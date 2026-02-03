El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) proporciona herramientas para analizar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad, comprender y contribuir a mejorar los retos clave que definen a las sociedades contemporáneas. Es un doctorado multidisciplinario a caballo entre las ciencias sociales y las humanidades. Entre otros aspectos, pero no únicamente, se interesa por las desigualdades crecientes, las diversas formas de discriminación, la sostenibilidad, la innovación social y económica, la movilización ciudadana y las tensiones centro-periferia en contextos culturales cada vez más digitalizados.

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) busca explicar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad. Inicia su actividad en el curso 2021-2022. Es la evolución del programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento, que ahora se extingue, y toma el testigo de un programa pionero en la investigación de la sociedad de la información y el conocimiento.

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) busca explicar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad. Inicia su actividad en el curso 2021-2022. Es la evolución del programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento, que ahora se extingue, y toma el testigo de un programa pionero en la investigación de la sociedad de la información y el conocimiento.

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) proporciona herramientas para analizar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad, comprender y contribuir a mejorar los retos clave que definen a las sociedades contemporáneas. Es un doctorado multidisciplinario a caballo entre las ciencias sociales y las humanidades. Entre otros aspectos, pero no únicamente, se interesa por las desigualdades crecientes, las diversas formas de discriminación, la sostenibilidad, la innovación social y económica, la movilización ciudadana y las tensiones centro-periferia en contextos culturales cada vez más digitalizados. La tecnología se aproxima como mediadora de los procesos sociales y culturales, y entendiendo que desempeña un papel preponderante en la (re)distribución de poder.

El interés se centra en las tecnologías e infraestructuras digitales, y también se tienen en consideración las tecnologías no digitales que conforman las infraestructuras clave de las sociedades contemporáneas. Las tecnologías (digitales o no) están en constante transformación y es necesario continuar profundizando en el estudio de sus efectos sobre la sociedad y la cultura.

El análisis de diferentes sistemas sociales, políticos, económicos y culturales desde la perspectiva de la intermediación de la tecnología supera los ámbitos disciplinarios tradicionales. En consecuencia, el programa de doctorado STC se articula integrando diversas aproximaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas para crear conocimiento relevante.

El programa de doctorado está conectado con la investigación que se desarrolla tanto en el instituto de investigación IN3 como en los Estudios de Artes y Humanidades, los Estudios de Ciencias de la Salud, los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, los Estudios de Derecho y Ciencia Política, los Estudios de Economía y Empresa, y los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

El programa STC está comprometido con la creación de conocimiento accesible y abierto que contribuya a un mundo más justo y sostenible. Especialmente, suscribe y aspira a desarrollar los conceptos de ciencia abierta, Creative Commons y datos abiertos (open data). También promueve una forma de investigar de acuerdo con los principios de igualdad de género y de investigación e innovación responsables (RRI, responsible research and innovation). Finalmente, el programa comparte los objetivos de carácter transformador que se expresan en la estrategia para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030).

El doctorado STC aspira a formar profesionales con una visión global e interdisciplinaria para trabajar e incidir en los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades a escala internacional entendidos como espacios de análisis, participación, toma de decisiones y producción económica y social. La Escuela de Doctorado y el programa se inscriben en los objetivos estratégicos de la UOC que buscan formar profesionales y ciudadanos y ciudadanas globales, así como promover la transdisciplinariedad y el conocimiento abierto con todas las personas y para todas las personas, creando entornos que estimulen la cocreación de conocimiento con otros actores de la sociedad con el fin de incrementar su impacto.

Competencias:

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.



C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso:

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura se dirige a estudiantes con formación en disciplinas de ciencias sociales o humanidades que aspiren a conocer globalmente uno de sus campos de conocimiento y hacer aportaciones académicas novedosas y relevantes.

Salidas profesionales:

El programa responde a las necesidades de estudiantes con interés en una formación especializada del ámbito del doctorado, ya sea en sus vertientes teóricas, metodológicas o aplicadas. Las principales opciones profesionales de carrera son, por una parte, la docencia y la investigación especializada (profesorado universitario, personal investigador académico, y personal investigador de sectores no académicos), y, por otra parte, las de profesionales analistas del sector público y privado capaces de realizar diagnósticos y proponer soluciones creativas e innovadoras basadas en el conocimiento profundo de fenómenos seleccionados. Finalmente, pueden ser también profesionales del diseño de políticas públicas.