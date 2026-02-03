¿Qué son los cursos de investigación, transferencia y emprendimiento online?
La UOC también ofrece cursos de investigación, transferencia y emprendimiento en inglés dirigidos a estudiantes de doctorado, investigadores y profesorado para impulsar la investigación en los ámbitos académico, científico y empresarial.
Son programas de corta duración, centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias relacionadas con la actividad de investigación
Cursos en inglés
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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