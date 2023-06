Mireia Fernàndez-Ardèvol

Profesora agregada de comunicación digital en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).Doctora por la Universitat de Barcelona (UB), y licenciada en Economía (UB) y en Administración y Dirección de Empresas (UB).Responsable del programa de doctorado en Sociedad, Tecnología y Cultura (UOC) y coordinadora del grupo CNSC (Communication Networks and Social Change) del IN3-UOC (2016-2022).En el ámbito de investigación, analiza desigualdades sociales usando la comunicación digital y móvil como punto de entrada. Es directora del clúster Statistics, Power and Public Policies en el prestigioso proyecto canadiense Aging in Data (2021-2028). Ha publicado libros, capítulos de libro en editoriales internacionales (MIT Press, Routlege, ...) y en revistas de alto impacto (New Media & Society, Mobile Media & Communication,...).