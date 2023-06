- Una carta de motivació/presentació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud, una descripció dels seus interessos de recerca, així com una breu proposta de recerca concreta (màxim 5 pàgines) i elaborada amb el futur grup de recerca o director de tesi que l'ha d'acollir.

Si sol·licites l'accés al programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació/presentació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud, una descripció dels seus interessos de recerca, així com una breu proposta de recerca concreta (màxim 5 pàgines) i elaborada amb el futur grup de recerca o director de tesi que l'ha d'acollir.

- Una carta d'aval d'un professor o investigador de la UOC que sigui doctor en la qual expliciti el seu interès en el projecte i en dirigir eventualment la tesi doctoral de l'estudiant, el qual ha d'identificar amb nom i cognoms

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

Quan s'aporten certificats de grau, llicenciatura o màster que no esmenten la mitjana de qualificacions sobre 4, el full de càlcul estandarditzat on es calcula la dita mitjana.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació dins de l'apartat corresponent a l'espai: Tràmits/Requisits i documentació d'accés del Campus.

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.