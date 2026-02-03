Programa de doctorat en Humanitats i Comunicació
Presentació
El doctorat d'Humanitats i Comunicació ofereix formació per a investigar fenòmens de canvi social que es manifesten en les pràctiques i les ideologies. Mitjançant l'estudi de noves formes de relació social, de comunicació i d'expressió artística, volem ampliar la nostra comprensió de fenòmens com ara la globalització, el neocolonialisme, les desigualtats, els moviments socials i l'apropiació de les innovacions tecnològiques. Aquest doctorat promou l'estudi d'aquests fenòmens des d'una òptica interdisciplinària i internacional, sobre la qual ha constituït els grups de recerca que l'integren.
El professorat que participa en aquest programa tenim present que la creació de coneixement i l'accés a aquest s'inscriuen en les formes pròpies d'organització social i d'exercici del poder, sempre partícips de conflictes i desigualtats. Per això treballem perquè els formats, els procediments i les formes de difusió del coneixement siguin accessibles i oberts i facilitin un món més just i sostenible.
El doctorat d'Humanitats i Comunicació ofereix formació per a investigar fenòmens de canvi social que es manifesten en les pràctiques i les ideologies. Mitjançant l'estudi de noves formes de relació social, de comunicació i d'expressió artística, volem ampliar la nostra comprensió de fenòmens com ara la globalització, el neocolonialisme, les desigualtats, els moviments socials i l'apropiació de les innovacions tecnològiques. Aquest doctorat promou l'estudi d'aquests fenòmens des d'una òptica interdisciplinària i internacional, sobre la qual ha constituït els grups de recerca que l'integren.
El professorat que participa en aquest programa tenim present que la creació de coneixement i l'accés a aquest s'inscriuen en les formes pròpies d'organització social i d'exercici del poder, sempre partícips de conflictes i desigualtats. Per això treballem perquè els formats, els procediments i les formes de difusió del coneixement siguin accessibles i oberts i facilitin un món més just i sostenible. Especialment, subscrivim i aspirem a desenvolupar els conceptes de ciència oberta (open science), continguts en comú (data commons) i compartició de dades (data sharing).
En un sentit més específic, aquest doctorat aspira a formar professionals amb una visió global, interdisciplinària i crítica per a treballar o incidir en els àmbits de la cultura i de la comunicació entesos com a àmbits de creació, de participació pública i de producció econòmica. L'Escola de Doctorat i el programa s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC de formar ciutadans i professionals globals, de promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb tothom i per a tothom, creant entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat per tal d'augmentar-ne l'impacte. En el marc del programa, el professorat també comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible. En termes generals, la necessitat de garantir l'accés a la propietat dels recursos i a les tecnologies, i també el foment de la resiliència, exigeixen un coneixement de les formes de cultura i de pràctica social dels contextos en què es vol abordar la pobresa i l'exclusió. En tot cas, bona part de la recerca dels grups participants s'orienta a l'estudi de temàtiques associades a la igualtat de gènere i a la promoció de la inclusió social i política de les persones més enllà de les diferències d'edat, gènere, sexualitat, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició. La mobilitat i les migracions, i també l'interès en la protecció i salvaguarda del patrimoni cultural, constitueixen igualment temes compartits per bona part dels grups de recerca.
Aprendre a fer recerca
L'Escola de Doctorat de la UOC i aquest programa d'Humanitats i Comunicació ofereixen als estudiants poder participar en els grups i els projectes de recerca de la Universitat en els àmbits de les humanitats, les ciències socials i les ciències de la comunicació. És treballant amb els investigadors de la UOC que els estudiants adquireixen una visió de conjunt dels diversos camps de recerca lligats al seu propi tema de recerca, i és col·laborant amb els investigadors en la recollida i l'anàlisi de dades, i en la difusió de resultats, que van adquirint el saber fer propi dels investigadors professionals. En aquests grups de recerca hi ha, i sovint de manera combinada, professorat de les àrees de lingüística, comunicació, estudis literaris, filosofia, història, sociologia, antropologia i art. En termes generals, l'orientació dels projectes de recerca és de caràcter constructivista i es prioritzen els mètodes interpretatius, hermenèutics i qualitatius.
Competències
El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):
C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.
Perfils d'accés
El programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació s'adreça a universitaris amb formació en qualsevol disciplina humanística o de ciències socials que aspirin a conèixer globalment un dels seus camps de coneixement i a fer aportacions innovadores, sigui en termes d'interpretació de la realitat o d'expressions artístiques, de formes de pensament i de valors, de trajectòries històriques, o de formes d'intervenció en art o comunicació.
Sortides professionals
Aquest programa busca desenvolupar els perfils socials i professionals següents:
Professionals de la creació, producció i programació cultural: animadors, gestors o programadors culturals; creadors i guionistes; directors de teatre i de cinema; consultors de comunicació i cultura; dissenyadors de processos de museïtzació i gestió de la memòria; consultors polítics; crítics d'art, cinema, literatura, etc.
Professionals de la comunicació: periodistes especialitzats i caps de secció; creatius i programadors de mitjans; responsables de continguts i comunicació corporativa, i productors de mitjans audiovisuals.
Professionals de la crítica: crítics literaris, cinematogràfics i d'art.
Professionals de la docència i la recerca especialitzades: professorat universitari, investigadors acadèmics, i investigadors de mercat en sectors culturals i artístics.
Titulació oficial
El programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
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Inici
23 set. 2027
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Online
100%
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Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026
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Idiomes: Anglès, Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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Qualitat de la titulació
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.