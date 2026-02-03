Campus

La tesis doctoral

La tesis doctoral representa el máximo exponente de la investigación académica y el motor que impulsa la transformación del conocimiento. En la Escuela de Doctorado de la UOC, cada proyecto es un compromiso con la excelencia que aporta soluciones reales a los retos de nuestra sociedad.

Consulta aquí las tesis doctorales depositadas y las que se han llevado a cabo en la Escuela de Doctorado de la UOC:

Tesis depositadas

Cualquier doctor puede examinar las tesis y formular, si lo estima conveniente, las alegaciones que considere oportunas. Estas alegaciones deben ser formuladas por escrito y enviadas a la comisión académica del programa de doctorado ( phd_school@uoc.edu).
Doctorado en Derecho, Política y Economía

La participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia: Un análisis desde el modelo de justicia transicional restaurativa

  • Candidata: Silvana Avendaño Bedoya
  • Dirección: Dr. Josep Maria Tamarit Sumalla
  • Fecha límite: 11 de mayo de 2026

Documentos descargables

En este espacio encontrarás toda la documentación y los modelos oficiales necesarios para la gestión y el depósito de la tesis doctoral. Ponemos a tu alcance los recursos y las herramientas indispensables para acompañarte en la culminación de tu investigación y garantizar que tu camino hacia el doctorado cumpla con los estándares de excelencia de la universidad.

El plan de formación

  • Sociedad, Tecnología y Cultura
  • Tecnologías de la Información y de Redes
  • Educación y TIC (e-learning)
  • Humanidades y Comunicación
  • Salud y Psicología
  • Derecho, Política y Economía
  • Bioinformática
  • Turismo
  • Administración y Dirección de Empresas

 

Dirección de tesis/Comité de tesis

Informe de plan de investigación

 

Informe de seguimiento anual

  • Sociedad, Tecnología y Cultura
  • Tecnologías de la Información y de Redes
  • Educación y TIC (e-learning)
  • Humanidades y Comunicación
  • Salud y Psicología
  • Derecho, Política y Economía
  • Bioinformática
  • Turismo
  • Administración y Dirección de Empresas

 

Informe de tesis

Otros recursos

En este apartado tienes a tu alcance un conjunto de recursos y herramientas clave para impulsar tu proyecto de investigación. Desde trámites administrativos hasta guías de acompañamiento, en él encontrarás todo lo necesario para hacer crecer tu talento y transformar el futuro a través de la investigación en la UOC.

Kit del investigador

Herramientas esenciales para potenciar y gestionar tu camino doctoral.

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Recursos para elaborar una tesis doctoral

Guías y materiales prácticos para acompañarte en cada fase de tu trabajo de investigación.

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Cómo doctorarte en la UOC

Descubre los pasos y los requisitos para iniciar tu etapa investigadora con nosotros.

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Cotutela y mención internacional

Impulsa tu tesis con una visión internacional y colaborativa.

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