Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

Tenir un títol oficial espanyol de grau o equivalent, i de màster universitari o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.

Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a ordenacions anteriors dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.

Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.

Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, tret que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

Tenir un títol universitari oficial en el qual, amb l'obtenció prèvia de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de Ciències de la Salut.

Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, amb comprovació prèvia que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.

Tenir un títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.

Els llicenciats, arquitectes o enginyers que tinguin el diploma d'estudis avançats, obtingut d'acord amb l'establert en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que hagin aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (BRESSOLES), d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial, i per a convalidar estudis estrangers d'educació superior; i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del BRESSOLES dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Si el candidat no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, necessitarà cursar els complements de formació que, si s'escau, determini cada programa.

Si el candidat té solament un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència al programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, itinerari o assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

L'estudiant ha de tenir uns coneixements adequats dels conceptes i les eines bàsiques per a realitzar una recerca competitiva en l'àmbit de la bioinformàtica. Per això, es contempla com a via principal i prioritària d'accés al programa haver cursat un màster orientat a la recerca en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica.

Com a única via alternativa, els estudiants que no hagin cursat un màster però sí un grau de 300 ECTS o més que no inclogui crèdits de recerca en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica, podran accedir al programa amb la condició de cursar, durant el primer any, 30 ECTS d'un màster de Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del programa (vegeu secció 3.4).

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, per la qual cosa un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell d'anglès equivalent al nivell B2 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència. Si no es disposa d'una acreditació de nivell d'anglès, serà valorat per la Comissió de Selecció i Seguiment en el curs de l'entrevista.