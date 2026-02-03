El programa de doctorado de Derecho, Política y Economía se dirige a estudiantes con formación universitaria en cualquiera de las disciplinas integradas en el programa que aspiren a profundizar en esos ámbitos de conocimiento y a hacer aportaciones nuevas y relevantes desde una aproximación rigurosa a fin de estudio.

Este doctorado aspira a formar profesionales e investigadores con una visión global, interdisciplinaria y crítica para trabajar e incidir en los problemas que se presentan en los ámbitos jurídico, criminológico y económico y de la ciencia política. La Escuela de Doctorado y el programa de doctorado de Derecho, Política y Economía se inscriben en los objetivos estratégicos de la UOC de formar a ciudadanos y profesionales globales, y promover la transdisciplinariedad y el conocimiento abierto con todos y para todos, además de crear entornos que estimulen la cocreación de conocimiento con otros actores de la sociedad a fin de incrementar su impacto. En el marco del programa, el profesorado también comparte los objetivos de carácter transformador expresados en la estrategia para el desarrollo sostenible.

Este doctorado aspira a formar profesionales e investigadores con una visión global, interdisciplinaria y crítica para trabajar e incidir en los problemas que se presentan en los ámbitos jurídico, criminológico y económico y de la ciencia política. La Escuela de Doctorado y el programa de doctorado de Derecho, Política y Economía se inscriben en los objetivos estratégicos de la UOC de formar a ciudadanos y profesionales globales, y promover la transdisciplinariedad y el conocimiento abierto con todos y para todos, además de crear entornos que estimulen la cocreación de conocimiento con otros actores de la sociedad a fin de incrementar su impacto. En el marco del programa, el profesorado también comparte los objetivos de carácter transformador expresados en la estrategia para el desarrollo sostenible.

El programa de doctorado de Derecho, Política y Economía se dirige a estudiantes con formación universitaria en cualquiera de las disciplinas integradas en el programa que aspiren a profundizar en esos ámbitos de conocimiento y a hacer aportaciones nuevas y relevantes desde una aproximación rigurosa a fin de estudio.

La Escuela de Doctorado de la UOC y, en particular, el programa de doctorado de Derecho, Política y Economía aspiran a conseguir que los doctorandos y doctorandas se beneficien de la interacción con los grupos y proyectos de investigación de la universidad. Trabajar en contacto con un grupo de investigación permite adquirir una visión de conjunto de los diversos campos vinculados al propio tema de investigación doctoral, y, mediante la colaboración con el personal investigador en la recogida y el análisis de datos o en la difusión de resultados, se adquiere el saber hacer propio de la profesión investigadora.

La formación avanzada en los campos del derecho, la ciencia política y la economía, así como en ámbitos relacionados como la criminología, presenta un evidente interés general tanto para la preparación de profesorado con sólidas competencias en la investigación y el análisis de sus esferas de especialidad como para la formación de profesionales de elevada calificación en cada uno de estos campos.

Los retos sociales, políticos y económicos, cada vez más perentorios, exigen la búsqueda de nuevas fórmulas para abordar los problemas, tanto en el plano juridicoeconómico como en el politológico. Los retos son múltiples y se presentan en formas muy diversas, desde la imparable transformación digital y el avance de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, hasta la irrupción de una inesperada pandemia, con sus consecuencias en las relaciones de trabajo, en la desaceleración del crecimiento o en la reconfiguración de sistemas de protección social y de participación. Se trata solo de algunos ejemplos concretos que ponen de manifiesto la necesidad de contar con personas con formación avanzada y capacidad investigadora que puedan contribuir a la comprensión rigurosa de los fenómenos, a la formulación de propuestas y a la búsqueda de soluciones, así como a su aplicación práctica. El tejido industrial catalán no es ajeno a esta necesidad, a la que se propone contribuir la UOC con la aportación de personas de alta cualificación en sus respectivas esferas profesionales, no solo en el ámbito académico sino también en el de la actividad de los operadores jurídicos, políticos y económicos.

Competencias:

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.



C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso:

El programa de doctorado de Derecho, Política y Economía se dirige a estudiantes con formación universitaria en cualquiera de las disciplinas integradas en el programa que aspiren a profundizar en estos ámbitos de conocimiento y hacer aportaciones novedosas y relevantes desde una aproximación rigurosa al objeto de estudio

Salidas professionales:

La formación avanzada en los campos del derecho, la ciencia política y la economía, así como en ámbitos relacionados como la criminología, presenta un evidente interés general tanto para la preparación de profesorado con sólidas competencias en la investigación y análisis de sus esferas de especialidad como para la formación de profesionales de elevada cualificación en cada uno de estos campos.