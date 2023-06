Todos los candidatos que sol liciten acceso al programa de doctorado de Salud y Psicología de la UOC deben entregar la documentación siguiente:

La fotocopia del DNI, NIE o pasaporte .

del . Una carta de motivación que recoja las motivaciones específicas que impulsan la candidatura y haga una descripción de los intereses de investigación.

que recoja las motivaciones específicas que impulsan la candidatura y haga una descripción de los intereses de investigación. La carta de aval : un profesor de los que consta en los proyectos de tesis (ver líneas de investigación) debe avalar la candidatura.

: un profesor de los que consta en los proyectos de tesis (ver líneas de investigación) debe avalar la candidatura. Currículum en el que se hagan constar los programas y cursos de máster o posgrado cursados relacionados con los intereses de investigación expresados en la carta de motivación y, si procede, la producción científica previa.

en el que se hagan constar los programas y cursos de máster o posgrado cursados relacionados con los intereses de investigación expresados en la carta de motivación y, si procede, la producción científica previa. Ejemplo de un trabajo académico reciente (en catalán, español o inglés).

(en catalán, español o inglés). Certificados académicos correspondientes a formación previa al doctorado, en los que consten las asignaturas cursadas y la calificación obtenida, la convocatoria, el tipo de asignatura, el número de créditos, así como la calificación media del expediente académico, si no los han aportado para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso.

correspondientes a en los que consten las asignaturas cursadas y la calificación obtenida, la convocatoria, el tipo de asignatura, el número de créditos, así como la calificación media del expediente académico, si no los han aportado para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso. Certificación que acredite el nivel de inglés exigido por el programa de doctorado.

La documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso tal y como se establece a continuación.

a) Los candidatos que cumplan el requisito al que hace referencia el supuesto mencionado en la letra a) del apartado "Requisitos de acceso", deben entregar:

Fotocopia compulsada del título oficial español de Grado y del título de Máster Universitario.

Estos títulos se pueden sustituir por medio de la correspondiente certificación supletoria provisional, siempre y cuando tengan una data de expedición que no supere el año.

b) Los candidatos que cumplan el requisito al que hace referencia el supuesto mencionado en la letra b) del apartado "Requisitos de acceso", deben entregar_

Fotocopia compulsada del título universitario oficial emitido por una entidad de educación superior del EEES que habilite para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster.



Fotocòpia compulsada del suplement europeu al títol i l'original o la fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal que acrediti que ha superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.

En el supuesto de que, de los 300 créditos ECTS en el conjunto de los estudios universitarios oficiales, el candidato solo pueda acreditar la superación de 60 créditos de nivel de máster porque el resto de enseñanzas superadas pertenecen a estudios ajenos al EEES, la Universidad aplica las equivalencias que, a efectos de acceso a doctorado, haya determinado entre los enseñamientos ajenos al EEES y los créditos ECTS que deban ser considerados.

A tal efecto, además de aportar la fotocopia compulsada del título universitario oficial del EEES y del título ajeno al EEES, el candidato debe aportar el plan de estudios correspondiente a las enseñanzas ajenas al EEES, en el que conste la organización temporal de estas.

c) Los candidatos que cumplan el requisito al que hace referencia el supuesto mencionado en la letra c) del apartado "Requisitos de acceso", deben entregar:

Fotocopia compulsada del título oficial español de Grado o la fotocopia compulsada de la certificación supletoria provisional, siempre y cuando tenga una fecha de expedición que no supere el año.

d) Los candidatos que cumplan el requisito al que hace referencia el supuesto mencionado en la letra d) del apartado "Requisitos de acceso", deben entregar:

Fotocopia compulsada del título correspondiente y acreditar el nivel de formación.

e) Los candidatos que cumplan el requisito al que hace referencia el supuesto mencionado en la letra e) del apartado "Requisitos de acceso", deben entregar:

Fotocopia compulsada del título universitario oficial o la fotocopia compulsada de la certificación supletoria provisional, siempre y cuando tenga una fecha de expedición que no supere el año.



Fotocopia compulsada del certificado que acredite una evaluación positiva de al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en ciencias de la salud.

f) Los candidatos que cumplan el requisito al que hace referencia el supuesto mencionado en la letra f) del apartado "Requisitos de acceso", deben entregar:

Fotocopia compulsada del título universitario oficial de doctor o la fotocopia compulsada de la certificación supletoria provisional.

g) Los candidatos que cumplan el requisito al que hace referencia el supuesto mencionado en la letra g) del apartado "Requisitos de acceso", deben entregar:

Fotocopia compulsada del título universitario oficial de licenciado, arquitecto o ingeniero.

Fotocopia compulsada del diploma de estudios avanzados o el certificado de haber conseguido la suficiencia investigadora.

En el caso de las titulaciones universitarias obtenidas en sistemas de enseñanza superior ajenos al espacio europeo de educación superior (EEES) y no homologadas, es necesaria la autenticación del título universitario por vía diplomática (o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya). Cuando los certificados, títulos y expedientes académicos no estén redactados en una lengua oficial del Estado español ni en inglés, hay que acompañar la documentación con la traducción jurada al catalán, español o inglés. La no presentación de esta documentación o el hecho de que los datos que contenga no concuerden con lo expuesto en la solicitud, puede comportar la no admisión en el programa de doctorado.

Una vez revisada la documentación de acceso y aceptada su candidatura, la admisión al programa de doctorado está condicionada a la presentación de la documentación oficial. Los candidatos deberán enviar la documentación por correo certificado para garantizar que esta llega a su destinatario:

UOC: Ref: DOCTORADO

Apartado de correos 29005

08080 Barcelona

España