Programa de doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura
Presentació
El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) busca explicar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat. Inicia l'activitat el curs 2021-2022. És l'evolució del programa de Societat de la Informació i el Coneixement, que ara s'extingeix, i pren el testimoni d'un programa pioner en la recerca de la societat de la informació i el coneixement.
El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) proporciona eines per analitzar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat, comprendre els reptes clau que defineixen les societats contemporànies i contribuir a millorar-los. És un doctorat multidisciplinari a cavall entre les ciències socials i les humanitats. Entre altres, però no únicament, s'interessa per les desigualtats creixents, les diverses formes de discriminació, la sostenibilitat, la innovació social i econòmica, la mobilització ciutadana i les tensions centre-perifèria en contextos culturals cada vegada més digitalitzats.
El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) busca explicar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat. Inicia l'activitat el curs 2021-2022. És l'evolució del programa de Societat de la Informació i el Coneixement, que ara s'extingeix, i pren el testimoni d'un programa pioner en la recerca de la societat de la informació i el coneixement.
El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) proporciona eines per analitzar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat, comprendre els reptes clau que defineixen les societats contemporànies i contribuir a millorar-los. És un doctorat multidisciplinari a cavall entre les ciències socials i les humanitats. Entre altres, però no únicament, s'interessa per les desigualtats creixents, les diverses formes de discriminació, la sostenibilitat, la innovació social i econòmica, la mobilització ciutadana i les tensions centre-perifèria en contextos culturals cada vegada més digitalitzats. La tecnologia s'aproxima com a mediadora dels processos socials i culturals, i entenent que exerceix un paper preponderant en la (re)distribució de poder.
L'interès se centra en les tecnologies i infraestructures digitals, i també es tenen en consideració les tecnologies no digitals que configuren les infraestructures clau de les societats contemporànies. Les tecnologies (digitals o no) estan en constant transformació i és necessari continuar aprofundint en l'estudi dels seus efectes sobre la societat i la cultura.
L'anàlisi de diferents sistemes socials, polítics, econòmics i culturals des de la perspectiva de la intermediació de la tecnologia supera els àmbits disciplinaris tradicionals. En conseqüència, el programa de doctorat STC s'articula integrant diverses aproximacions teòriques, epistemològiques i metodològiques per crear coneixement rellevant.
El programa de doctorat està connectat amb la recerca que es desenvolupa tant a l'institut de recerca IN3 com als Estudis d'Arts i Humanitats, els Estudis de Ciències de la Salut, els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, Dret i Ciència Política, els Estudis d'Economia i Empresa, i els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.
El programa STC està compromès amb la creació de coneixement accessible i obert que contribueixi a un món més just i sostenible. Especialment, subscriu i aspira a desenvolupar els conceptes de ciència oberta, Creative Commons i dades obertes (open data). També promou una manera d'investigar d'acord amb els principis d'igualtat de gènere i de recerca i innovació responsables (RRI, responsible research and innovation).
Finalment, el programa comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (Agenda 2030).
El doctorat STC aspira a formar professionals amb una visió global i interdisciplinària per treballar i incidir en els àmbits de les ciències socials i les humanitats a escala internacional entesos com a espais d'anàlisi, participació, presa de decisions i producció econòmica i social. L'Escola de Doctorat i el programa s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC que cerquen formar professionals i ciutadans i ciutadanes globals, i promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb totes les persones i per a totes les persones, creant entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat amb la finalitat d'incrementar-ne l'impacte.
Competències:
El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):
C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.
Perfils d'accés:
El programa de doctorat de Societat Tecnologia i Cultura s'adreça a estudiants amb formació en disciplines de ciències socials o humanitats en sentit ampli que aspirin a conèixer globalment un dels seus camps de coneixement i fer aportacions acadèmiques noves i rellevants.
Sortides professionals:
El programa respon a les necessitats d'estudiants amb interès en una formació especialitzada de l'àmbit del doctorat, ja sigui en els vessants teòrics, metodològics o aplicats. Les opcions professionals de carrera principals són, d'una banda, la docència i la recerca especialitzada (professorat universitari, personal investigador acadèmic i personal investigador de sectors no acadèmics), i, d'altra banda, les de professionals analistes del sector públic i privat capaços de fer diagnòstics i proposar solucions creatives i innovadores basades en el coneixement profund de fenòmens seleccionats. Finalment, també poden ser professionals del disseny de polítiques públiques
Titulació oficial
El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
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Inici
23 set. 2027
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Online
100%
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Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026
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Idiomes: Català, Castellà, Anglès
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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Qualitat de la titulació
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.