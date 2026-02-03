La tesis doctoral representa el máximo exponente de la investigación académica y el motor que impulsa la transformación del conocimiento. En la Escuela de Doctorado de la UOC, cada proyecto es un compromiso con la excelencia que aporta soluciones reales a los retos de nuestra sociedad.

Consulta aquí las tesis doctorales depositadas y las que se han llevado a cabo en la Escuela de Doctorado de la UOC: