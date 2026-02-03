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Programa de doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura

Presentació

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) busca explicar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat. Inicia l'activitat el curs 2021-2022. És l'evolució del programa de Societat de la Informació i el Coneixement, que ara s'extingeix, i pren el testimoni d'un programa pioner en la recerca de la societat de la informació i el coneixement.

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) proporciona eines per analitzar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat, comprendre els reptes clau que defineixen les societats contemporànies i contribuir a millorar-los. És un doctorat multidisciplinari a cavall entre les ciències socials i les humanitats. Entre altres, però no únicament, s'interessa per les desigualtats creixents, les diverses formes de discriminació, la sostenibilitat, la innovació social i econòmica, la mobilització ciutadana i les tensions centre-perifèria en contextos culturals cada vegada més digitalitzats.

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) busca explicar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat. Inicia l'activitat el curs 2021-2022. És l'evolució del programa de Societat de la Informació i el Coneixement, que ara s'extingeix, i pren el testimoni d'un programa pioner en la recerca de la societat de la informació i el coneixement.

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) proporciona eines per analitzar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat, comprendre els reptes clau que defineixen les societats contemporànies i contribuir a millorar-los. És un doctorat multidisciplinari a cavall entre les ciències socials i les humanitats. Entre altres, però no únicament, s'interessa per les desigualtats creixents, les diverses formes de discriminació, la sostenibilitat, la innovació social i econòmica, la mobilització ciutadana i les tensions centre-perifèria en contextos culturals cada vegada més digitalitzats. La tecnologia s'aproxima com a mediadora dels processos socials i culturals, i entenent que exerceix un paper preponderant en la (re)distribució de poder.

L'interès se centra en les tecnologies i infraestructures digitals, i també es tenen en consideració les tecnologies no digitals que configuren les infraestructures clau de les societats contemporànies. Les tecnologies (digitals o no) estan en constant transformació i és necessari continuar aprofundint en l'estudi dels seus efectes sobre la societat i la cultura.

L'anàlisi de diferents sistemes socials, polítics, econòmics i culturals des de la perspectiva de la intermediació de la tecnologia supera els àmbits disciplinaris tradicionals. En conseqüència, el programa de doctorat STC s'articula integrant diverses aproximacions teòriques, epistemològiques i metodològiques per crear coneixement rellevant.

El programa de doctorat està connectat amb la recerca que es desenvolupa tant a l'institut de recerca IN3 com als Estudis d'Arts i Humanitats, els Estudis de Ciències de la Salut, els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, Dret i Ciència Política, els Estudis d'Economia i Empresa, i els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. 

El programa STC està compromès amb la creació de coneixement accessible i obert que contribueixi a un món més just i sostenible. Especialment, subscriu i aspira a desenvolupar els conceptes de ciència oberta, Creative Commons i dades obertes (open data). També promou una manera d'investigar d'acord amb els principis d'igualtat de gènere i de recerca i innovació responsables (RRI, responsible research and innovation).

Finalment, el programa comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (Agenda 2030).

El doctorat STC aspira a formar professionals amb una visió global i interdisciplinària per treballar i incidir en els àmbits de les ciències socials i les humanitats a escala internacional entesos com a espais d'anàlisi, participació, presa de decisions i producció econòmica i social. L'Escola de Doctorat i el programa s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC que cerquen formar professionals i ciutadans i ciutadanes globals, i promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb totes les persones i per a totes les persones, creant entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat amb la finalitat d'incrementar-ne l'impacte.

Competències:

El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.

Perfils d'accés:

El programa de doctorat de Societat Tecnologia i Cultura s'adreça a estudiants amb formació en disciplines de ciències socials o humanitats en sentit ampli que aspirin a conèixer globalment un dels seus camps de coneixement i fer aportacions acadèmiques noves i rellevants. 

Sortides professionals:

El programa respon a les necessitats d'estudiants amb interès en una formació especialitzada de l'àmbit del doctorat, ja sigui en els vessants teòrics, metodològics o aplicats. Les opcions professionals de carrera principals són, d'una banda, la docència i la recerca especialitzada (professorat universitari, personal investigador acadèmic i personal investigador de sectors no acadèmics), i, d'altra banda, les de professionals analistes del sector públic i privat capaços de fer diagnòstics i proposar solucions creatives i innovadores basades en el coneixement profund de fenòmens seleccionats. Finalment, també poden ser professionals del disseny de polítiques públiques

Titulació oficial

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Català, Castellà, Anglès

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Programa de doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura

Pla d'estudis

Quan s'entra en el període de recerca del programa de doctorat, la Universitat proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i les capacitats en recerca de l'estudiant (particularment pel que fa a metodologies per a la recerca), a més dels seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de les següents activitats formatives: cursos metodològics, seminaris i activitats complementàries orientades a la formació en recerca. Quan les activitats formatives s'inclouen en l'itinerari formatiu personal, l'estudiant ha de cursar-les i superar-les.

Tipus d'activitat formativaDuradaModalitat d'ensenyament-aprenentatgeDistribució temporalObligatorietat
Complements de formacióSemestralVirtual1r. curs (preferentment 1r.semestre)Optatius
Cursos metodològicsSemestralVirtualDurant el període de recercaRecomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoriaSemestralVirtualDurant el període de recercaOptatius
SeminarisSemestralPresencial/ VirtualDurant el període de recercaAltament recomanables
Activitats complementàriesSemestralVirtualDurant el període de recercaAltament recomanables

Els complements de formació es configuraran a partir de l'oferta de màsters universitaris de la Universitat i, en cas d'incorporar-s'hi, s'hauran de cursar i superar durant els dos primers semestres acadèmics del programa de doctorat.

Distribució temporalÀmbit de Societat , Tecnolgogia i CulturaCrèdits ECTS

Tipologia

Idioma

1r. semestreBig data i social media5OptativaCatalà i Castellà
1r. semestreMètodes d'investigació quantitativa4OptativaCatalà i Castellà
1r. semestreMètodes en les ciències humanes5OptativaCatalà i Castellà

Segons els estudis previs de l'estudiant i els seus interessos de recerca, es pot establir que participi en activitats formatives de durada curta, de suport a la seva recerca.

Distribució temporalÀmbit de Societat, Tecnologia i CulturaCrèdits ECTSTipologiaIdioma

 

Presentació en congrès nacional o internacionalno aplicaObligatòriano aplica

 

Estades a l'estrangerno aplicaOptativano aplica

 

Publicació d'un working paper científicno aplicaObligatòriano aplica

1r. semestre 

Search for academic information0OptativaAnglès
 1r. semestreBibliographic reference management 0OptativaAnglès
2n. semestreWhere to publish: How to identify leading journals0OptativaAnglès

 

Els doctorands/es hauran de cursar i superar durant el primer curs del programa de doctorat (i particularment, durant el primer semestre), si no ho han fet prèviament, els cursos en metodologies avançades de recerca que corresponguin al seu itinerari de recerca dins del programa. Per la seva rellevància, es recomana a tots els estudiants que cursin l'assignatura "Research Design".

Distribució temporalÀmbit de Societat, Tecnologia i CulturaCrèdits ECTSTipologiaIdioma
1r. semestreResearch Design in Social Sciences5OptativaAnglès
1r. semestreAdvanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaAnglès
1r. semestreAdvanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaAnglès

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiantat, personal docent i investigador per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en el cas dels estudiants que cursen un grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://www.uoc.edu/ca/estudis/doctorats/cursos .

Seminaris

Segons els estudis previs de l'estudiant, els seus interessos de recerca i el règim en el qual cursa els estudis de doctorat (a temps complet i de manera presencial, o a distància), es pot establir que participi en activitats formatives de durada curta, de suport a la seva recerca.

Doctoral Seminars: Programa de seminaris de debat (1,5 hores per sessió) sobre temes clau en la recerca sobre societat de la informació i el coneixement i sobre els projectes de recerca de l'estudiantat. Té dues fases. La primera és una lectura crítica que proposa l'estudiant amb el seu tutor o tutora i que pacten amb el professor o professora responsable del seminari. Tutors i estudiants dirigeixen la sessió en què es discuteix, de forma crítica, la lectura que han suggerit. A la segona fase cada estudiant presenta i debat un esborrany del seu pla de recerca de tesi.

Resesarch seminars: Seminaris de recerca on es presenten i discuteixen el desenvolupament i resultats de les recerques que es duen a terme pels grups vinculats al programa de doctorat.

Seminaris


Segons els estudis previs de l'estudiant, els seus interessos de recerca i el règim en el qual cursa els estudis de doctorat (a temps complet i de manera presencial, o a distància), es pot establir que participi en activitats formatives de durada curta, de suport a la seva recerca.

Doctoral Seminars: Programa de seminaris de debat (1,5 hores per sessió) sobre temes clau en la recerca sobre societat de la informació i el coneixement i sobre els projectes de recerca de l'estudiantat. Té dues fases. La primera és una lectura crítica que proposa l'estudiant amb el seu tutor o tutora i que pacten amb el professor o professora responsable del seminari. Tutors i estudiants dirigeixen la sessió en què es discuteix, de forma crítica, la lectura que han suggerit. A la segona fase cada estudiant presenta i debat un esborrany del seu pla de recerca de tesi.

Resesarch seminars: Seminaris de recerca on es presenten i discuteixen el desenvolupament i resultats de les recerques que es duen a terme pels grups vinculats al programa de doctorat. Organitzats pels grups de recerca, el seu objectiu és contribuir al desenvolupament de competències en l'estudiantat a partir de la presentació, discussió i avaluació dels diferents aspectes del procés de recerca en el si d'una comunitat de pràctica científica. Aquestes comunitats de pràctica funcionen a partir de principis de suport mutu i repliquen les comunitats de coneixement més àmplies que funcionen a partir de l'avaluació entre iguals i el debat continuat.

Distribució temporalÀmbit de Societat , Tecnolgogia i CulturaDedicacióTipologiaIdioma
 1r. i 2n. semestresDR Seminari: Societat i cultura25 horesObligatori (estudiant amb beca)

Optatiu (estudiant online)

Anglès
Durant el període de recercaResearch seminars25 horesObligatoriAnglès/Català/Castellà
     

Itinerari i durada

La durada dels estudis és d'un màxim de 4 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada s'hagi matriculat del programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a i el director/a de tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

Al llarg del programa, el doctorand/a ha de cursar i superar l'activitat formativa específica (seminaris bàsics, temàtics i metodològics) que es recull en el seu itinerari formatiu personalitzat. Així mateix, el doctorand/a ha d'elaborar i aprovar el pla de recerca durant el primer any de doctorat.

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencialData de finalització

Selecció i admissió

  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació

Febrer -Maig
any 0

Accés

  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Signatura de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

2.n curs - Semestre 2

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Realització del projecte de recerca
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del director de tesi
  • Avaluació del projecte de recerca pel comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer

a Juliol - 1r any

3.r curs

  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Entrega del documento de activitats
  • Realització del PhD Seminar 1
  • Avaluació anual de seguiment pel comitè de tesi i la Comissió acadèmica del programa de doctorat
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del direcció
  • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n any

4.t curs

  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat onlineData de finalització
Selecció i admissió
  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació
Febrer a Maig - any 0
Accessos
  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat
Juny - any 0
1.r curs - Semestre 1
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Signatura de la carta de compromisos de los estudis de doctorat
Setembre a febrer - 1r any
1.r curs - Semestre 2
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Realització del projecte de recerca
  • Avaluació del projecte de recerca pel Comitè de tesi i per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 
Febrer a Juliol -1r any
2.º curs i consecutius
  • Entrega del document d'activitats
  • Realització del PhD Seminar 1 (en el 2n curs)
  • Realització del PhD Seminar 2 (en el 4r curs)
  • Avaluació anual de seguiment pel Comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Desenvolupament de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any
5.º curs
  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 5è any

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura estableix els requisits específics següents:

  • Formació universitària en disciplines de ciències socials o humanitats en sentit ampli.
  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Acreditar nivells més alts (C1 o C2) es valorarà positivament.
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix.

Requisits d'admissió


A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura estableix els requisits específics següents:

  • Formació universitària en disciplines de ciències socials o humanitats en sentit ampli.
  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Acreditar nivells més alts (C1 o C2) es valorarà positivament.
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a la presentació i l'avaluació de la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·liciteu l'accés a un programa de doctorat de la UOC, heu de lliurar la documentació següent. Tret que s'indiqui el contrari, els documents són obligatoris perquè la candidatura sigui avaluada:

  • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de presentació que inclogui les motivacions específiques que impulsen la candidatura i que inclogui la descripció dels interessos concrets de recerca (extensió màxima: 2.500 paraules).
  • Una carta d'aval d'un professor o professora o personal investigador de la UOC que sigui doctor o doctora en la qual expliciti el seu interès en el projecte i en dirigir eventualment la tesi doctoral de l'estudiant, el qual ha d'identificar amb nom i cognoms. 
  • Un

Documentació d'accés


Si sol·liciteu l'accés a un programa de doctorat de la UOC, heu de lliurar la documentació següent. Tret que s'indiqui el contrari, els documents són obligatoris perquè la candidatura sigui avaluada:

  • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de presentació que inclogui les motivacions específiques que impulsen la candidatura i que inclogui la descripció dels interessos concrets de recerca (extensió màxima: 2.500 paraules).
  • Una carta d'aval d'un professor o professora o personal investigador de la UOC que sigui doctor o doctora en la qual expliciti el seu interès en el projecte i en dirigir eventualment la tesi doctoral de l'estudiant, el qual ha d'identificar amb nom i cognoms. 
  • Un currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressats a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia. Així mateix, també hi ha de constar l'adreça física completa, un telèfon i una adreça electrònica de contacte. 
    • Un exemple d'un treball acadèmic recent (en català, castellà o anglès) (recomanable).
    • Una carta de recomanació per part de professorat o personal investigador en què consti el nom complet, la filiació, l'adreça postal i l'adreça electrònica de la persona de referència. Es recomana incloure una carta d'un professor/a investigador/a associat/ada al programa de doctorat STC. (opcional, màxim 2)
    • Certificats acadèmics corresponents a formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no se n'hagi aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
    • Si els certificats acadèmics són d'una institució estrangera, cal que lliuris la Declaració d'equivalència de la nota mitjana, emesa pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
    • Les titulacions universitàries oficials espanyoles s'han d'acreditar mitjançant el certificat del registre de títols del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats o mitjançant la presentació de la còpia dels títols i el suplement europeu al títol o el certificat acadèmic personal.
    • Les titulacions de nivell de màster obtingudes d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior han d'acreditar un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (MEC), sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició mitjançant la còpia del títol del màster i la còpia del suplement europeu al títol (Diploma Supplement). 

 

Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar-los de la traducció jurada al català, el castellà o l'anglès.

 

Trobaràs més informació sobre la documentació d'accés a l'apartat corresponent del Campus Tràmits > Requisits i documentació d'accés. 

En cas que aquesta documentació no es presenti o les dades no concordin amb el que s'exposa a la sol·licitud, la teva candidatura podria no ser admesa en el programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació acadèmica oficial degudament legalitzada en funció del país de procedència de la titulació.

 

 

Criteris d'avaluació

Totes les candidatures rebudes s'avaluaran d'acord amb els Criteris Generals d'Avaluació. A més, les candidatures que sol·liciten una beca UOC també s'avaluaran d'acord amb els Criteris Particulars de les beques UOC.

Criteris generals d'avaluació:

 

Criteri

Variable

Ponderació total del criteri

a)Excel·lència acadèmica2/3 de mitjana de l'expedient de grau + 1/3 de mitjana de l'expedient de màster30 %
b)Experiència investigadoraCongressos, publicacions, beques i participació en projectes relacionats amb la temàtica de la tesi.10 %
c)Carta de presentació/motivacióVocació i maduresa investigadora (en funció de l'experiència). Evidències d'interessos concrets de recerca, i de coneixement teòric i metodològic del camp.

Criteris d'avaluació


Totes les candidatures rebudes s'avaluaran d'acord amb els Criteris Generals d'Avaluació. A més, les candidatures que sol·liciten una beca UOC també s'avaluaran d'acord amb els Criteris Particulars de les beques UOC.

Criteris generals d'avaluació:

 

Criteri

Variable

Ponderació total del criteri

a)Excel·lència acadèmica2/3 de mitjana de l'expedient de grau + 1/3 de mitjana de l'expedient de màster30 %
b)Experiència investigadoraCongressos, publicacions, beques i participació en projectes relacionats amb la temàtica de la tesi.10 %
c)Carta de presentació/motivacióVocació i maduresa investigadora (en funció de l'experiència). Evidències d'interessos concrets de recerca, i de coneixement teòric i metodològic del camp.30 %
d)Compromís i formalitatMostra de compromís vocacional i serietat en la presentació de la sol·licitud i la documentació10 %
e)Adequació al doctoratEncaix amb les prioritats de la possible direcció de tesi i grups de recerca20 %
Total100 %

La puntuació mínima per accedir al programa és de 50 punts. Es poden deixar places desertes si no hi ha suficients candidatures que compleixin aquest requisit. 

Criteris Particulars Beca UOC:

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat farà una selecció preliminar d'un màxim de 10 candidatures corresponents a les dues candidatures amb millor avaluació general per cadascuna de les 5 línies de recerca del programa de doctorat. Només es consideraran aquelles candidatures que arribin al llindar de 50 punts establert a l'apartat anterior. 

Atès el caràcter interdisciplinari del programa STC, els Criteris Particulars de les beques UOC exclouen de l'avaluació els expedients acadèmics de grau i màster. 

Les candidatures preseleccionades tindran una entrevista amb un subcomitè de la Comissió Acadèmica de doctorat. Durada estimada: 20 minuts.

L'entrevista personal té dos apartats:

  1. Una presentació de la idea de recerca doctoral. Es recomana utilitzar una presentació (PPT o similar). Durada: entre 5 i 10 minuts
  2. Conversa oberta sobre la idea de recerca i els elements que constitueixen la candidatura (trajectòria, motivacions, coneixement del programa, compormís...). Durada: 10 minuts.
 

Criteri

Font

Ponderació total del criteri

a)Avaluació general de la candidaturaPuntuació general, apartats b), c), d) i e). 70 %
b)Idea de recerca a desenvolupar durant el doctoratEntrevista: presentació i conversa oberta15 %
C)Trajectoria, motivacions, coneixement del problema, compromísEntrevista: conversa oberta15 %
Total100 %

Si un candidat o candidata preseleccionat no respon a la invitació per a fer l'entrevista en el termini d'una setmana, la seva candidatura serà substituïda per la següent  millor candidatura de la mateixa línia de recerca. 

Calendari

1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

Calendari


1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en linia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.

Programa de doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura

Sol·licitar accés

Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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