Programa de doctorado en Bioinformática / Bioinformàtics (interuniversitario: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)
Presentación
Dado que cualquier investigador en el ámbito de las ciencias de la vida o de la salud es hoy un usuario de la bioinformática, el programa de doctorado sobre Bioinformática aspira a formar investigadores de excelencia que aporten nuevos métodos, conocimientos y herramientas a los presentes y futuros usuarios de la bioinformática.
La formación investigadora de alto nivel en bioinformática prepara al estudiante para un amplio abanico de salidas profesionales además de la académica, dado que existe una demanda cada vez mayor de profesionales con este nivel formativo por parte de hospitales y de empresas farmacéuticas, biotecnológicas y agroalimentarias. Las empresas de estos sectores son en general muy activas en investigación, desarrollo e innovación, puesto que se trata de una actividad esencial para mantener o mejorar su nivel competitivo. La explosión de datos biológicos manejados por hospitales y empresas (el paradigma big data), y la necesidad de diseñar procedimientos para su correcta interpretación en el contexto de los objetivos específicos de la institución, son las causas principales de la creciente demanda de bioinformáticos con una elevada formación.
Dado que cualquier investigador en el ámbito de las ciencias de la vida o de la salud es hoy un usuario de la bioinformática, el programa de doctorado sobre Bioinformática aspira a formar investigadores de excelencia que aporten nuevos métodos, conocimientos y herramientas a los presentes y futuros usuarios de la bioinformática.
La formación investigadora de alto nivel en bioinformática prepara al estudiante para un amplio abanico de salidas profesionales además de la académica, dado que existe una demanda cada vez mayor de profesionales con este nivel formativo por parte de hospitales y de empresas farmacéuticas, biotecnológicas y agroalimentarias. Las empresas de estos sectores son en general muy activas en investigación, desarrollo e innovación, puesto que se trata de una actividad esencial para mantener o mejorar su nivel competitivo. La explosión de datos biológicos manejados por hospitales y empresas (el paradigma big data), y la necesidad de diseñar procedimientos para su correcta interpretación en el contexto de los objetivos específicos de la institución, son las causas principales de la creciente demanda de bioinformáticos con una elevada formación.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades, el Programa de doctorado en Bioinformática promueve activamente la internacionalización de la investigación durante los estudios de doctorado, incluidas las estancias de investigación en el extranjero. Aquellos doctorandos que tengan una beca o un contrato de un programa que ofrezca becas de viaje deberán cumplir las condiciones para optar a la mención en doctorado internacional. Para ello, el doctorando deberá presentar un plan de investigación de la estancia a la Comisión Académica del programa durante el primer curso.
Titulación oficial
El programa de doctorado de Bioinformática (interuniversitario: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC, UB y URV) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
Titulación oficial
El programa de doctorado de Bioinformática (interuniversitario: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC, UB y URV) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
23 sept 2027
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Online
100%
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Acceso al aula de acogida: 10 de marzo de 2026
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Idiomas: Inglés
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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Calidad de la titulación
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.