigación en el ámbito desde una óptica multidisciplinaria.
El objetivo general del programa es facilitar el desarrollo de las competencias necesarias para poder realizar una investigación en el ámbito de la salud y la psicología de forma exitosa. Más en concreto, queremos formar investigadores e investigadoras que sean capaces de plantear preguntas de investigación relevantes y cuyo resultado constituya una mejora en la salud y el bienestar de las personas. Además, queremos que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación con una clara vocación transformadora y formarlos para que den respuesta a las preguntas de forma metódica, innovadora y rigurosa.
Queremos, pues, formar investigadores e investigadoras motivados, creativos, originales, que deseen avanzar en la solución de problemas relevantes en el ámbito de estudio, cuya solución revierta positivamente en el bienestar de la población.
Con el programa de doctorado de Salud y Psicología queremos dar respuesta a la necesidad de formación en investigación en el ámbito desde una óptica multidisciplinaria.
El objetivo general del programa es facilitar el desarrollo de las competencias necesarias para poder realizar una investigación en el ámbito de la salud y la psicología de forma exitosa. Más en concreto, queremos formar investigadores e investigadoras que sean capaces de plantear preguntas de investigación relevantes y cuyo resultado constituya una mejora en la salud y el bienestar de las personas. Además, queremos que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación con una clara vocación transformadora y formarlos para que den respuesta a las preguntas de forma metódica, innovadora y rigurosa.
Queremos, pues, formar investigadores e investigadoras motivados, creativos, originales, que deseen avanzar en la solución de problemas relevantes en el ámbito de estudio, cuya solución revierta positivamente en el bienestar de la población. Para ello, el doctorado se articula en siete líneas de investigación que abordan los siguientes temas: salud digital; aspectos y herramientas psicológicas; neurociencia y trastornos del lenguaje; alimentación y estilos de vida; entornos laborales saludables; cuidado y salud comunitaria, y género, salud y modelos socioculturales. Disponemos de experiencia en todos estos ámbitos, además de proyectos de investigación. Para cada una de las líneas de investigación, se ofrecen diferentes propuestas de tesis.
El programa se ofrece en el marco de la Escuela de Doctorado de la UOC y está estrechamente vinculado a la experiencia investigadora del profesorado y del personal investigador de los Estudios de Ciencias de la Salud, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y del Internet Interdisciplinary Institute (IN3).
Competencias
El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):
C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.
C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.
Perfiles de acceso
El programa de doctorado en Salud i Psicología se dirige a estudiantes con formación universitaria en cualquiera de las disciplinas integradas en el programa que aspiren a profundizar en estos ámbitos de conocimiento y hacer aportaciones novedosas y relevantes desde una aproximación rigurosa al objeto de estudio.
Salidas professionales
La formación investigadora de alto nivel que implica hacer el doctorado en este programa prepara al estudiante para un amplio abanico de salidas profesionales. Una de ellas, la más tradicional, es la investigación académica. En este sentido, los futuros doctores podrán optar por buscar la continuación de su carrera académica a través de formación posdoctoral (muy recomendable para perfeccionar las habilidades en investigación y adquirir mayor experiencia) o solicitar plaza en posiciones académicas en universidades o centros de investigación.
No obstante, los futuros doctores también pueden orientar su carrera profesional en ámbitos más aplicados muy diversos. Solo a modo de ejemplo, pueden trabajar en unidades de investigación e innovación de hospitales o centros sanitarios diversos; pueden trabajar en empresas relacionadas en el ámbito de estudio que tengan un departamento de investigación e innovación, o tenga como prioridad la investigación; o pueden orientar su carrera a la consultoría. Pero solo son ejemplos: las salidas y oportunidades son múltiples, y dependerán también de la capacidad de innovación y trabajo riguroso de los futuros doctores.
Titulación oficial
El programa de doctorado de Salud y Psicologia es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El programa de doctorado de Salud y Psicologia es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
23 sept 2027
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Online
100%
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Acceso al aula de acogida: 10 de marzo de 2026
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Idiomas: Español, Catalán, Inglés
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Calidad de la titulación
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.