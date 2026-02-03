El profesorado que participa en este programa tenemos presente que la creación de conocimiento y el acceso a este se inscriben en las formas propias de organización social y de ejercicio del poder, siempre partícipes de conflictos y desigualdades. Por eso trabajamos para que los formatos, los procedimientos y las formas de difusión del conocimiento sean accesibles y abiertos y faciliten un mundo más justo y sostenible.

El doctorado de Humanidades y Comunicación ofrece formación para investigar fenómenos de cambio social que se manifiestan en las prácticas y las ideologías. Mediante el estudio de nuevas formas de relación social, de comunicación y de expresión artística, queremos ampliar nuestra comprensión de fenómenos como la globalización, el neocolonialismo, las desigualdades, los movimientos sociales y la apropiación de las innovaciones tecnológicas. Este doctorado promueve el estudio de estos fenómenos desde una óptica interdisciplinaria e internacional, sobre la que ha constituido los grupos de investigación que lo integran.

El doctorado de Humanidades y Comunicación ofrece formación para investigar fenómenos de cambio social que se manifiestan en las prácticas y las ideologías. Mediante el estudio de nuevas formas de relación social, de comunicación y de expresión artística, queremos ampliar nuestra comprensión de fenómenos como la globalización, el neocolonialismo, las desigualdades, los movimientos sociales y la apropiación de las innovaciones tecnológicas. Este doctorado promueve el estudio de estos fenómenos desde una óptica interdisciplinaria e internacional, sobre la que ha constituido los grupos de investigación que lo integran.

El profesorado que participa en este programa tenemos presente que la creación de conocimiento y el acceso a este se inscriben en las formas propias de organización social y de ejercicio del poder, siempre partícipes de conflictos y desigualdades. Por eso trabajamos para que los formatos, los procedimientos y las formas de difusión del conocimiento sean accesibles y abiertos y faciliten un mundo más justo y sostenible. Especialmente, suscribimos y aspiramos a desarrollar los conceptos de ciencia abierta (open science), contenidos en común (data commons) y compartición de datos (data sharing).

En un sentido más específico, este doctorado aspira a formar profesionales con una visión global, interdisciplinaria y crítica para trabajar o incidir en los ámbitos de la cultura y de la comunicación entendidos como ámbitos de creación, de participación pública y de producción económica. La Escuela de Doctorado y el programa se inscriben en los objetivos estratégicos de la UOC de formar ciudadanos y profesionales globales, de promover la transdisciplinariedad y el conocimiento abierto con todos y para todos, creando entornos que estimulen la cocreación de conocimiento con otros actores de la sociedad para incrementar su impacto. En el marco del programa, el profesorado también comparte los objetivos de carácter transformador que se expresan en la estrategia para el desarrollo sostenible. En términos generales, la necesidad de garantizar el acceso a la propiedad de los recursos y las tecnologías, así como el fomento de la resiliencia, exigen un conocimiento de las formas de cultura y de práctica social de los contextos en los que se quiere abordar la pobreza y la exclusión. En todo caso, buena parte de la investigación de los grupos participantes se orienta al estudio de temáticas asociadas a la igualdad de género y a la promoción de la inclusión social y política de las personas más allá de las diferencias de edad, género, sexualidad, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica o cualquier otra condición. La movilidad y las migraciones, así como el interés por la protección y salvaguarda del patrimonio cultural, constituyen también temas compartidos por buena parte de los grupos de investigación.

Aprender a investigar

La Escuela de Doctorado de la UOC y este programa de Humanidades y Comunicación ofrecen a los estudiantes la posibilidad de participar en los grupos y proyectos de investigación de nuestra universidad en los ámbitos de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias de la comunicación. Es trabajando con los investigadores de la UOC cuando los estudiantes adquieren una visión de conjunto de los diversos campos de investigación ligados a su propio tema de investigación, y es colaborando con los investigadores en la recopilación y el análisis de datos, y en la difusión de resultados, cuando adquieren progresivamente el saber hacer propio de los investigadores profesionales. En estos grupos de investigación hay, y a menudo de manera combinada, profesorado de las áreas de lingüística, comunicación, estudios literarios, filosofía, historia, sociología, antropología y arte. En términos generales, la orientación de los proyectos de investigación es de carácter constructivista y se priorizan los métodos interpretativos, hermenéuticos y cualitativos.

Competencias

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.

C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso

El programa de doctorado de Humanidades y Comunicación se dirige a universitarios con formación en cualquier disciplina humanística o de ciencias sociales que aspiren a conocer globalmente uno de sus campos de conocimiento y hacer aportaciones novedosas, ya sea en términos de interpretación de la realidad o de expresiones artísticas, de formas de pensamiento y de valores, de trayectorias históricas, o en formas de intervención en arte o comunicación.

Salidas profesionales

Este programa busca desarrollar los siguientes perfiles sociales y profesionales:

Profesionales de la creación, producción y programación cultural: animadores, gestores o programadores culturales; creadores y guionistas; directores de teatro y de cine; consultores de comunicación y cultura; diseñadores de procesos de musealización y gestión de la memoria; consultores políticos; críticos de arte, cine, literatura, etc.

Profesionales de la comunicación: periodistas especializados y jefes de sección; creativos y programadores de medios; responsables de contenidos y comunicación corporativa; productores de medios audiovisuales.

Profesionales de la crítica: críticos literarios, cinematográficos y de arte.

Profesionales de la docencia e investigación especializadas: profesorado universitario, investigadores académicos, investigadores de mercado en sectores culturales y artísticos.