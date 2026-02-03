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Programa de doctorat en Humanitats i Comunicació

Presentació

El doctorat d'Humanitats i Comunicació ofereix formació per a investigar fenòmens de canvi social que es manifesten en les pràctiques i les ideologies. Mitjançant l'estudi de noves formes de relació social, de comunicació i d'expressió artística, volem ampliar la nostra comprensió de fenòmens com ara la globalització, el neocolonialisme, les desigualtats, els moviments socials i l'apropiació de les innovacions tecnològiques. Aquest doctorat promou l'estudi d'aquests fenòmens des d'una òptica interdisciplinària i internacional, sobre la qual ha constituït els grups de recerca que l'integren.

El professorat que participa en aquest programa tenim present que la creació de coneixement i l'accés a aquest s'inscriuen en les formes pròpies d'organització social i d'exercici del poder, sempre partícips de conflictes i desigualtats. Per això treballem perquè els formats, els procediments i les formes de difusió del coneixement siguin accessibles i oberts i facilitin un món més just i sostenible.

El doctorat d'Humanitats i Comunicació ofereix formació per a investigar fenòmens de canvi social que es manifesten en les pràctiques i les ideologies. Mitjançant l'estudi de noves formes de relació social, de comunicació i d'expressió artística, volem ampliar la nostra comprensió de fenòmens com ara la globalització, el neocolonialisme, les desigualtats, els moviments socials i l'apropiació de les innovacions tecnològiques. Aquest doctorat promou l'estudi d'aquests fenòmens des d'una òptica interdisciplinària i internacional, sobre la qual ha constituït els grups de recerca que l'integren.

El professorat que participa en aquest programa tenim present que la creació de coneixement i l'accés a aquest s'inscriuen en les formes pròpies d'organització social i d'exercici del poder, sempre partícips de conflictes i desigualtats. Per això treballem perquè els formats, els procediments i les formes de difusió del coneixement siguin accessibles i oberts i facilitin un món més just i sostenible. Especialment, subscrivim i aspirem a desenvolupar els conceptes de ciència oberta (open science), continguts en comú (data commons) i compartició de dades (data sharing).

En un sentit més específic, aquest doctorat aspira a formar professionals amb una visió global, interdisciplinària i crítica per a treballar o incidir en els àmbits de la cultura i de la comunicació entesos com a àmbits de creació, de participació pública i de producció econòmica. L'Escola de Doctorat i el programa s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC de formar ciutadans i professionals globals, de promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb tothom i per a tothom, creant entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat per tal d'augmentar-ne l'impacte. En el marc del programa, el professorat també comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible. En termes generals, la necessitat de garantir l'accés a la propietat dels recursos i a les tecnologies, i també el foment de la resiliència, exigeixen un coneixement de les formes de cultura i de pràctica social dels contextos en què es vol abordar la pobresa i l'exclusió. En tot cas, bona part de la recerca dels grups participants s'orienta a l'estudi de temàtiques associades a la igualtat de gènere i a la promoció de la inclusió social i política de les persones més enllà de les diferències d'edat, gènere, sexualitat, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició. La mobilitat i les migracions, i també l'interès en la protecció i salvaguarda del patrimoni cultural, constitueixen igualment temes compartits per bona part dels grups de recerca.

Aprendre a fer recerca
L'Escola de Doctorat de la UOC i aquest programa d'Humanitats i Comunicació ofereixen als estudiants poder participar en els grups i els projectes de recerca de la Universitat en els àmbits de les humanitats, les ciències socials i les ciències de la comunicació. És treballant amb els investigadors de la UOC que els estudiants adquireixen una visió de conjunt dels diversos camps de recerca lligats al seu propi tema de recerca, i és col·laborant amb els investigadors en la recollida i l'anàlisi de dades, i en la difusió de resultats, que van adquirint el saber fer propi dels investigadors professionals. En aquests grups de recerca hi ha, i sovint de manera combinada, professorat de les àrees de lingüística, comunicació, estudis literaris, filosofia, història, sociologia, antropologia i art. En termes generals, l'orientació dels projectes de recerca és de caràcter constructivista i es prioritzen els mètodes interpretatius, hermenèutics i qualitatius.

Competències

El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.

Perfils d'accés

El programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació s'adreça a universitaris amb formació en qualsevol disciplina humanística o de ciències socials que aspirin a conèixer globalment un dels seus camps de coneixement i a fer aportacions innovadores, sigui en termes d'interpretació de la realitat o d'expressions artístiques, de formes de pensament i de valors, de trajectòries històriques, o de formes d'intervenció en art o comunicació.

Sortides professionals

Aquest programa busca desenvolupar els perfils socials i professionals següents:

Professionals de la creació, producció i programació cultural: animadors, gestors o programadors culturals; creadors i guionistes; directors de teatre i de cinema; consultors de comunicació i cultura; dissenyadors de processos de museïtzació i gestió de la memòria; consultors polítics; crítics d'art, cinema, literatura, etc.

Professionals de la comunicació: periodistes especialitzats i caps de secció; creatius i programadors de mitjans; responsables de continguts i comunicació corporativa, i productors de mitjans audiovisuals.

Professionals de la crítica: crítics literaris, cinematogràfics i d'art.

Professionals de la docència i la recerca especialitzades: professorat universitari, investigadors acadèmics, i investigadors de mercat en sectors culturals i artístics.

Titulació oficial

El programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Anglès, Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Programa de doctorat en Humanitats i Comunicació

Pla d'estudis

Pla d'estudis

Quan s'ingressa en el període de recerca del programa de doctorat, la Universitat proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i les capacitats en recerca de l'estudiant (particularment pel que fa a metodologies per a la recerca), a més dels seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de cursos, seminaris i altres activitats orientats a la formació en recerca. En cas que s'incloguin en l'itinerari formatiu personal, hauran de ser necessàriament cursats i superats per l'estudiant.

Amb la finalitat d'adquirir la formació avançada que demana l'elaboració del projecte de recerca, l'estudiant ha de completar, durant el període de recerca del doctorat, les assignatures, cursos o activitats que s'han incorporat al seu itinerari formatiu personal.

L'oferta formativa del període de recerca organitzat consta de diverses activitats formatives, de tipologia, durada, distribució temporal i objectius diferenciats, que s'estructuren en cinc blocs diferents (cursos metodològics, seminaris temàtics de recerca, complements de formació, activitats formatives complementàries orientades a la recerca i seminari de recerca del doctorat).

Pla d'estudis


Quan s'ingressa en el període de recerca del programa de doctorat, la Universitat proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i les capacitats en recerca de l'estudiant (particularment pel que fa a metodologies per a la recerca), a més dels seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de cursos, seminaris i altres activitats orientats a la formació en recerca. En cas que s'incloguin en l'itinerari formatiu personal, hauran de ser necessàriament cursats i superats per l'estudiant.

Amb la finalitat d'adquirir la formació avançada que demana l'elaboració del projecte de recerca, l'estudiant ha de completar, durant el període de recerca del doctorat, les assignatures, cursos o activitats que s'han incorporat al seu itinerari formatiu personal.

L'oferta formativa del període de recerca organitzat consta de diverses activitats formatives, de tipologia, durada, distribució temporal i objectius diferenciats, que s'estructuren en cinc blocs diferents (cursos metodològics, seminaris temàtics de recerca, complements de formació, activitats formatives complementàries orientades a la recerca i seminari de recerca del doctorat). Algunes d'aquestes activitats formatives, com les que integren els blocs de cursos metodològics, seminaris temàtics de recerca i seminaris de recerca del doctorat, es distribueixen en dos àmbits: societat de la informació i el coneixement, i tecnologies de la informació i de xarxes.

L'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar assignatures optatives. Aquestes assignatures es configuren a partir de necessitats formatives específiques associades als requisits d'accés i les assigna la Comissió Acadèmica del doctorat. Poden incloure, especialment en el cas dels estudiants no provinents de l'espai europeu d'ensenyament superior, cursos de l'oferta de màsters universitaris de la Universitat. En cas d'incorporar-s'hi, cal cursar-los i superar-los durant el primer curs acadèmic dels estudis de doctorat.

 

AssignaturesCrèdits ECTSTipologia
Research Design in Social Science5Obligatòria
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research5Optativa
Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research5Optativa

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en els estudis de grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://www.uoc.edu/ca/estudis/doctorats/cursos

Seminaris de recerca

Al llarg de tot el període de recerca organitzat, s'espera que l'estudiant participi activament en el seminari de recerca del doctorat, sia en la versió presencial (si cursa els estudis a temps complet) o la virtual.

Els seminaris de doctorat preveuen que els doctorands o doctorandes, professors o professores i altres investigadors o investigadores de la Universitat presentin i debatin els treballs de recerca (en curs o desenvolupats). Així mateix, es preveu que professors o professores visitants, o altres especialistes convidats, exposin temes d'interès per als estudiants.

Activitats de participació acadèmica

Aquest concepte inclou activitats de participació en tot tipus d'activitats pròpies de científics professionals i que es consideren consubstancials a la formació d'investigadors, com ara presentacions en congressos, estades de recerca, publicacions i organització d'activitats acadèmiques. Dins aquestes activitats, es considera que la presentació de treballs en congressos i la publicació d'articles científics durant el doctorat són obligatòries.

Seminaris de recerca


Al llarg de tot el període de recerca organitzat, s'espera que l'estudiant participi activament en el seminari de recerca del doctorat, sia en la versió presencial (si cursa els estudis a temps complet) o la virtual.

Els seminaris de doctorat preveuen que els doctorands o doctorandes, professors o professores i altres investigadors o investigadores de la Universitat presentin i debatin els treballs de recerca (en curs o desenvolupats). Així mateix, es preveu que professors o professores visitants, o altres especialistes convidats, exposin temes d'interès per als estudiants.

Activitats de participació acadèmica

Aquest concepte inclou activitats de participació en tot tipus d'activitats pròpies de científics professionals i que es consideren consubstancials a la formació d'investigadors, com ara presentacions en congressos, estades de recerca, publicacions i organització d'activitats acadèmiques. Dins aquestes activitats, es considera que la presentació de treballs en congressos i la publicació d'articles científics durant el doctorat són obligatòries.

Itinerari i durada

La durada dels estudis és d'un màxim de 4 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada s'hagi matriculat del programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a i el director/a de tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

Al llarg del programa, el doctorand/a ha de cursar i superar l'activitat formativa específica (seminaris bàsics, temàtics i metodològics) que es recull en el seu itinerari formatiu personalitzat. Així mateix, el doctorand/a ha d'elaborar i aprovar el pla de recerca durant el primer any de doctorat.

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencialData de finalització

Selecció i admissió

  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació

Febrer -Maig
any 0

Accés

  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Signatura de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

2.n curs - Semestre 2

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Realització del projecte de recerca
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del director de tesi
  • Avaluació del projecte de recerca pel comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer

a Juliol - 1r any

3.r curs

  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Entrega del documento de activitats
  • Realització del PhD Seminar 1
  • Avaluació anual de seguiment pel comitè de tesi i la Comissió acadèmica del programa de doctorat
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del direcció
  • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n any

4.t curs

  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat onlineData de finalització
Selecció i admissió
  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació
Febrer a Maig - any 0
Accessos
  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat
Juny - any 0
1.r curs - Semestre 1
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Signatura de la carta de compromisos de los estudis de doctorat
Setembre a febrer - 1r any
1.r curs - Semestre 2
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Realització del projecte de recerca
  • Avaluació del projecte de recerca pel Comitè de tesi i per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 
Febrer a Juliol -1r any
2.º curs i consecutius
  • Entrega del document d'activitats
  • Realització del PhD Seminar 1 (en el 2n curs)
  • Realització del PhD Seminar 2 (en el 4r curs)
  • Avaluació anual de seguiment pel Comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Desenvolupament de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any
5.º curs
  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 5è any

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Humanitats i Comunicació

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Humanitats i Comunicació

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any.

Requisits d'admissió


A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any. En cas que l'estudiant no assoleixi aquest nivell, no se li podrà aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a la presentació i l'avaluació de la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites l'accés al programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació/presentació en què l’estudiant ha d’incloure: una explicació narrativa de la seva trajectòria acadèmica i/o professional prèvia; les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud d’iniciar un doctorat i el compromís per tirar endavant un projecte d’envergadura com aquest; un breu context que justifiqui la selecció de la mostra de treball previ aportada; qualsevol altra reflexió sobre la coherència de la seva candidatura que l’estudiant consideri oportú destacar. L’extensió màxima és de 3 pàgines. 

- Una carta d'aval d'un professor o investigador de la UOC que sigui doctor en la qual expliciti el seu interès en el projecte i en dirigir eventualment la tesi doctoral de l'estudiant, el qual ha d'identificar amb nom i cognoms

Documentació d'accés


Si sol·licites l'accés al programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació/presentació en què l’estudiant ha d’incloure: una explicació narrativa de la seva trajectòria acadèmica i/o professional prèvia; les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud d’iniciar un doctorat i el compromís per tirar endavant un projecte d’envergadura com aquest; un breu context que justifiqui la selecció de la mostra de treball previ aportada; qualsevol altra reflexió sobre la coherència de la seva candidatura que l’estudiant consideri oportú destacar. L’extensió màxima és de 3 pàgines. 

- Una carta d'aval d'un professor o investigador de la UOC que sigui doctor en la qual expliciti el seu interès en el projecte i en dirigir eventualment la tesi doctoral de l'estudiant, el qual ha d'identificar amb nom i cognoms

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, castellà o anglès).

Proposta de projecte de recerca que anticipi quina qüestió es vol estudiar, en justifiqui l’interès, indiqui el debat acadèmic relacionat amb el tema (especificant les referències pertinents), i plantegi uns objectius o preguntes, una previsió de la metodologia i una previsió del pla de treball. L’extensió màxima és de 5 pàgines. Recomanem haver rebut el vist-i-plau de la futura direcció (o el futur grup de recerca) que li avala la candidatura, per bé que l’autoria ha de ser de l’estudiant. Així mateix, si s'utilitza alguna eina d’IA, s'ha de justificar. 

Carta de recomanació: Cartes de suport o referències de persones externes a la UOC. És obligatori lliurar-ne 1; se’n poden lliurar un màxim de 2. 

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació dins de l'apartat corresponent a l'espai: Tràmits/Requisits i documentació d'accés del Campus. 

 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, castellà o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial. 

Criteris d'avaluació

Les sol·licituds d'accés o admissió al programa de doctorat i les sol·licituds de beca són dues sol·licituds conceptualment diferents, per bé que el procediment es duu a terme mitjançant un mateix formulari d'inscripció. L'avaluació de les sol·licituds d'accés se sotmet als criteris definits a la memòria oficial del doctorat, que és pública i accessible tant al BOE com al web de la UOC. Per contra, les sol·licituds de beca responen als criteris que s'estableixen a la convocatòria de beques de la UOC, i cada programa les avalua segons alguns criteris específics de priorització.

En tot cas, en tots dos procediments s'empra  la mateixa rúbrica com a eina d'avaluació. A la taula hi trobareu la rúbrica i l'explicació del procediment tal i com el duu a terme la Comissió Acadèmica del Doctorat del programa d'Humanitats i Comunicació.

Rúbrica d'avaluació de candidaturesEnllaç
Informació per la presentació de candidatures

Enllaç

 

Calendari

1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Calendari


1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.

Setembre de 2026: Inici de docència curs acadèmic 2026-27.

Programa de doctorat en Humanitats i Comunicació

Sol·licitar accés

Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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