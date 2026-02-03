Campus
Online i sense horari
Accés obert a l'aula d'acollida

Programa de doctorat en Salut i Psicologia

Presentació

Amb el programa de doctorat de Salut i Psicologia volem donar resposta a la necessitat de formació en recerca en l'àmbit des d'una òptica multidisciplinària.

L'objectiu general del programa és facilitar el desenvolupament de les competències necessàries per a poder portar a terme una recerca en l'àmbit de la salut i la psicologia d'una manera reeixida. Més concretament, volem formar investigadors i investigadores que siguin capaços de plantejar preguntes de recerca rellevants i el resultat de les quals signifiqui una millora en la salut i el benestar de les persones. A més, volem que siguin capaços de desenvolupar projectes de recerca amb una clara vocació transformadora i formar-los perquè donin resposta a les preguntes de manera metòdica, innovadora i rigorosa.

Volem, doncs, formar investigadors i investigadores motivats, creatius, originals, que vulguin avançar en la solució de problemes rellevants en l'àmbit d'estudi, i la solució dels quals reverteixi positivament en el benestar de la població.

Amb el programa de doctorat de Salut i Psicologia volem donar resposta a la necessitat de formació en recerca en l'àmbit des d'una òptica multidisciplinària.

L'objectiu general del programa és facilitar el desenvolupament de les competències necessàries per a poder portar a terme una recerca en l'àmbit de la salut i la psicologia d'una manera reeixida. Més concretament, volem formar investigadors i investigadores que siguin capaços de plantejar preguntes de recerca rellevants i el resultat de les quals signifiqui una millora en la salut i el benestar de les persones. A més, volem que siguin capaços de desenvolupar projectes de recerca amb una clara vocació transformadora i formar-los perquè donin resposta a les preguntes de manera metòdica, innovadora i rigorosa.

Volem, doncs, formar investigadors i investigadores motivats, creatius, originals, que vulguin avançar en la solució de problemes rellevants en l'àmbit d'estudi, i la solució dels quals reverteixi positivament en el benestar de la població. Per a assolir aquests objectius, el doctorat s'articula en set línies de recerca que tracten dels temes següents: salut digital; aspectes i eines psicològiques; neurociència i trastorns del llenguatge; alimentació i estils de vida; entorns laborals saludables; cura i salut comunitària, i gènere, salut i models socioculturals. Disposem d'experiència en tots aquests àmbits, a més de projectes de recerca. Per a cadascuna de les línies de recerca, s'ofereixen diverses propostes de tesi.

El programa s'ofereix en el marc de l'Escola de Doctorat de la UOC i està estretament vinculat a l'experiència investigadora del professorat i del personal investigador dels Estudis de Ciències de la Salut, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

 

Competències

El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.

Perfils d'ingrés

El programa de doctorat en Salut i Psicologia s'adreça a estudiants amb formació universitària en qualsevol de les disciplines integrades en el programa que aspirin a aprofundir en aquests àmbits de coneixement i fer aportacions noves i rellevants des d'una aproximació rigorosa a l'objecte d'estudi. 

Sortides professionals

La formació investigadora d'alt nivell que implica fer el doctorat en aquest programa prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals. Una d'aquestes sortides, la més tradicional, és la recerca acadèmica. En aquest sentit, els futurs doctors poden optar per buscar la continuació de la carrera acadèmica a través de formació postdoctoral (molt recomanable per perfeccionar les habilitats en recerca i adquirir més experiència) o presentar-se a llocs acadèmics en universitats o centres de recerca.

Amb tot, els futurs doctors també poden orientar la carrera professional en àmbits més aplicats molt diversos. Només a tall d'exemple, poden treballar en unitats de recerca i innovació d'hospitals o centres sanitaris; poden treballar en empreses relacionades en l'àmbit d'estudi que incloguin un departament de recerca i innovació o que tinguin com a prioritat la recerca, o poden orientar la carrera a la consultoria. No obstant això, només són exemples: les sortides i oportunitats són múltiples i també depenen de la capacitat d'innovació i treball rigorós dels futurs doctors.

Titulació oficial

El programa de doctorat de Salut i Psicologia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El programa de doctorat de Salut i Psicologia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Anglès, Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Programa de doctorat en Salut i Psicologia

Pla d'estudis

Pla d'estudis

Per a cada estudiant es defineix un pla de formació individualitzat basat en els seus coneixements previs i els seus interessos i les seves capacitats en recerca, particularment en les metodologies per a la recerca. El pla de formació pot contemplar, d'una banda, que l'estudiant faci uns complements de formació i, de l'altra, que participi en diferents activitats pròpies del programa de doctorat.

Els complements de formació són assignatures de màster afins al doctorat, generalment d'un grau d'especificitat elevat, que poden ajudar l'estudiant a progressar en la recerca. Es recomana que es cursin durant el primer any (primer i segon trimestre). Disposem d'una llista extensa de complements de formació per a cobrir les necessitats de tots els alumnes. Si es considera adient, també es pot estudiar l'opció de cursar altres assignatures (no incloses en aquesta llista) de titulacions afins.

A més a més, dins del pla de formació, es pot proposar als alumnes que participin en diferents activitats formatives pròpies del programa de doctorat.

Pla d'estudis


Per a cada estudiant es defineix un pla de formació individualitzat basat en els seus coneixements previs i els seus interessos i les seves capacitats en recerca, particularment en les metodologies per a la recerca. El pla de formació pot contemplar, d'una banda, que l'estudiant faci uns complements de formació i, de l'altra, que participi en diferents activitats pròpies del programa de doctorat.

Els complements de formació són assignatures de màster afins al doctorat, generalment d'un grau d'especificitat elevat, que poden ajudar l'estudiant a progressar en la recerca. Es recomana que es cursin durant el primer any (primer i segon trimestre). Disposem d'una llista extensa de complements de formació per a cobrir les necessitats de tots els alumnes. Si es considera adient, també es pot estudiar l'opció de cursar altres assignatures (no incloses en aquesta llista) de titulacions afins.

A més a més, dins del pla de formació, es pot proposar als alumnes que participin en diferents activitats formatives pròpies del programa de doctorat. Es tracta de seminaris i tallers, normalment de curta durada, dissenyats per l'Escola de Doctorat i dels quals es poden beneficiar els estudiants de diferents programes (encara que també hi pot haver activitats pròpies de cada programa). Aquestes activitats solen ser presencials o virtuals i s'actualitzen periòdicament segons les necessitats identificades. A més, hi poden participar experts en temes concrets i es poden desenvolupar al llarg de tot el programa. La diferència entre els seminaris i els tallers és que l'orientació dels últims és més pràctica. Cal esmentar que moltes de les activitats formatives pròpies s'ofereixen en anglès.

També cal destacar que es duu a terme de manera periòdica el Seminari de Recerca del Doctorat de Salut i Psicologia, que es presenta com un espai de trobada presencial i virtual. Se celebra amb l'objectiu de compartir, entre els estudiants d'una mateixa cohort i les diferents figures acadèmiques implicades en el desenvolupament del doctorat, tant els treballs dels alumnes de doctorat com altres temes transversals de discussió.

Dins de les activitats formatives del programa, també es proposen de manera transversal activitats de mobilitat amb l'objectiu que els alumnes participin en congressos, activitats de difusió i estades de recerca a l'estranger.

 

Tipus d'activitat formativaDuradaModalitat d'ensenyament-aprenentatgeDistribució temporalObligatorietat
CursosSemestralVirtualDurant el període de recercaRecomanables
Complements de formacióSemestralVirtual1r. curs Optatius
Seminaris formatiusDos mesosVirtualDurant el període de recercaAltament recomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoriaSemestralVirtualDurant el període de recercaOptatius
Tallers10 horesVirtualDurant el període de recercaOptatius

Es pensa que com a màxim es cursaran 4-5 assignatures de complements de formació (entre 20 i 27 ECTs). Això no obstant, el més habitual serà cursar menys assignatures.

Les assignatures que s'ofereixen com complements de formació són les següents: 

Complements de formacióCrèdits
Adquisició i avaluació del llenguatge5
Salut Planetària5
Eines de salut digital6
Trastorns del llenguatge oral  5
Trastorns de l'aprenentatge de la lectura5
Anàlisi de supervivència i de dades longitudinals5
Anàlisi multivariant5
Construcció d'instruments per a la recerca6
Disseny i anàlisi d'experiments5
Inferència estadística5
Regressió, models i mètodes5
Programari per a l'anàlisi de dades5
Reptes ambientals5
Discapacitat i sobredotació intel·lectural i TEA5
  

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès dirigits a estudiants, investigadors/es i professorat per impulsar la recerca en els àmbits académic, cientific i empresarial. 

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en els estudis de grau. Si atualment estàs cursant un doctorat en qualsevol universitat i has obtingut una beca competititva, també pots cursar-los en el marc de la vostra formació. 

Podeu consultar la oferta d'aquests cursos en https://www.uoc.edu/ca/estudis/doctorats/cursos

 
             

SeminarisHores
Seminari: Article Writing Workshop100
Seminari: Academic Presentations. How to Give an Effective Talk50
Seminari: Entrepreneurship for Researchers50
Seminari: Introduction to patents and intellectual property50
Taller: Searching for Academic Information3-5
Where to Publish: How to Identify Leading Journals4-6
Taller: Bibliographic Reference Management4-6
  
Seminar of the PhD Programme50

 

Activitats formatives de mobilitatHores
Presentació en congrés nacional i/o internacional75
Estades a l'estranger500

Itinerari i durada

La durada dels estudis és d'un màxim de 4 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada s'hagi matriculat del programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a i el director/a de tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

Al llarg del programa, el doctorand/a ha de cursar i superar l'activitat formativa específica (seminaris bàsics, temàtics i metodològics) que es recull en el seu itinerari formatiu personalitzat. Així mateix, el doctorand/a ha d'elaborar i aprovar el pla de recerca durant el primer any de doctorat.

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Salut i Psicologia

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Salut i Psicologia

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la Universitat, el programa de doctorat de Salut i Psicologia estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Requisits d'admissió


A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la Universitat, el programa de doctorat de Salut i Psicologia estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any. En cas que l'estudiant no assoleixi aquest nivell, no se li podrà aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a la presentació i l'avaluació de la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites l'accés al programa de doctorat de Salut i Psicologia de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud, una descripció dels interessos de la recerca, així com una breu proposta de recerca concreta i la vinculació amb el grup de recerca...

- Una carta d'aval en la que figuri el nom de l'investigador que avala el projecte personal de doctorat. Un professor dels que consta en els projectes de tesi (veure "Línies d'investigació" en la que hi trobareu la informació de contacte) ha d'avalar la candidatura.

Documentació d'accés


Si sol·licites l'accés al programa de doctorat de Salut i Psicologia de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud, una descripció dels interessos de la recerca, així com una breu proposta de recerca concreta i la vinculació amb el grup de recerca...

- Una carta d'aval en la que figuri el nom de l'investigador que avala el projecte personal de doctorat. Un professor dels que consta en els projectes de tesi (veure "Línies d'investigació" en la que hi trobareu la informació de contacte) ha d'avalar la candidatura.

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació dins de l'apartat corresponent de la Secretaria del Campus. 

  • Certificats acadèmics corresponents a formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no se n'hagi aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

  • Si els certificats acadèmics són d'una institució estrangera, cal que lliuris la Declaració d'equivalència de la nota mitjana, emesa pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

  • Les titulacions universitàries oficials espanyoles s'han d'acreditar mitjançant el certificat del registre de títols del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats o mitjançant la presentació de la còpia dels títols i el suplement europeu al títol o el certificat acadèmic personal.

  • Les titulacions de nivell de màster obtingudes d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior han d'acreditar un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (MEC), sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició mitjançant la còpia del títol del màster i la còpia del suplement europeu al títol (Diploma Supplement). 

  • En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'educació superior aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i no homologades, cal presentar la còpia del títol de nivell de màster i la còpia del certificat acadèmic personal, que, a més, ha d'anar acompanyada del certificat expedit per la universitat, en què se certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de doctorat.

Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar-los de la traducció jurada al català, el castellà o l'anglès.

Trobaràs més informació sobre la documentació d'accés a l'apartat corresponent del campus Tràmits > Per a fer un doctorat > Requisits i documentació d’accés.

En cas que aquesta documentació no es presenti o les dades no concordin amb el que s'exposa a la sol·licitud, la teva candidatura podria no ser admesa en el programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació acadèmica oficial degudament legalitzada en funció del país de procedència de la titulació.

 

Criteris d'avaluació

Les candidatures es valoren sobre un màxim de 100 punts, els quals s'assignen de la manera següent:

● Màxim de 25 punts per la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de grau (o equivalent). S'assignaran els 25 punts de manera proporcional a la mitjana obtinguda.

● Màxim de 15 punts per l'expedient acadèmic de màster (o equivalent). Es calcularà la mitjana ponderada i se n'assignen els punts de forma proporcional.

● Màxim de 10 punts per la producció científica prèvia del candidat/a, realitzant una avaluació qualitativa a partir de la justificació que presenti la persona candidata.

● Màxim de 10 punts per la carta de presentació: per argumentar la presentació i motivació per seguir el programa (basant-nos a la carta de presentació i entrevista personal, en cas que es consideri oportuna)

●Màxim 20 punts per l'adequació de la formació, experiència i encaix dels interessos de la persona candidata amb el programa, els grups de recerca i les línies d'investigació.

Criteris d'avaluació


Les candidatures es valoren sobre un màxim de 100 punts, els quals s'assignen de la manera següent:

● Màxim de 25 punts per la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de grau (o equivalent). S'assignaran els 25 punts de manera proporcional a la mitjana obtinguda.

● Màxim de 15 punts per l'expedient acadèmic de màster (o equivalent). Es calcularà la mitjana ponderada i se n'assignen els punts de forma proporcional.

● Màxim de 10 punts per la producció científica prèvia del candidat/a, realitzant una avaluació qualitativa a partir de la justificació que presenti la persona candidata.

● Màxim de 10 punts per la carta de presentació: per argumentar la presentació i motivació per seguir el programa (basant-nos a la carta de presentació i entrevista personal, en cas que es consideri oportuna)

●Màxim 20 punts per l'adequació de la formació, experiència i encaix dels interessos de la persona candidata amb el programa, els grups de recerca i les línies d'investigació. Aquests punts s'assignen segons la carta de presentació, l'entrevista personal (en cas que es consideri oportuna) i el conjunt de documentació aportada per la persona candidata.

● Màxim de 15 punts per la carta d'aval. Es valoren la idoneïtat de la persona candidata per seguir els estudis de doctorat i l'adequació de la seva proposta de tesi a la línia de doctorat en la qual s'inscriurà la tesi.

● Màxim de 5 punts per altres mèrits que faci constar el candidat/a, com ara acreditar premis, patents, beques, estades de recerca en centres de referència o experiència professional prèvia en R+D+I, o altres mèrits que la comissió acadèmica pugui estimar adequats.

Si es considera oportú., en funció dels/de les candidats/es presentats/des, s'entrevistarà a aquells/es amb més puntuacions. Es valora especialment en aquesta entrevista: el coneixement del programa, la motivació, l'interès del/de la candidat/a per les seves línies de recerca i la coherència de l'entrevista amb la documentació presentada. En aquesta entrevista hi participa un/a professor/a responsable de la línia de recerca preferent indicada pel/per la candidat/a a la seva sol·licitud i almenys un altre professor/a membre de la Comissió Acadèmica del programa.

L'assignació de places es realitza per ordre de puntuació de més gran a més petit. Cada curs acadèmic es farà públic el nombre de places que s'ofereixen al programa de doctorat, a més dels criteris que es consideren en la selecció dels futurs doctorands/es. L'admissió és resolta per la Comissió Acadèmica del Programa. Aquesta Comissió resol l'admissió dels doctorands d'acord amb els criteris i els procediments prèviament establerts, admissió que pot quedar condicionada a la superació, si escau, dels complements de formació que corresponguin, especificats a l'apartat 3.4 de la sol·licitud.

És competència de la Comissió vetllar pel compliment dels requisits d'accés i admissió i, a través de la revisió de la documentació presentada pels candidats i candidates i la realització d'entrevistes personals, valorar l'adequació de les candidatures al perfil d'ingrés al programa.

Calendari

1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Calendari


1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en linia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.

Programa de doctorat en Salut i Psicologia

Sol·licitar accés

Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Veure tota la informació