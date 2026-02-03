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Programa de doctorat en Bioinformàtica / Bioinformàtics (interuniversitari: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)

Presentació

Atès que qualsevol investigador en l'àmbit de les ciències de la vida o de la salut és avui un usuari de la bioinformàtica, el programa de doctorat sobre Bioinformàtica aspira a formar investigadors d'excel·lència que aportin nous mètodes, coneixements i eines als presents i futurs usuaris de la bioinformàtica.

La Bioinformàtica és una disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que experimenta una expansió molt important tant en l'àrea acadèmica com en la professional (en els àmbits hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, biomèdic, etc.). L'explosió de dades biològiques manejades per hospitals i empreses (el paradigma Big Data ) i la necessitat de dissenyar procediments per a interpretar-les correctament són la causa principal de la demanda creixent de bioinformàtics amb una bona formació.

Aquesta formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara els estudiants per a un ampli ventall de sortides laborals i els converteix en els millors investigadors i professionals.

Atès que qualsevol investigador en l'àmbit de les ciències de la vida o de la salut és avui un usuari de la bioinformàtica, el programa de doctorat sobre Bioinformàtica aspira a formar investigadors d'excel·lència que aportin nous mètodes, coneixements i eines als presents i futurs usuaris de la bioinformàtica.

La Bioinformàtica és una disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que experimenta una expansió molt important tant en l'àrea acadèmica com en la professional (en els àmbits hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, biomèdic, etc.). L'explosió de dades biològiques manejades per hospitals i empreses (el paradigma Big Data ) i la necessitat de dissenyar procediments per a interpretar-les correctament són la causa principal de la demanda creixent de bioinformàtics amb una bona formació.

Aquesta formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara els estudiants per a un ampli ventall de sortides laborals i els converteix en els millors investigadors i professionals. Les empreses d'aquests sectors en general són molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, atès que són activitats essencials per a mantenir o millorar el seu nivell competitiu.

Aquest programa integra els millors experts de sis universitats catalanes en els diferents àmbits que componen la bioinformàtica i hi participa, a més, l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), que reuneix universitats, centres de recerca i empreses amb l'objectiu de posicionar Barcelona i Catalunya entre els líders mundials en bioinformàtica.

D'acord amb les recomanacions de la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis del Consell d'Universitats, el doctorat en Bioinformàtica promou activament la internacionalització de la recerca durant els estudis de doctorat, incloses les estades de recerca a l'estranger. Els doctorands que tinguin una beca o un contracte d'un programa que ofereix beques de viatge, hauran de complir les condicions per optar a la menció de doctorat internacional. Per això l'estudiant haurà de presentar un pla de recerca-estada a la Comissió Acadèmica del programa durant el primer curs. 

Titulació oficial

El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC, UB i URV) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Titulació oficial


El programa de doctorat de Programa de Doctorat de Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC, UB i URV) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Anglès

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Juntament amb:

Programa de doctorat en Bioinformàtica / Bioinformàtics (interuniversitari: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)

Pla d'estudis

Pla d'estudis

En funció de la formació prèvia del doctorat i del fet de que hagi cursat o no crèdits d'iniciació a la investigació en un postgrau oficial, es considerarà la conveniència de cursar els complements de formació. Els contes complements es configuraran a partir d'assignatures de postgrau oficials i programades per la Universitat.

En el cas de que se incorporen complements de formació al seu itinerari formatiu en el programa de doctorat, el doctorat necessàriament tindrà que cursar-los i superar-los durant el primer any o curs.

 

 

Activitats formatives:

 

Desenvolupament de competències en comunicació i difusió de la recerca.

Nivell bàsic. (OBLIGATÒRIA)

Nombre d'hores: 36

Anualment, cada Comissió de Selecció i Seguiment del Programa organitzarà unes jornades de seguiment que reuniran els doctorands d'una mateixa promoció (mateix any d'inici) per sessions. Aquestes jornades seran també utilitzades per al desenvolupament de les competències dels alumnes en la comunicació de la recerca, aspecte al qual es dedicarà una atenció específica durant les presentacions.

Pla d'estudis


En funció de la formació prèvia del doctorat i del fet de que hagi cursat o no crèdits d'iniciació a la investigació en un postgrau oficial, es considerarà la conveniència de cursar els complements de formació. Els contes complements es configuraran a partir d'assignatures de postgrau oficials i programades per la Universitat.

En el cas de que se incorporen complements de formació al seu itinerari formatiu en el programa de doctorat, el doctorat necessàriament tindrà que cursar-los i superar-los durant el primer any o curs.

 

 

Activitats formatives:

 

Desenvolupament de competències en comunicació i difusió de la recerca.

Nivell bàsic. (OBLIGATÒRIA)

Nombre d'hores: 36

Anualment, cada Comissió de Selecció i Seguiment del Programa organitzarà unes jornades de seguiment que reuniran els doctorands d'una mateixa promoció (mateix any d'inici) per sessions. Aquestes jornades seran també utilitzades per al desenvolupament de les competències dels alumnes en la comunicació de la recerca, aspecte al qual es dedicarà una atenció específica durant les presentacions.

Les jornades es desenvoluparan en una de les universitats participants, amb rotació, i contemplen la mobilitat dels doctorands. En casos justificats (per exemple, estades a l'estranger o residència a l'estranger), el doctorand tindrà l'opció de realitzar el seguiment per videoconferència. És obligatori que es realitzi com a mínim un seguiment presencial durant la tesi.

 

Assistència a working doctoral groups

(OBLIGATÒRIA)

Nombre d'hores: 48

Anualment el programa de doctorat organitzarà un taller científic d'un dia. El doctorand haurà de participar en almenys dos d'aquests tallers, presentant un pòster. Els tallers tindran com a objectiu presentar, plantejar, compartir i debatre l'estat del procés de recerca del projecte de tesi en les etapes inicial, central i final. Les sessions s'organitzaran sempre en tres nivells:

  • INICIAL: plantejaments conceptuals i pla complet de recerca,
  • CENTRAL: metodologies aplicades i problemes metodològics que cal solucionar,
  • FINAL: resultats previstos i resultats ja assolits.

Els tallers seguiran un format típic, amb presentacions orals i dues sessions (matí i tarda) de pòsters. L'idioma del taller serà el propi del programa (anglès). Els doctorands hauran d'enviar prèviament un resum a la Comissió Acadèmica, a partir del qual se seleccionaran les xerrades de vint minuts (més deu de discussió), per a cadascun dels tres nivells esmentats.

Aquesta activitat permetrà compartir experiències entre els estudiants en tres moments crucials del desenvolupament del seu procés de formació i aportarà a la Coordinació del Doctorat una idea clara de la trajectòria, el nivell i el ritme de recerca del doctorat.

Les jornades es desenvoluparan en una de les universitats participants, amb rotació, i contemplen la mobilitat dels doctorands, amb excepció dels estudiants internacionals en modalitat online, que podran participar en els tallers telemàticament.

 

Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement (OBLIGATÒRIA).

Nombre d'hores: 9

El programa de doctorat organitzarà un cicle de seminaris científics amb una periodicitat d'aproximadament dos mesos (quatre seminaris per curs), amb la finalitat de millorar els coneixements del doctorand a propòsit de les temàtiques relacionades amb la recerca de la tesi doctoral. El doctorand haurà d'assistir, com a mínim, a tres d'aquests seminaris per curs durant tres cursos. Els seminaris, que tractaran les temàtiques cobertes pel programa, seran impartits per investigadors de prestigi internacional.

Les jornades es desenvoluparan en una de les universitats participants, amb rotació, i contemplen la mobilitat dels doctorands, amb excepció dels estudiants internacionals en modalitat online, que podran participar en els seminaris telemàticament.

 

Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en un congrés nacional o internacional (OBLIGATÒRIA)

Nombre d'hores: 100

L'exposició de la pròpia recerca, i també la discussió davant un públic amb formació en la temàtica exposada, suposen una de les formes d'aprenentatge més útils i milloren l'activitat investigadora. En aquest sentit, el marc d'un congrés internacional, dedicat específicament a la temàtica en la qual s'insciru el treball de tesi del doctorand, on participen investigadors de pes dins del seu camp d'estudi, suposa una prova fonamental en la formació definitiva i completa del futur investigador.

Per això, el programa de doctorat proposa com a activitat la participació de l'alumne, amb discussions i reflexions a propòsit de les qüestions principals de la seva àrea temàtica, en una reunió científica del tipus taller o congrés internacional, on pugui exposar els resultats de la seva recerca, i rebre els comentaris i crítiques dels investigadors especialistes i de renom en el seu camp.

Pel seu caràcter de gran especificitat, requerirà que l'alumne estigui en una fase avançada del seu treball de tesi. Aquesta activitat estarà supervisada i orientada pel director o el tutor de tesi.

 

 

Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte (OBLIGATÒRIA).

Nombre d'hores: 500

Es presentaran els resultats més representatius de l'estudiant en forma d'article científic.

Dins de l'elaboració de la tesi doctoral, i com a element fonamental de desenvolupament i formació de futurs investigadors, resulta pertinent treballar intensament la capacitat a nivell formal i de contingut dels alumnes del programa de doctorat per al desenvolupament òptim de la seva activitat científica en el marc de la comunitat investigadora internacional. Per a això, resulta fonamental que coneguin la manera, els mecanismes, les eines, les estratègies expositives i formals, i els requisits habituals per a la publicació d'un article de recerca en publicacions periòdiques indexades.

Tenint en compte que els articles són, molt freqüentment, l'eina principal de la recerca actual, es considera primordial que, abans d'obtenir el grau de doctor, els doctorands adquireixin experiència en la redacció d'almenys un article científic per a la seva publicació en una revista indexada.

Aquesta activitat es realitzarà a mesura que l'estudiant vagi acabant els seus treballs experimentals i obtingui resultats que puguin conduir a una publicació científica.

Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats (OPTATIVA)

Per a l'obtenció de la Menció de Doctor Internacional, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, s'ha de fer una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat Espanyol en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, en que s'hagin cursat estudis o fet treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel/per la director/a i autoritzades per la comissió acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats del/de la doctorand/a. Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s'ha d'haver fet en una mateixa institució. El període de formació es considera des de l'admissió al doctorat. El Programa incentivarà aquestes estades internacionals, de manera que tot i ser optatives siguin realitzades per una majoria de doctorands/es.

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en el cas dels estudiants que cursen un grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://www.uoc.edu/ca/estudis/doctorats/cursos

Itinerari i durada

La durada dels estudis és d'un màxim de 4 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a i el director/a de tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

És per aquesta raó que la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública cada curs acadèmic una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors/es avalua el progrés del pla de recerca del/de la doctorand/a, el desenvolupament del seu document d’activitats i el pla previst per al curs següent. El seguiment inclou un informe del/de la director/a i del/de la tutor/a acadèmic de la tesi. En aquest informe, el/la director/a i el/la tutor/a informen, com a mínim, si el doctorand ha seguit la pauta acordada pel que fa al nombre de reunions establert entre doctorand/a i director/a i si ha dut a terme les activitats de formació previstes per al curs acadèmic.

En casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la Comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, amb l'informe previ del/de la director/a i del/de la tutor/a, substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

D'acord amb la normativa de doctorat vigent, l'avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. El fet de no presentar-se al seguiment anual sense justificació comporta la baixa definitiva del/de la doctorand/a en el programa. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, el/la doctorand/a pot tornar a matricular-se del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-se a una avaluació d’aquest seguiment en el termini màxim de sis mesos. Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, el doctorand serà baixa definitiva del programa de doctorat.

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Bioinformàtica / Bioinformàtics (interuniversitari: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Bioinformàtica / Bioinformàtics (interuniversitari: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

  • Tenir un títol oficial espanyol de grau o equivalent, i de màster universitari o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a ordenacions anteriors dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.

Requisits d'accés


Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

  • Tenir un títol oficial espanyol de grau o equivalent, i de màster universitari o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a ordenacions anteriors dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, tret que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en el qual, amb l'obtenció prèvia de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de Ciències de la Salut.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, amb comprovació prèvia que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
  • Tenir un títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
  • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que tinguin el diploma d'estudis avançats, obtingut d'acord amb l'establert en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que hagin aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (BRESSOLES), d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial, i per a convalidar estudis estrangers d'educació superior; i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del BRESSOLES dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Si el candidat no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, necessitarà cursar els complements de formació que, si s'escau, determini cada programa.

Si el candidat té solament un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència al programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, itinerari o assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

L'estudiant ha de tenir uns coneixements adequats dels conceptes i les eines bàsiques per a realitzar una recerca competitiva en l'àmbit de la bioinformàtica. Per això, es contempla com a via principal i prioritària d'accés al programa haver cursat un màster orientat a la recerca en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica.

Com a única via alternativa, els estudiants que no hagin cursat un màster però sí un grau de 300 ECTS o més que no inclogui crèdits de recerca en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica, podran accedir al programa amb la condició de cursar, durant el primer any, 30 ECTS d'un màster de Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del programa (vegeu secció 3.4).

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, per la qual cosa un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell d'anglès equivalent al nivell B2 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència. Si no es disposa d'una acreditació de nivell d'anglès, serà valorat per la Comissió de Selecció i Seguiment en el curs de l'entrevista.

Segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Documentació d'accés

Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC has de lliurar la documentació següent:

  • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de motivació o de presentació en la qual facis una breu presentació de la teva trajectòria. Ha de recollir també les motivacions específiques que impulsen la teva candidatura, una descripció dels interessos de recerca i la teva vinculació amb el grup de recerca.
  • Una carta d'aval en la qual consti el nom de l'investigador que avala el teu projecte.
  • Currículum en el qual es facin constar els programes i cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de motivació i, si s'escau, la producció científica prèvia.
  • Certificats acadèmics corresponents a la formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, i també la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no s'hagin aportat per a acreditar el compliment dels requisits d'accés.

Documentació d'accés


Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC has de lliurar la documentació següent:

  • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de motivació o de presentació en la qual facis una breu presentació de la teva trajectòria. Ha de recollir també les motivacions específiques que impulsen la teva candidatura, una descripció dels interessos de recerca i la teva vinculació amb el grup de recerca.
  • Una carta d'aval en la qual consti el nom de l'investigador que avala el teu projecte.
  • Currículum en el qual es facin constar els programes i cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de motivació i, si s'escau, la producció científica prèvia.
  • Certificats acadèmics corresponents a la formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, i també la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no s'hagin aportat per a acreditar el compliment dels requisits d'accés.
  • Acreditar un nivell d'anglès B2 o superior. (si no es posseeix un certificat d'aquesta llengua, es valorarà el nivell a l'entrevista)
  • La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació a l'apartat corresponent, a la Secretaria del Campus. 
  • En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, castellà o anglès.

La no presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb l'exposat en la sol·licitud, pot comportar la no admissió al programa de doctorat.

Una vegada revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.

Criteris d'avaluació

La selecció dels candidats es realitzarà sobre la base de la puntuació resultant de la valoració dels aspectes següents, la informació dels quals serà requerida en qualsevol cas al candidat. Entre parèntesis s'indica la ponderació de cadascun:

 

Adequació de la titulació de grau i màster (20%)

Obtindran la màxima puntuació en aquest apartat els/les estudiants que hagin cursat un grau o màster en bioinformàtica. Altres titulacions de les àrees de Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques i Enginyeria rebran un 15% de la puntuació. Altres titulacions científiques rebran un 5% de la puntuació.

Expedient acadèmic a nivell de grau i màster (50%)

La valoració d'aquest punt serà igual a la mitjana ponderada de les notes finals de grau i màster. Si s'accedeix directament al programa des d'un grau de 300 ECTS o més, s'utilitzarà la nota final corresponent.

Carta de motivació de màxim 2 pàgines (20%)

S'hi haurà d'especificar, a més de les raons per les quals vol cursar aquest doctorat, la formació prèvia i en quina línia de recerca del programa es sol·licita l'admissió.

Criteris d'avaluació


La selecció dels candidats es realitzarà sobre la base de la puntuació resultant de la valoració dels aspectes següents, la informació dels quals serà requerida en qualsevol cas al candidat. Entre parèntesis s'indica la ponderació de cadascun:

 

Adequació de la titulació de grau i màster (20%)

Obtindran la màxima puntuació en aquest apartat els/les estudiants que hagin cursat un grau o màster en bioinformàtica. Altres titulacions de les àrees de Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques i Enginyeria rebran un 15% de la puntuació. Altres titulacions científiques rebran un 5% de la puntuació.

Expedient acadèmic a nivell de grau i màster (50%)

La valoració d'aquest punt serà igual a la mitjana ponderada de les notes finals de grau i màster. Si s'accedeix directament al programa des d'un grau de 300 ECTS o més, s'utilitzarà la nota final corresponent.

Carta de motivació de màxim 2 pàgines (20%)

S'hi haurà d'especificar, a més de les raons per les quals vol cursar aquest doctorat, la formació prèvia i en quina línia de recerca del programa es sol·licita l'admissió. En el cas que el/la candidat/a vulgui proposar un director de tesi, ho haurà de fer en aquesta carta, donant detall del projecte de recerca finançat en el qual s'integraria en el cas de ser admès/esa i de ser-li posteriorment assignat dit director. El/la candidat/a haurà d'especificar igualment si ha sol·licitat o li ha estat concedida una beca o si té l'opotunitat de ser contractat per a la realització del doctorat.

Activitats acadèmiques addicionals (10%)

Treballs de recerca publicats i comunicacions a congressos.

Sempre que el/la coordinador/a de la universitat receptora de la sol·licitud ho consideri oportú, aquest realitzarà una breu entrevista al candidat per aclarir qualsevol qüestió pendent, per exemple, si la documentació rebuda no acredita el nivell de llengua anglesa.

Calendari

L’admissió a aquest programa de doctorat està oberta durant tot l’any académic.
Programa de doctorat en Bioinformàtica / Bioinformàtics (interuniversitari: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)

Sol·licitar accés

Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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