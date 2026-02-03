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Programa de doctorado en Sociedad, Tecnología y Cultura

Presentación

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) busca explicar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad. Inicia su actividad en el curso 2021-2022. Es la evolución del programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento, que ahora se extingue, y toma el testigo de un programa pionero en la investigación de la sociedad de la información y el conocimiento.

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) proporciona herramientas para analizar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad, comprender y contribuir a mejorar los retos clave que definen a las sociedades contemporáneas. Es un doctorado multidisciplinario a caballo entre las ciencias sociales y las humanidades. Entre otros aspectos, pero no únicamente, se interesa por las desigualdades crecientes, las diversas formas de discriminación, la sostenibilidad, la innovación social y económica, la movilización ciudadana y las tensiones centro-periferia en contextos culturales cada vez más digitalizados.

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) busca explicar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad. Inicia su actividad en el curso 2021-2022. Es la evolución del programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento, que ahora se extingue, y toma el testigo de un programa pionero en la investigación de la sociedad de la información y el conocimiento.

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura (STC) proporciona herramientas para analizar las relaciones complejas entre la tecnología y la sociedad, comprender y contribuir a mejorar los retos clave que definen a las sociedades contemporáneas. Es un doctorado multidisciplinario a caballo entre las ciencias sociales y las humanidades. Entre otros aspectos, pero no únicamente, se interesa por las desigualdades crecientes, las diversas formas de discriminación, la sostenibilidad, la innovación social y económica, la movilización ciudadana y las tensiones centro-periferia en contextos culturales cada vez más digitalizados. La tecnología se aproxima como mediadora de los procesos sociales y culturales, y entendiendo que desempeña un papel preponderante en la (re)distribución de poder.

El interés se centra en las tecnologías e infraestructuras digitales, y también se tienen en consideración las tecnologías no digitales que conforman las infraestructuras clave de las sociedades contemporáneas. Las tecnologías (digitales o no) están en constante transformación y es necesario continuar profundizando en el estudio de sus efectos sobre la sociedad y la cultura.

El análisis de diferentes sistemas sociales, políticos, económicos y culturales desde la perspectiva de la intermediación de la tecnología supera los ámbitos disciplinarios tradicionales. En consecuencia, el programa de doctorado STC se articula integrando diversas aproximaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas para crear conocimiento relevante.

El programa de doctorado está conectado con la investigación que se desarrolla tanto en el instituto de investigación IN3 como en los Estudios de Artes y Humanidades, los Estudios de Ciencias de la Salud, los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, los Estudios de Derecho y Ciencia Política, los Estudios de Economía y Empresa, y los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

El programa STC está comprometido con la creación de conocimiento accesible y abierto que contribuya a un mundo más justo y sostenible. Especialmente, suscribe y aspira a desarrollar los conceptos de ciencia abierta, Creative Commons y datos abiertos (open data). También promueve una forma de investigar de acuerdo con los principios de igualdad de género y de investigación e innovación responsables (RRI, responsible research and innovation). Finalmente, el programa comparte los objetivos de carácter transformador que se expresan en la estrategia para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030).

El doctorado STC aspira a formar profesionales con una visión global e interdisciplinaria para trabajar e incidir en los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades a escala internacional entendidos como espacios de análisis, participación, toma de decisiones y producción económica y social. La Escuela de Doctorado y el programa se inscriben en los objetivos estratégicos de la UOC que buscan formar profesionales y ciudadanos y ciudadanas globales, así como promover la transdisciplinariedad y el conocimiento abierto con todas las personas y para todas las personas, creando entornos que estimulen la cocreación de conocimiento con otros actores de la sociedad con el fin de incrementar su impacto.

Competencias:

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.

C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso:

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura se dirige a estudiantes con formación en disciplinas de ciencias sociales o humanidades que aspiren a conocer globalmente uno de sus campos de conocimiento y hacer aportaciones académicas novedosas y relevantes. 

Salidas profesionales:

El programa responde a las necesidades de estudiantes con interés en una formación especializada del ámbito del doctorado, ya sea en sus vertientes teóricas, metodológicas o aplicadas. Las principales opciones profesionales de carrera son, por una parte, la docencia y la investigación especializada (profesorado universitario, personal investigador académico, y personal investigador de sectores no académicos), y, por otra parte, las de profesionales analistas del sector público y privado capaces de realizar diagnósticos y proponer soluciones creativas e innovadoras basadas en el conocimiento profundo de fenómenos seleccionados. Finalmente, pueden ser también profesionales del diseño de políticas públicas. 

Titulación oficial

El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implementación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, tienen efectos académicos llenos y habilitan, si procede, para hacer actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte aplicable.

Estos títulos se expiden junto con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar el reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC está determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


El programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implementación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, tienen efectos académicos llenos y habilitan, si procede, para hacer actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte aplicable.

Estos títulos se expiden junto con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar el reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC está determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre:

+ Homologación

+ Legalización

  • Inicio

    23 sept 2027

  • Online

    100%

  • Acceso al aula de acogida: 10 de marzo de 2026

  • Idiomas: Español, Catalán, Inglés

  • Titulación oficial

Solicita el servicio de acogida e información

Metodología 100% online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Programa de doctorado en Sociedad, Tecnología y Cultura

Plan de estudios

Plan de estudios

Cuando se entra en el periodo de investigación del programa de doctorado, la UOC proporciona a cada estudiante un itinerario formativo personalizado, en cuya elaboración se han tenido en cuenta los conocimientos y las capacidades en investigación del estudiante (particularmente en cuanto a metodologías para la investigación), además de sus intereses de investigación. Como resultado, el itinerario puede prever la realización de cursos, seminarios y otras actividades orientados a la formación en investigación. En caso de que se incluyan en el itinerario formativo personal, tendrán que ser necesariamente cursados y superados por el estudiante.

Tipo de actividad formativaDuraciónModalidad de enseñanza-aprendizajeDistribución temporalObligatoriedad
Complementos de formaciónSemestralVirtualDurante el periodo de investigaciónOptativos
Cursos metodológicosSemestralVirtualDurante el periodo de investigaciónRecomendables
Cursos de InvestigaciónSemestralVirtualDurante el periodo de investigaciónOptativos
SeminariosSemestralPresencial/VirtualDurante el periodo de investigaciónAltamente recomendables
Actividades complementariasSemestralVirtualDurante el periodo de investigaciónAltamente recomendables

Los complementos de formación se configurarán a partir de la oferta de Másteres universitarios de la Universidad y, en caso de incorporarse, deberán ser cursados y superados durante los dos primeros semestres académicos del programa de doctorado.

Distribución temporalÁmbito deSociedad, Tecnología y CulturaCréditos ECTSTipoIdioma
1.er semestreBig Data y social media5OptativaCatalán y Español
1.ersemestreMétodos de investigación cuantitativa4OptativaCatalán y Español
1.ersemestreMétodos en las ciencias humanas5OptativaCatalán y Español

Según los estudios previos del estudiante y sus intereses de investigación, se puede establecer que participe en actividades formativas de corta duración, de apoyo a su investigación.

Distribución temporalÁmbito deSociedad, Tecnología y CulturaCréditos ECTSTipoIdioma
 Presentación en congreso nacional o internacionalno aplicaOptativano aplica
 Estancias en el extranjerono aplicaOptativano aplica
 Publicació d'un working paper científicno aplicaObligatoriano aplica
1.ersemestreSearch for academic information0OptativaInglés
1.ersemestreBibliographic reference management 0OptativaInglés
2º semestreWhere to publish: How to identify leading journals 0OptativaInglés

Los doctorandos/as tendrán que cursar y superar durante el primer curso del programa de doctorado (y particularmente, durante el primer semestre), si no lo han hecho previamente, los cursos en metodologías avanzadas de investigación que correspondan a su itinerario de investigación dentro del programa. Por su relevancia, se recomienda a todos los estudiantes que cursen la asignatura "Research Design".


Distribución temporalÁmbito de Sociedad, Tecnología y CulturaCréditos ECTSTipoIdioma
1er semestreResearch Design in Social Sciences 5OptativaInglés
1er semestreAdvanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaInglés
1er semestreAdvanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaInglés

 

Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento

La UOC ofrece también cursos de investigación, transferencia y emprendimiento en inglés dirigidos a estudiantado, personal docente e investigador para impulsar la investigación en los ámbitos académico, científico y empresarial.

Los cursos de investigación, transferencia y emprendimiento pueden reconocerse como créditos de libre elección en el caso de los estudiantes que cursan un grado. Si actualmente estáis cursando un doctorado en cualquier universidad y habéis obtenido una beca competitiva, también podéis cursarlos en el marco de vuestro fondo de formación.

Podéis consultar la oferta de estos cursos en https://www.uoc.edu/es/estudios/doctorados/cursos.

Seminarios

Según los estudios previos del estudiante, sus intereses de investigación y el régimen en el que cursa los estudios de doctorado (a tiempo completo y de forma presencial, la distancia), se puede establecer que participe en actividades formativas de corta duración, apoyo a su investigación.

Doctoral Seminars: Programa de seminarios de debate (1,5 horas por sesión) sobre temas clave en la investigación sobre sociedad de la información y el conocimiento y sobre los proyectos de investigación del estudiantado. Tiene dos fases. La primera es una lectura crítica que propone el estudiante con su tutor o tutora y que pactan con el profesor o profesora responsable del seminario. Tutores y estudiantes dirigen la sesión en la que se discute, de forma crítica, la lectura que han sugerido. En la segunda fase, cada estudiante presenta y debate un borrador de su plan de investigación de tesis.

Resesarch seminars: Seminarios de investigación donde se presentan y discuten el desarrollo y resultados de las investigaciones que se llevan a cabo por los grupos vinculados al programa de doctorado.

Seminarios


Según los estudios previos del estudiante, sus intereses de investigación y el régimen en el que cursa los estudios de doctorado (a tiempo completo y de forma presencial, la distancia), se puede establecer que participe en actividades formativas de corta duración, apoyo a su investigación.

Doctoral Seminars: Programa de seminarios de debate (1,5 horas por sesión) sobre temas clave en la investigación sobre sociedad de la información y el conocimiento y sobre los proyectos de investigación del estudiantado. Tiene dos fases. La primera es una lectura crítica que propone el estudiante con su tutor o tutora y que pactan con el profesor o profesora responsable del seminario. Tutores y estudiantes dirigen la sesión en la que se discute, de forma crítica, la lectura que han sugerido. En la segunda fase, cada estudiante presenta y debate un borrador de su plan de investigación de tesis.

Resesarch seminars: Seminarios de investigación donde se presentan y discuten el desarrollo y resultados de las investigaciones que se llevan a cabo por los grupos vinculados al programa de doctorado. Organizados por los grupos de investigación, su objetivo es contribuir al desarrollo de competencias en los estudiantes a partir de la presentación, discusión y evaluación de los diferentes aspectos del proceso de investigación en el seno de una comunidad de práctica científica. Estas comunidades de práctica funcionan a partir de principios de apoyo mutuo y replican a las comunidades de conocimiento más amplias que funcionan a partir de la evaluación entre iguales y el debate continuado.

Distribución temporal

Ámbito de Sociedad, Tecnología y Cultura

Dedicación

Tipología

Idioma

1.er semestre y 2.º semestre 

DR Seminar-Societat i cultura

25 horas

Recomendable

Inglés

Durante el período de investigación

Research seminars

25 horas

Recomendable

Inglés/Catalán/

Español

 

    

Itinerario y duración

La duración de los estudios es de un máximo de 4 años a tiempo completo y de 7 años a tiempo parcial, que se contarán desde la admisión del doctorando/a en el programa hasta la presentación de la tesis doctoral. En el cálculo de este periodo no se incluyen los permisos de maternidad o paternidad ni las bajas por enfermedad de larga duración que la Comisión Académica del programa considere oportunas.

Sin embargo, la Comisión Académica puede autorizar la prórroga de estos plazos en los periodos máximos establecidos por la correspondiente legislación y en las condiciones que haya determinado el correspondiente programa de doctorado.

Una vez matriculado en el programa, se concreta para cada doctorando/a el documento de actividades. En este documento se inscriben todas las actividades fijadas para el desarrollo del doctorando/a de la Comisión Académica.

Antes de que termine el primer año, el doctorando/a debe elaborar un plan de investigación que incluya la metodología que utiliza y los objetivos que pretende conseguir, así como los medios y la planificación temporal para desarrollar la tesis.

Anualmente, la Comisión Académica del programa evalúa el plan de investigación y el documento de actividades de cada doctorando/a junto con los informes que a tal efecto deben emitir el tutor/a y el director/a de tesis. La evaluación positiva del plan es un requisito indispensable para continuar en el programa.

A lo largo del programa, el doctorando/a debe cursar y superar la actividad formativa específica (seminarios básicos, temáticos y metodológicos) que se recoge en su itinerario formativo personalizado. Asimismo, el doctorando/a tiene que elaborar y aprobar el plan de investigación durante el primer año de doctorado.

Actividades del período de investigación organizado por estudiantes con modalidad presencialFecha de finalización
Selección y admisión
  • Entrevista personal (personal o telefónica)
  • Resolución de la convocatoria
  • Aceptación
Febrero - Mayo año 0
Acceso
  • Asignación del tutor/a de doctorado
  • Asignación de un itinerario formativo personalizado
Junio - año 0
1.er curso - Semestre 1
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Participación en el Seminario de investigación del doctorado
  • Firma de la carta de compromiso de los estudios de doctorado
Septiembre a febrero - año 1
1.er curso - Semestre 2
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Participación en el seminario de investigación del doctorado
  • Realización del proyecto de investigación
  • Elaboración del documento de renovación de la beca por parte del director
  • Evaluación del proyecto de investigación por la Comisión Académica del programa de doctorado
Febrero a Julio - año 1
2.º curso
  • Participación en el seminario de investigación del doctorado
  • Entrega del documento de actividades
  • Realización del PhD Seminar 1
  • Evaluación anual de seguimiento por la dirección y la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Elaboración del documento de renovación de la beca por parte del director
  • Desarrollo de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 2
3.r curso
  • Finalización de la elaboración de la tesis doctoral
  • Evaluación previa de la tesis doctoral por la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Trámites de depósito y lectura de la tesis
  • Lectura y defensa de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 3

Actividades del período de investigación organizado para estudiantes en modalidad en líneaFecha de finalización
Selección y admisión
  • Entrevista personal (personal o telefónica)
  • Resolución de la convocatoria
  • Aceptación
Febrero - Mayo año 0
Acceso
  • Asignación del tutor/a de doctorado
  • Asignación de un itinerario formativo personalizado
Junio - año 0
1.r curso - Semestre 1
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Firma de la carta de compromiso de los estudios de doctorado
Septiembre a febrero - año 1
1.r curso - Semestre 2
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Realización del proyecto de investigación
  • Evaluación del proyecto de investigación por la Comisión Académica del programa de doctorado
Febrero a Julio - año 1
2.º curso y consecutivos
  • Entrega del documento de actividades
  • Realización del PhD Seminar 1 (en el 2º curso)
  • Realización del PhD Seminar 2 (en el 4º curso)
  • Evaluación anual de seguimiento por la dirección y la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Desarrollo de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 2, 3 y 4
5.º curso
  • Finalización de la elaboración de la tesis doctoral
  • Evaluación previa de la tesis doctoral por la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Trámites de depósito y lectura de la tesis
  • Lectura y defensa de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 5

Líneas de investigación

Más información
Programa de doctorado en Sociedad, Tecnología y Cultura

Profesorado

Dirección de la Escuela de Doctorado

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su actividad docente está relacionada con las redes de comunicación. Su ámbito de investigación gira en torno a las redes de acceso inalámbrico, los sistemas 4G/5G, las microceldas, el acceso dinámico al espectro, la gestión de recursos de radio, las redes cognitivas inalámbricas, el acceso oportunista al espectro, las redes de sensores inalámbricas, los protocolos de comunicación inalámbrica y el internet de las cosas (IoT).

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    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorado en Sociedad, Tecnología y Cultura

Convocatoria de acceso

Requisitos de acceso

Para poder acceder al programa de doctorado, la persona candidata debe cumplir los requisitos generales de la universidad y los específicos del programa.

En primer lugar, debe acreditar que se halla en uno de los siguientes supuestos:

  • Tener un título universitario oficial español de grado, o equivalente, y de máster universitario, o equivalente, y haber superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.
  • Tener un título universitario oficial español, correspondiente a anteriores ordenaciones de las enseñanzas universitarias (licenciatura, arquitectura o ingeniería) y acreditar un nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
  • Tener un título universitario oficial de un país que forme parte del espacio europeo de educación superior (EEES) que acredite un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones, siempre que dicho título faculte para el acceso a estudios de doctorado en el país de expedición del mismo.

Requisitos de acceso


Para poder acceder al programa de doctorado, la persona candidata debe cumplir los requisitos generales de la universidad y los específicos del programa.

En primer lugar, debe acreditar que se halla en uno de los siguientes supuestos:

  • Tener un título universitario oficial español de grado, o equivalente, y de máster universitario, o equivalente, y haber superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.
  • Tener un título universitario oficial español, correspondiente a anteriores ordenaciones de las enseñanzas universitarias (licenciatura, arquitectura o ingeniería) y acreditar un nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
  • Tener un título universitario oficial de un país que forme parte del espacio europeo de educación superior (EEES) que acredite un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones, siempre que dicho título faculte para el acceso a estudios de doctorado en el país de expedición del mismo.
  • Tener un título universitario oficial de un país ajeno al EEES, sin necesidad de homologación, previa comprobación de que el nivel de formación es equivalente al de los títulos oficiales de máster universitario y de que faculta en el país expedidor del título para acceder a estudios de doctorado.
  • Estar en posesión de un título de doctorado.
  • Tener un título oficial español de grado cuya duración, conforme a las normas de derecho comunitario, sea al menos de 300 créditos ECTS. En este supuesto, el estudiante deberá cursar con carácter obligatorio los complementos de formación específicos, salvo que el programa de doctorado correspondiente incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de máster.
  • Tener un título universitario oficial en el que, previa obtención de una plaza de formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, haya superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para obtener el título oficial de alguna de las especialidades de ciencias de la salud.
  • Tener un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia con el nivel 3 del MECES, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para homologar y declarar la equivalencia con respecto a la titulación y el nivel académico universitario oficial y para convalidar estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia con los niveles del MECES de los títulos oficiales de arquitectura, ingeniería, licenciatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica y diplomatura.

Si la persona candidata no ha superado los créditos de iniciación a la investigación en un máster universitario, necesitará cursar los complementos de formación que, en su caso, determine cada programa.

Si la persona candidata tiene únicamente un título universitario oficial de grado que, de acuerdo con las normas de derecho comunitario, tiene una duración de 300 créditos ECTS, o no ha cursado y superado un mínimo de créditos de iniciación a la investigación en un máster universitario, su permanencia en el programa de doctorado se supedita a la superación de los complementos de formación que se correspondan con el módulo, itinerario o asignaturas de iniciación a la investigación del periodo formativo correspondiente.

Según el Decreto 822/2021, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5% de las plazas.

Requisitos de admisión

Además de los requisitos generales y de los adicionales establecidos por la propia universidad, el programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura establece los siguientes requisitos específicos:

  • Formación universitaria en disciplinas de ciencias sociales o humanidades en sentido amplio.
  • En caso de que no tengas la ciudadanía de un país de habla inglesa, debes acreditar un nivel de inglés igual o superior al B2 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER). Acreditar niveles más altos (C1 o C2) se valorará positivamente.
  • En caso de que te hayas escolarizado o hayas cursado la totalidad de un grado, un bachelor o un máster (o condición equivalente en cuanto al acceso al doctorado) en inglés en un país donde el inglés sea lengua oficial, se te reconocerá un nivel equivalente al necesario.
  • Puedes demostrar tus competencias lingüísticas en inglés con otro título oficial que acredite un nivel equivalente o superior al que se exige.

Requisitos de admisión


Además de los requisitos generales y de los adicionales establecidos por la propia universidad, el programa de doctorado de Sociedad, Tecnología y Cultura establece los siguientes requisitos específicos:

  • Formación universitaria en disciplinas de ciencias sociales o humanidades en sentido amplio.
  • En caso de que no tengas la ciudadanía de un país de habla inglesa, debes acreditar un nivel de inglés igual o superior al B2 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER). Acreditar niveles más altos (C1 o C2) se valorará positivamente.
  • En caso de que te hayas escolarizado o hayas cursado la totalidad de un grado, un bachelor o un máster (o condición equivalente en cuanto al acceso al doctorado) en inglés en un país donde el inglés sea lengua oficial, se te reconocerá un nivel equivalente al necesario.
  • Puedes demostrar tus competencias lingüísticas en inglés con otro título oficial que acredite un nivel equivalente o superior al que se exige. En esta tabla de equivalencias puedes consultar ejemplos de títulos que corresponden a estos niveles.

El Centro de Idiomas Modernos de la UOC ofrece cursos de inglés para alcanzar los niveles mínimos exigidos para acceder a los diferentes programas de doctorado.

La UOC facilita la acreditación del conocimiento de inglés ofreciendo una prueba de nivel en línea, a la que puedes acceder desde este enlace. Una puntuación de entre 72 y 94 acredita un nivel correspondiente al B2 según el MCER. Para hacer esta prueba, se tiene que especificar el código que corresponde a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Este código no exime al estudiante de pagar el precio y las tasas correspondientes al examen.

El cumplimiento de los requisitos señalados no garantiza el acceso al programa de doctorado. Estos requisitos son condiciones necesarias para la presentación y la evaluación de la candidatura en la convocatoria competitiva de acceso al doctorado.

Si solicitas alguna beca de la UOC, tienes que acreditar un nivel igual o superior al B2 desde el momento de la solicitud. Para otras becas, ayudas o contratos de investigación, consulta con atención las bases de las convocatorias, las condiciones y los requisitos de cada caso (nivel de inglés y modalidad a tiempo parcial o tiempo completo).

Documentación de acceso

Si solicitas el acceso a un programa de doctorado de la UOC, tienes que entregar la siguiente documentación. Salvo que se indique lo contrario, los documentos son obligatorios para que la candidatura sea evaluada:

  • La fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
  • Una carta de presentación que incluya las motivaciones específicas que impulsan la candidatura y que incluya la descripción de los intereses concretos de investigación (extensión máxima: 2.500 palabras).
  • Una carta de aval de un profesor o profesora o personal investigador de la UOC que sea doctor o doctora en la cual explicite su interés en el proyecto y al dirigir eventualmente la tesis doctoral del estudiante, el cual tiene que identificar con nombre y apellidos. 
  • Un

Documentación de acceso


Si solicitas el acceso a un programa de doctorado de la UOC, tienes que entregar la siguiente documentación. Salvo que se indique lo contrario, los documentos son obligatorios para que la candidatura sea evaluada:

  • La fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
  • Una carta de presentación que incluya las motivaciones específicas que impulsan la candidatura y que incluya la descripción de los intereses concretos de investigación (extensión máxima: 2.500 palabras).
  • Una carta de aval de un profesor o profesora o personal investigador de la UOC que sea doctor o doctora en la cual explicite su interés en el proyecto y al dirigir eventualmente la tesis doctoral del estudiante, el cual tiene que identificar con nombre y apellidos. 
  • Un currículo en el que se hagan constar los programas y los cursos de máster o posgrado cursados relacionados con los intereses de investigación expresados en la carta de motivación y, si procede, la producción científica previa. Así mismo, también hay que hacer constar la dirección física completa, un teléfono y una dirección electrónica de contacto.
  • Un ejemplo de un trabajo académico reciente (en catalán, español o inglés) (recomendable).
  • Una carta de recomendación por parte de profesorado o personal investigador en la que conste el nombre completo, la filiación, la dirección postal y la dirección electrónica de la persona de referencia. Es recomendable incluir una carta de un profesor/a investigador/a asociado/a al programa de doctorado STC. (Opcional, máximo 2)
  • Certificados académicos correspondientes a formación previa al doctorado, en los que consten las asignaturas cursadas y la calificación obtenida, la convocatoria, el tipo de asignatura, el número de créditos y la calificación media del expediente académico, si no se han aportado para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso.
  • Si los certificados académicos son de una institución extranjera, es necesario que entregues la Declaración de equivalencia de la nota media, emitida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
  • Las titulaciones universitarias oficiales españolas deberán acreditarse mediante el certificado del registro de títulos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o mediante la presentación de la copia de los títulos y el suplemento europeo al título o el certificado académico personal.
  • Las titulaciones de nivel de máster obtenidas conforme a sistemas educativos extranjeros pertenecientes al espacio europeo de educación superior deben acreditar un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), siempre que dicho título faculte para acceder a estudios de doctorado en el país de expedición del mismo mediante la copia del título del máster y la copia del suplemento europeo al título (Diploma Supplement). 
  • En el caso de las titulaciones universitarias obtenidas en sistemas de educación superior ajenos al espacio europeo de educación superior (EEES) y no homologadas, es necesario presentar la copia del título de nivel de máster y la copia del certificado académico personal, que, además, deberá ir acompañada del certificado expedido por la universidad, en el que se certifique que la titulación presentada permite acceder a estudios superiores de doctorado.

Cuando los certificados, títulos y expedientes académicos no estén redactados en una lengua oficial del Estado español ni en inglés, deberán acompañarse de su traducción jurada al catalán, español o inglés.

Encontrarás más información en el apartado correspondiente de la secretaría del campus Trámites > Para cursar un doctorado > Requisitos y documentación de acceso.

La no presentación de esta documentación o el hecho de que los datos no concuerden con lo expuesto en la solicitud pueden conllevar que tu candidatura no sea admitida en el programa de doctorado.

Una vez revisada la documentación de acceso y aceptada tu candidatura, la admisión al programa de doctorado está condicionada a la presentación de la documentación académica oficial debidamente legalizada en función del país de procedencia de la titulación.

Criterios de evaluación

Todas las candidaturas recibidas se evaluarán de acuerdo con los Criterios Generales de Evaluación. Además, las candidaturas que soliciten una beca UOC también se evaluarán de acuerdo con los Criterios Particulares de las becas UOC. 

Criterios generales de evaluación:

 

Criterio

Variable

Ponderación total del criterio

a)Excelencia acadèmica2/3 de media del expediente de grado + 1/3 de media del expediente de máster30 %
b)Experiencia investigadoraCongresos, publicaciones, becas y participación en proyectos relacionados con la temática de la tesis10 %
c)Carta de presentación / motivaciónVocación y madurez investigadora (en función de la experiencia). Evidencias de intereses concretos de investigación, y de conocimiento teórico y metodológico del campo30 %
d)Compromiso y formalidadMuestra de compromiso vocacional y seriedad en la presentación de la solicitud y la documentación10 %
e)Adecuación al doctoradoEncaje con las prioridades de las posibles direcciones de tesis y grupos de investigación20 %
Total100 %

La puntuación mínima para acceder al programa es de 50 puntos.

Criterios de evaluación


Todas las candidaturas recibidas se evaluarán de acuerdo con los Criterios Generales de Evaluación. Además, las candidaturas que soliciten una beca UOC también se evaluarán de acuerdo con los Criterios Particulares de las becas UOC. 

Criterios generales de evaluación:

 

Criterio

Variable

Ponderación total del criterio

a)Excelencia acadèmica2/3 de media del expediente de grado + 1/3 de media del expediente de máster30 %
b)Experiencia investigadoraCongresos, publicaciones, becas y participación en proyectos relacionados con la temática de la tesis10 %
c)Carta de presentación / motivaciónVocación y madurez investigadora (en función de la experiencia). Evidencias de intereses concretos de investigación, y de conocimiento teórico y metodológico del campo30 %
d)Compromiso y formalidadMuestra de compromiso vocacional y seriedad en la presentación de la solicitud y la documentación10 %
e)Adecuación al doctoradoEncaje con las prioridades de las posibles direcciones de tesis y grupos de investigación20 %
Total100 %

La puntuación mínima para acceder al programa es de 50 puntos. Pueden quedar plazas desiertas si no hay suficientes candidaturas que cumplan el requisito. 

Criterios Particulares Beca UOC:

La Comisión Académica del Programa de doctorado hará una selección preliminar de un máximo de 10 candidaturas correspondientes a las dos candidaturas con mejor evaluación general por cada una de las 5 líneas de investigación del programa de doctorado. Solo se considerarán aquellas candidaturas que alcancen el umbral de 50 puntos establecido en al apartado anterior. 

Dado el carácter interdisciplinar del programa STC, los Criterios Particulares de las Beca UOC excluyen de la evaluación los expedientes académicos de grado y máster. 

Las candidaturas preseleccionadas tendrán una entrevista con un subcomité de la Comisión Académica de doctorado. Duración estimada: 20 minutos. 

La entrevista personal tiene dos apartados:

  1. Una presentación de la idea de investigación doctoral. Se recomienda utilizar una presentación (PPT o similar). Duración: entre 5 y 10 minutos.
  2. Conversación abierta sobre la idea de investigación y los elementos que constituyen la candidatura (trayectoria, motivaciones, conocimiento del programa, compromiso...). Duración: 10 minutos. 
 

Criterio

Fuente

Ponderación total del criterio

a)Evaluación general de la candidaturaPuntuación general, apartados b), c), d) y e). 70 %
b)Idea de investigación a desarrollar durante el doctoradoEntrevista: presentación y conversación abierta15 %
c)Trayectoria, motivaciones, conocimiento del programa, compromiso.Entrevista: conversación abierta15%
Total100 %

Si un candidato o candidata preseleccionado no responde a la invitación para hacer la entrevista en el plazo de una semana, su candidatura será substituida por la siguiente mejor candidatura de la misma línea de investigación. 

Calendario

1 de diciembre de 2025: Inicio de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado.

31 de enero de 2026: Finalización del plazo de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado. 

4 de marzo de 2026: Publicación de las listas provisionales de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

5 de marzo a 11 de marzo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas a evaluar (documentación subsanable). 

17 de marzo de 2026: Publicación de las listas definitivas de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

11 de mayo de 2026: Publicación provisional de la resolución de las candidaturas admitidas en línea y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios).

Calendario


1 de diciembre de 2025: Inicio de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado.

31 de enero de 2026: Finalización del plazo de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado. 

4 de marzo de 2026: Publicación de las listas provisionales de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

5 de marzo a 11 de marzo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas a evaluar (documentación subsanable). 

17 de marzo de 2026: Publicación de las listas definitivas de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

11 de mayo de 2026: Publicación provisional de la resolución de las candidaturas admitidas en línea y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios). 

12 de mayo a 22 de mayo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas admitidas en línea y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios). 

29 de mayo de 2026: Resolución y publicación definitiva de las candidaturas admitidas a los programas de doctorado y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios). Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

Julio de 2026: Inicio matrícula curso 2026-27.

Septiembre de 2026: Inicio del curso académico 2026-27.

Programa de doctorado en Sociedad, Tecnología y Cultura

Solicitar acceso

Solicitud del servicio de acogida e información

La solicitud del servicio de Acogida e información es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con expertos que te ayudarán a resolver las dudas respecto a la presentación de la candidatura.
  2. Consultar la información relativa al plan de estudios, el detalle de los precios de la matrícula, la documentación, etc. en la Secretaría del Campus.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios logrado.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar el apartado Trámites del Campus.

Descuentos

En el caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos previstos en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones de la Secretaría virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Investigador

En el apartado Líneas de investigación encontrarás la información para poder contactar con el investigador principal. El investigador te puede apoyar en la preparación de la candidatura y será, si lo acepta, quien te avalará. Una vez admitido en el programa, te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con el bagaje académico previo que tengas, tus intereses y el tiempo del que dispongas.

Secretaria Virtual

En el Campus se encuentre el apartado de Trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones académicas, como por ejemplo consultar el plan de estudios, las formas de pago o los descuentos disponibles.

Desde Trámites/ Para hacer un doctorado podrás cumplimentar el formulario de admisión en el que debes informar de los datos académicos y si quieres optar a beca. Tendrás que indicar qué línea de investigación quieres.

Una vez hecho el paso previo, en el mismo apartado, tienes que adjuntarnos la documentación. Podrás consultar qué información debes adjuntar en el apartado correspondiente dentro de Trámites / Para hacer un doctorado.


Cuando se hayan llevado a cabo todos los pasos la Comisión académica del doctorado valorará las candidaturas presentadas.


En el caso de que superes la primera fase del proceso de admisión, recibirás una notificación de confirmación de que has pasado a la segunda fase, y se programará una entrevista telefónica.


Si superas la segunda fase de proceso de admisión, recibirás una notificación para confirmarte que has sido admitido. Dispondrás de un máximo de un mes (a contar desde la notificación de admisión) para comunicar la aceptación de la plaza en el programa de doctorado; si no se recibe esta confirmación, no serás admitido en el programa.


Llegado este momento, es cuando podrás formalizar la matrícula, para lo cual tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En el caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos previstos en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones de la Secretaría virtual.


Recuerda que una vez te hayas matriculado tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

La Generalitat de Cataluña fija los precios públicos de los créditos y otros servicios académicos para las universidades públicas de Cataluña y la UOC. Puedes consultar los precios aprobados para el curso 2023-2024 en el Decreto 125/2023, de 20 de junio.

Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

Precio por crédito
Precio público por crédito: doctorado
32,28€/cr*
Recursos para el aprendizaje
15,16€/cr*
Tasas semestrales
Tasa para la dirección, la tutela y la evaluación continua de la tesis
200,56€
Tasa para la gestión del expediente
54,54€
Tasa para los servicios de soporte para el aprendizaje
101,47€
Tasas
Tasa para la solicitud del título
218,15€
Tasa para la lectura y la defensa de la tesis doctoral
156,87€
Tasa para la solicitud del expediente
54,54€
Itinerario académico

Este programa forma parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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