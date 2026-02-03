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Programa de doctorat en Dret, Política i Economia

Presentació

Aquest doctorat aspira a formar professionals i investigadors amb una visió global, interdisciplinària i crítica per treballar i incidir en els problemes que es presenten en els àmbits jurídic, criminològic i econòmic i de la ciència política. L'Escola de Doctorat i el programa de doctorat de Dret, Política i Economia s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC de formar ciutadans i professionals globals, i promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb tots i per a tots, a més de crear entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat amb la finalitat d'incrementar el seu impacte. En el marc del programa, el professorat també comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible.

El programa de doctorat de Dret, Política i Economia es dirigeix a estudiants amb formació universitària en qualsevol de les disciplines integrades en el programa que aspirin a aprofundir en aquests àmbits de coneixement i fer aportacions noves i rellevants des d'una aproximació rigorosa a fi d'estudi.

Aquest doctorat aspira a formar professionals i investigadors amb una visió global, interdisciplinària i crítica per treballar i incidir en els problemes que es presenten en els àmbits jurídic, criminològic i econòmic i de la ciència política. L'Escola de Doctorat i el programa de doctorat de Dret, Política i Economia s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC de formar ciutadans i professionals globals, i promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb tots i per a tots, a més de crear entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat amb la finalitat d'incrementar el seu impacte. En el marc del programa, el professorat també comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible.

El programa de doctorat de Dret, Política i Economia es dirigeix a estudiants amb formació universitària en qualsevol de les disciplines integrades en el programa que aspirin a aprofundir en aquests àmbits de coneixement i fer aportacions noves i rellevants des d'una aproximació rigorosa a fi d'estudi.
 
L'Escola de Doctorat de la UOC i, en particular, el programa de doctorat de Dret, Política i Economia aspiren a aconseguir que els doctorands i doctorandes es beneficiïn de la interacció amb els grups i projectes de recerca de la Universitat. Treballar en contacte amb un grup de recerca permet adquirir una visió de conjunt dels diversos camps lligats al propi tema de recerca doctoral, i, mitjançant la col·laboració amb el personal investigador en la recollida i l'anàlisi de dades o en la difusió de resultats, s'adquireix el saber fer propi de la professió investigadora.
 
La formació avançada en els camps del dret, la ciència política i l'economia, així com en àmbits relacionats com la criminologia, presenta un evident interès general tant per a la preparació de professorat amb sòlides competències en la recerca i l'anàlisi de les seves esferes d'especialitat com per a la formació de professionals d'elevada qualificació en cadascun d'aquests camps.
 
Els reptes socials, polítics i econòmics, cada vegada més peremptoris, exigeixen la cerca de noves fórmules per abordar els problemes, tant en el pla juridicoeconòmic com en el politològic. Els reptes són múltiples i es presenten en formes molt diverses, des de la imparable transformació digital i l'avenç de tecnologies disruptives com la intel·ligència artificial, fins a la irrupció d'una inesperada pandèmia, amb les seves conseqüències en les relacions de treball, en la desacceleració del creixement o en la reconfiguració de sistemes de protecció social i de participació. Es tracta, només, d'alguns exemples concrets que fan patent la necessitat de tenir persones amb formació avançada i capacitat investigadora que puguin contribuir a la comprensió rigorosa dels fenòmens, a la formulació de propostes i a la cerca de solucions, així com a la seva aplicació pràctica. El teixit industrial català no és aliè a aquesta necessitat, a la qual la UOC es proposa contribuir amb l'aportació de persones d'alta qualificació en les seves respectives esferes professionals, no sols en l'àmbit acadèmic sinó també en el de l'activitat dels operadors jurídics, polítics i econòmics.

Competències:

El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.

Perfils d'accés:

El programa de doctorat de Dret, Política i Economia s'adreça a estudiants amb formació universitària en qualsevol de les disciplines integrades en el programa que aspirin a aprofundir en aquests àmbits de coneixement i fer aportacions noves i rellevants des d'una aproximació rigorosa a l'objecte d'estudi. 

Sortides professionals:

La formació avançada en els camps del dret, la ciència política i l'economia, així com en àmbits relacionats com la criminologia, presenta un interès general evident tant per a la preparació de professorat amb competències sòlides en la recerca i l'anàlisi de les seves esferes d'especialitat com per a la formació de professionals de qualificació elevada en cadascun d'aquests camps.

Titulació oficial

El programa de doctorat de Dret, Política i Economia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que sigui aplicable en cada cas. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El programa de doctorat de Dret, Política i Economia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que sigui aplicable en cada cas. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Anglès, Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Programa de doctorat en Dret, Política i Economia

Pla d'estudis

Quan s'entra en el període de recerca del programa de doctorat, la Universitat proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i les capacitats en recerca de l'estudiant (particularment pel que fa a metodologies per a la recerca), a més dels seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de les activitats formatives següents: cursos metodològics, seminaris i activitats complementàries orientades a la formació en recerca. Quan les activitats formatives s'inclouen en l'itinerari formatiu personal, l'estudiant ha de cursar-les i superar-les.

Tipus d'activitat formativaDuradaModalitat d'ensenyament-aprenentatgeDistribució temporalObligatorietat
CursosSemestralVirtualDurant el període de recercaRecomanables
Complements de formacióSemestralVirtual1r. curs (1r. o 2n. semestre)Optatius
Seminaris formatiusDos mesosVirtualDurant el període de recercaAltament recomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoriaSemestralVirtualDurant el període de recercaOptatius
Activitat complementària10 horesVirtualDurant el període de recercaOptatius

Complements de formacióCrèdits
Tècniques de recerca aplicades a les ciències polítiques6
Disseny de recerca4
Projectes de recerca, prevenció i intervenció6
Recerca i consultoria en Recursos Humans4
Tècniques d'anàlisi quantitativa6
Tècniques d'anàlisi qualitativa6

Els doctorands/es hauran de cursar i superar durant el primer curs del programa de doctorat (i particularment, durant el primer semestre), si no ho han fet prèviament, els cursos en metodologies avançades de recerca que corresponguin al seu itinerari de recerca dins del programa. Per la seva rellevància, es recomana a tots els estudiants que cursin l'assignatura "Research Design".

Distribució temporalÀmbit de Societat, Tecnologia i CulturaCrèdits ECTSTipologiaIdioma
1r. semestreResearch Design in Social Sciences5OptativaAnglès
1r. semestreAdvanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaAnglès
1r. semestreAdvanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaAnglès

Segons els estudis previs de l'estudiant i els seus interessos de recerca, es pot establir que participi en activitats formatives de durada curta, de suport a la seva recerca.

Distribució temporalÀmbit de Societat, Tecnologia i CulturaCrèdits ECTSTipologiaIdioma

 

Presentació en congrès nacional o internacionalno aplicaObligatòriano aplica

 

Estades a l'estrangerno aplicaOptativano aplica

 

Publicació d'un working paper científicno aplicaObligatòriano aplica

1r. semestre 

Search for academic information0OptativaAnglès
 1r. semestreBibliographic reference management 0OptativaAnglès
2n. semestreWhere to publish: How to identify leading journals0OptativaAnglès

 

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiantat, personal docent i investigador per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en el cas dels estudiants que cursen un grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos:

Academic Writing 

Academic Presentations.

How to Give an Effective Talk

Entrepreneurship for researchers

Introduction to patents and intellectual property 

Seminaris formatius

Seminaris formatiusDurada
Interdisciplinary analysis of the network society25 h
Research seminars (obligatòria)25 h

Itinerari i durada

La durada dels estudis és d'un màxim de 4 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada s'hagi matriculat del programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a i el director/a de tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

Al llarg del programa, el doctorand/a ha de cursar i superar l'activitat formativa específica (seminaris bàsics, temàtics i metodològics) que es recull en el seu itinerari formatiu personalitzat. Així mateix, el doctorand/a ha d'elaborar i aprovar el pla de recerca durant el primer any de doctorat.

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencialData de finalització

Selecció i admissió

  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació

Febrer -Maig
any 0

Accés

  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Signatura de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

2.n curs - Semestre 2

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Realització del projecte de recerca
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del director de tesi
  • Avaluació del projecte de recerca pel comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer

a Juliol - 1r any

3.r curs

  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Entrega del documento de activitats
  • Realització del PhD Seminar 1
  • Avaluació anual de seguiment pel comitè de tesi i la Comissió acadèmica del programa de doctorat
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del direcció
  • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n any

4.t curs

  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat onlineData de finalització
Selecció i admissió
  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació
Febrer a Maig - any 0
Accessos
  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat
Juny - any 0
1.r curs - Semestre 1
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Signatura de la carta de compromisos de los estudis de doctorat
Setembre a febrer - 1r any
1.r curs - Semestre 2
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Realització del projecte de recerca
  • Avaluació del projecte de recerca pel Comitè de tesi i per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 
Febrer a Juliol -1r any
2.º curs i consecutius
  • Entrega del document d'activitats
  • Realització del PhD Seminar 1 (en el 2n curs)
  • Realització del PhD Seminar 2 (en el 4r curs)
  • Avaluació anual de seguiment pel Comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Desenvolupament de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any
5.º curs
  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 5è any

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Dret, Política i Economia

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Dret, Política i Economia

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Requisits d'admissió

Aquest programa no requereix un nivell específic d'anglès, malgrat que cal tenir un coneixement mínim de l'idioma per entendre perfectament els articles científics, relacionar-se amb fluïdesa i naturalitat i produir textos científics.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC, has de lliurar la documentació següent:

  • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de motivació/presentació en la qual facis una breu presentació de la teva trajectòria i que, a més, ha de recollir les motivacions específiques que impulsen la teva candidatura, una descripció dels interessos de recerca i la teva vinculació amb el grup de recerca.
  • Una carta d'aval d'un professor o professora o personal investigador de la UOC que sigui doctor o doctora en la qual expliciti el seu interès en el projecte i en dirigir eventualment la tesi doctoral de l'estudiant, el qual ha d'identificar amb nom i cognoms. 
  • Un currículum en el qual es facin constar els programes i cursos de màster o postgrau cursats que estiguin relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de motivació, i, si escau, la producció científica prèvia.

Documentació d'accés


Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC, has de lliurar la documentació següent:

  • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de motivació/presentació en la qual facis una breu presentació de la teva trajectòria i que, a més, ha de recollir les motivacions específiques que impulsen la teva candidatura, una descripció dels interessos de recerca i la teva vinculació amb el grup de recerca.
  • Una carta d'aval d'un professor o professora o personal investigador de la UOC que sigui doctor o doctora en la qual expliciti el seu interès en el projecte i en dirigir eventualment la tesi doctoral de l'estudiant, el qual ha d'identificar amb nom i cognoms. 
  • Un currículum en el qual es facin constar els programes i cursos de màster o postgrau cursats que estiguin relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de motivació, i, si escau, la producció científica prèvia.
  • Un exemple d'un treball acadèmic recent (en català, castellà o anglès).
  • (Opcional) Una carta de recomanació per part de professorat o personal investigador en què consti el nom complet, la filiació, l'adreça postal i l'adreça electrònica de la persona de referència. 
  • Certificats acadèmics corresponents a formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no se n'hagi aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
  • Si els certificats acadèmics són d'una institució estrangera, cal que lliuris la Declaració d'equivalència de la nota mitjana, emesa pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
  • Les titulacions universitàries oficials espanyoles s'han d'acreditar mitjançant el certificat del registre de títols del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats o mitjançant la presentació de la còpia dels títols i el suplement europeu al títol o el certificat acadèmic personal.
  • Les titulacions de nivell de màster obtingudes d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior han d'acreditar un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (MEC), sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició mitjançant la còpia del títol del màster i la còpia del suplement europeu al títol (Diploma Supplement). 
  • En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'educació superior aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i no homologades, cal presentar la còpia del títol de nivell de màster i la còpia del certificat acadèmic personal, que, a més, ha d'anar acompanyada del certificat expedit per la universitat, en què se certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de doctorat

Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar-los de la traducció jurada al català, el castellà o l'anglès.

Trobaràs més informació sobre la documentació d'accés a l'apartat corresponent del Campus Tràmits > Requisits i documentació d'accés. 

En cas que aquesta documentació no es presenti o les dades no concordin amb el que s'exposa a la sol·licitud, la teva candidatura podria no ser admesa en el programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació acadèmica oficial degudament legalitzada en funció del país de procedència de la titulació.

 

Criteris d'avaluació

El procés d'admissió s'avalua mitjançant una rúbrica que valora les candidatures que s'han presentat tenint en compte uns criteris i uns mèrits definits:

CriteriPonderació
Excel·lència acadèmica del candidat o candidata (a partir de l'expedient acadèmic de graus i de màsters universitaris cursats i superats).40 %
Adequació de la formació, l'experiència i els interessos de recerca del candidat o candidata a les línies de recerca del programa.10 %
Vocació i maduresa investigadora (en funció de l'experiència). Evidències d'interessos concrets de recerca i de coneixement teòric i metodològic del camp.25 %
Compromís i serietat en la presentació de la sol·licitud i la documentació.10 %
Encaix amb les prioritats dels possibles directors o directores de tesis de les línies del programa.15 %
TOTAL100 %

Calendari

1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Calendari


1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.

Setembre de 2026: Inici de docència curs acadèmic 2026-27.

Programa de doctorat en Dret, Política i Economia

Sol·licitar accés

Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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