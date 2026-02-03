Programa de doctorat en Salut i Psicologia
Presentació
Amb el programa de doctorat de Salut i Psicologia volem donar resposta a la necessitat de formació en recerca en l'àmbit des d'una òptica multidisciplinària.
L'objectiu general del programa és facilitar el desenvolupament de les competències necessàries per a poder portar a terme una recerca en l'àmbit de la salut i la psicologia d'una manera reeixida. Més concretament, volem formar investigadors i investigadores que siguin capaços de plantejar preguntes de recerca rellevants i el resultat de les quals signifiqui una millora en la salut i el benestar de les persones. A més, volem que siguin capaços de desenvolupar projectes de recerca amb una clara vocació transformadora i formar-los perquè donin resposta a les preguntes de manera metòdica, innovadora i rigorosa.
Volem, doncs, formar investigadors i investigadores motivats, creatius, originals, que vulguin avançar en la solució de problemes rellevants en l'àmbit d'estudi, i la solució dels quals reverteixi positivament en el benestar de la població.
Amb el programa de doctorat de Salut i Psicologia volem donar resposta a la necessitat de formació en recerca en l'àmbit des d'una òptica multidisciplinària.
L'objectiu general del programa és facilitar el desenvolupament de les competències necessàries per a poder portar a terme una recerca en l'àmbit de la salut i la psicologia d'una manera reeixida. Més concretament, volem formar investigadors i investigadores que siguin capaços de plantejar preguntes de recerca rellevants i el resultat de les quals signifiqui una millora en la salut i el benestar de les persones. A més, volem que siguin capaços de desenvolupar projectes de recerca amb una clara vocació transformadora i formar-los perquè donin resposta a les preguntes de manera metòdica, innovadora i rigorosa.
Volem, doncs, formar investigadors i investigadores motivats, creatius, originals, que vulguin avançar en la solució de problemes rellevants en l'àmbit d'estudi, i la solució dels quals reverteixi positivament en el benestar de la població. Per a assolir aquests objectius, el doctorat s'articula en set línies de recerca que tracten dels temes següents: salut digital; aspectes i eines psicològiques; neurociència i trastorns del llenguatge; alimentació i estils de vida; entorns laborals saludables; cura i salut comunitària, i gènere, salut i models socioculturals. Disposem d'experiència en tots aquests àmbits, a més de projectes de recerca. Per a cadascuna de les línies de recerca, s'ofereixen diverses propostes de tesi.
El programa s'ofereix en el marc de l'Escola de Doctorat de la UOC i està estretament vinculat a l'experiència investigadora del professorat i del personal investigador dels Estudis de Ciències de la Salut, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).
Competències
El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):
C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.
Perfils d'ingrés
El programa de doctorat en Salut i Psicologia s'adreça a estudiants amb formació universitària en qualsevol de les disciplines integrades en el programa que aspirin a aprofundir en aquests àmbits de coneixement i fer aportacions noves i rellevants des d'una aproximació rigorosa a l'objecte d'estudi.
Sortides professionals
La formació investigadora d'alt nivell que implica fer el doctorat en aquest programa prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals. Una d'aquestes sortides, la més tradicional, és la recerca acadèmica. En aquest sentit, els futurs doctors poden optar per buscar la continuació de la carrera acadèmica a través de formació postdoctoral (molt recomanable per perfeccionar les habilitats en recerca i adquirir més experiència) o presentar-se a llocs acadèmics en universitats o centres de recerca.
Amb tot, els futurs doctors també poden orientar la carrera professional en àmbits més aplicats molt diversos. Només a tall d'exemple, poden treballar en unitats de recerca i innovació d'hospitals o centres sanitaris; poden treballar en empreses relacionades en l'àmbit d'estudi que incloguin un departament de recerca i innovació o que tinguin com a prioritat la recerca, o poden orientar la carrera a la consultoria. No obstant això, només són exemples: les sortides i oportunitats són múltiples i també depenen de la capacitat d'innovació i treball rigorós dels futurs doctors.
Titulació oficial
El programa de doctorat de Salut i Psicologia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El programa de doctorat de Salut i Psicologia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
-
Inici
23 set. 2027
-
Online
100%
-
Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026
-
Idiomes: Anglès, Català, Castellà
-
Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.
Qualitat de la titulació
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.