El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) busca explicar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat. Inicia l'activitat el curs 2021-2022. És l'evolució del programa de Societat de la Informació i el Coneixement, que ara s'extingeix, i pren el testimoni d'un programa pioner en la recerca de la societat de la informació i el coneixement.

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) proporciona eines per analitzar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat, comprendre els reptes clau que defineixen les societats contemporànies i contribuir a millorar-los. És un doctorat multidisciplinari a cavall entre les ciències socials i les humanitats. Entre altres, però no únicament, s'interessa per les desigualtats creixents, les diverses formes de discriminació, la sostenibilitat, la innovació social i econòmica, la mobilització ciutadana i les tensions centre-perifèria en contextos culturals cada vegada més digitalitzats. La tecnologia s'aproxima com a mediadora dels processos socials i culturals, i entenent que exerceix un paper preponderant en la (re)distribució de poder.

L'interès se centra en les tecnologies i infraestructures digitals, i també es tenen en consideració les tecnologies no digitals que configuren les infraestructures clau de les societats contemporànies. Les tecnologies (digitals o no) estan en constant transformació i és necessari continuar aprofundint en l'estudi dels seus efectes sobre la societat i la cultura.

L'anàlisi de diferents sistemes socials, polítics, econòmics i culturals des de la perspectiva de la intermediació de la tecnologia supera els àmbits disciplinaris tradicionals. En conseqüència, el programa de doctorat STC s'articula integrant diverses aproximacions teòriques, epistemològiques i metodològiques per crear coneixement rellevant.

El programa de doctorat està connectat amb la recerca que es desenvolupa tant a l'institut de recerca IN3 com als Estudis d'Arts i Humanitats, els Estudis de Ciències de la Salut, els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, Dret i Ciència Política, els Estudis d'Economia i Empresa, i els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

El programa STC està compromès amb la creació de coneixement accessible i obert que contribueixi a un món més just i sostenible. Especialment, subscriu i aspira a desenvolupar els conceptes de ciència oberta, Creative Commons i dades obertes (open data). També promou una manera d'investigar d'acord amb els principis d'igualtat de gènere i de recerca i innovació responsables (RRI, responsible research and innovation).

Finalment, el programa comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (Agenda 2030).

El doctorat STC aspira a formar professionals amb una visió global i interdisciplinària per treballar i incidir en els àmbits de les ciències socials i les humanitats a escala internacional entesos com a espais d'anàlisi, participació, presa de decisions i producció econòmica i social. L'Escola de Doctorat i el programa s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC que cerquen formar professionals i ciutadans i ciutadanes globals, i promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb totes les persones i per a totes les persones, creant entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat amb la finalitat d'incrementar-ne l'impacte.