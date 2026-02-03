Anualmente, cada Comisión de Selección y Seguimiento del Programa organizará unas jornadas de seguimiento que reunirán a los doctorandos de una misma promoción (mismo año de inicio) por sesiones. Dichas jornadas serán asimismo utilizadas para el desarrollo de las competencias de los alumnos en la comunicación de la investigación, aspecto al que se dedicará una atención específica durante las presentaciones.

En el caso de que se incorporen complementos de formación a su itinerario formativo en el programa de doctorado, el doctorando necesariamente tendrá que cursarlos y superarlos durante el primer año o curso.

En función de la formación previa del doctorando y del hecho de que haya cursado o no créditos de iniciación a la investigación en un posgrado oficial, se considerará la conveniencia de que curse complementos de formación. Tales complementos se configurarán a partir de asignaturas de posgrado oficial ya programadas por la Universidad.

Plan de estudios

En función de la formación previa del doctorando y del hecho de que haya cursado o no créditos de iniciación a la investigación en un posgrado oficial, se considerará la conveniencia de que curse complementos de formación. Tales complementos se configurarán a partir de asignaturas de posgrado oficial ya programadas por la Universidad.

En el caso de que se incorporen complementos de formación a su itinerario formativo en el programa de doctorado, el doctorando necesariamente tendrá que cursarlos y superarlos durante el primer año o curso.

Actividades formativas:

Desarrollo de competencias en comunicación y difusión de la investigación.

Nivel básico. (OBLIGATORIA)

Núm. de horas: 36

Anualmente, cada Comisión de Selección y Seguimiento del Programa organizará unas jornadas de seguimiento que reunirán a los doctorandos de una misma promoción (mismo año de inicio) por sesiones. Dichas jornadas serán asimismo utilizadas para el desarrollo de las competencias de los alumnos en la comunicación de la investigación, aspecto al que se dedicará una atención específica durante las presentaciones.

Las jornadas se desarrollarán en una de las universidades participantes, con rotación, y contemplan la movilidad de los doctorandos. En casos justificados (por ejemplo, estancias en el extranjero o residencia en el extranjero), el doctorando tendrá la opción de realizar el seguimiento por videoconferencia. Es obligatorio que se realice como mínimo un seguimiento presencial durante la tesis.

Asistencia a working doctoral groups

(OBLIGATORIA)

Núm. de horas: 48

Anualmente el programa de doctorado organizará un taller científico de un día. El doctorando deberá participar en al menos dos de estos talleres, presentando un póster. Los talleres tendrán por objetivo presentar, plantear, compartir y debatir el estado del proceso de investigación del proyecto de tesis en sus etapas inicial, central y final. Las sesiones se organizarán siempre en tres niveles:

INICIAL: planteamientos conceptuales y plan completo de investigación,

CENTRAL: metodologías aplicadas y problemas metodológicos por solucionar,

FINAL: resultados previstos y resultados ya conseguidos.

Los talleres seguirán un formato típico, con presentaciones orales y dos sesiones (mañana y tarde) de pósteres. El idioma del taller será el propio del programa (inglés). Los doctorandos deberán enviar previamente un resumen a la Comisión Académica, a partir del cual se seleccionarán las charlas de veinte minutos ( más diez de discusión), para cada uno de los tres niveles mencionados.

Esta actividad permitirá compartir experiencias entre los estudiantes en tres momentos cruciales del desarrollo de su proceso de formación y aportará a la Coordinación del Doctorado una idea clara de la trayectoria, el nivel y el ritmo de investigación del doctorado.

Las jornadas se desarrollarán en una de las universidades participantes, con rotación, y contemplan la movilidad de los doctorandos, a excepción de los estudiantes internacionales en modalidad online, que podrán participar en los talleres por vía telemática.

Asistencia a seminarios o conferencias impartidos por expertos en el ámbito de conocimiento (OBLIGATORIA).

Núm. de horas: 9

El programa de doctorado organizará un ciclo de seminarios científicos con una periodicidad de aproximadamente dos meses (cuatro seminarios por curso), con el fin de mejorar los conocimientos del doctorando sobre las temáticas relacionadas con la investigación de la tesis doctoral. El doctorando deberá asistir al menos a tres de estos seminarios por curso durante tres cursos. Los seminarios, que tratarán las temáticas cubiertas por el programa, serán impartidos por investigadores de prestigio internacional.

Las jornadas se desarrollarán en una de las universidades participantes, con rotación, y contemplan la movilidad de los doctorandos, a excepción de los estudiantes internacionales en modalidad online, que podrán participar en los seminarios por vía telemática.

Presentación de una comunicación (póster u oral) en un congreso nacional o internacional (OBLIGATORIA)

Núm. de horas: 100

La exposición de la propia investigación, así como la discusión de la misma ante un público con formación en la temática expuesta, suponen una de las más útiles formas de aprendizaje y mejora de la actividad investigadora. En este sentido, el marco de un congreso internacional, dedicado específicamente a la temática en la que se inscribe el trabajo de tesis del doctorando, en el que participan investigadores de peso dentro de su campo de estudio, supone una prueba fundamental en la formación definitiva y completa del futuro investigador.

Por ello, el programa de doctorado propone como actividad la participación del alumno, con discusiones y reflexiones a propósito de las cuestiones principales de su área temática, en una reunión científica del tipo taller o congreso internacional, donde pueda exponer los resultados de su investigación y recibir los comentarios y críticas de los investigadores especialistas y de renombre en su campo.

Por su carácter de gran especificidad, requerirá que el alumno esté en una fase avanzada de su trabajo de tesis. Esta actividad estará supervisada y orientada por el director o el tutor de tesis.

Elaboración de un artículo de investigación, enviado a una revista científica de impacto (OBLIGATORIA).

Núm. de horas: 500

Se presentarán los resultados más representativos del estudiante en forma de artículo científico.

Dentro de la elaboración de la tesis doctoral, y como elemento fundamental de desarrollo y formación de futuros investigadores, resulta pertinente trabajar intensamente la capacidad a nivel formal y de contenido de los alumnos del programa de doctorado para el desarrollo óptimo de su actividad científica en el marco de la comunidad investigadora internacional. Para ello, resulta fundamental que conozcan el modo, los mecanismos, las herramientas, las estrategias expositivas y formales, y los requisitos habituales para la publicación de un artículo de investigación en publicaciones periódicas indexadas.

Teniendo en cuenta que los artículos son, muy frecuentemente, la herramienta principal de la investigación actual, se considera primordial que, antes de obtener el grado de doctor, los doctorandos adquieran experiencia en la redacción de al menos un artículo científico para su publicación en una revista indexada.

Esta actividad se realizará a medida que el estudiante vaya terminando sus trabajos experimentales y tenga resultados que puedan conducir a una publicación científica.

Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros, públicos o privados (OPTATIVA)

Para la obtención de la Mención de Doctor Internacional, durante el período de formación necesario para obtener el título de doctor, se debe hacer una estancia mínima de tres meses fuera del Estado Español en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, en que se hayan cursado estudios o hecho trabajos de investigación. La estancia y las actividades deben ser avaladas por el/la director/a y autorizadas por la comisión académica, y se han de incorporar al documento de actividades del/la doctorando/a. Esta estancia puede ser fragmentada, siempre que el total de tiempo sea igual o superior a tres meses, pero se debe haber hecho en una misma institución. El período de formación se considera desde la admisión al doctorado. El Programa incentivará dichas estancias internacionales, de forma que aún y siendo optativas sean realizadas por una mayoría de doctorandos/as.