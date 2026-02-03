La tesis doctoral
La tesis doctoral representa el máximo exponente de la investigación académica y el motor que impulsa la transformación del conocimiento. En la Escuela de Doctorado de la UOC, cada proyecto es un compromiso con la excelencia que aporta soluciones reales a los retos de nuestra sociedad.
Consulta aquí las tesis doctorales depositadas y las que se han llevado a cabo en la Escuela de Doctorado de la UOC:
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Tesis depositadas
La participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia: Un análisis desde el modelo de justicia transicional restaurativa
- Candidata: Silvana Avendaño Bedoya
- Dirección: Dr. Josep Maria Tamarit Sumalla
- Fecha límite: 11 de mayo de 2026
Documentos descargables
El plan de formación
- Sociedad, Tecnología y Cultura
- Tecnologías de la Información y de Redes
- Educación y TIC (e-learning)
- Humanidades y Comunicación
- Salud y Psicología
- Derecho, Política y Economía
- Bioinformática
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- Administración y Dirección de Empresas
Informe de plan de investigación
- Sociedad, Tecnología y Cultura
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Informe de seguimiento anual
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- Turismo
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Otros recursos
Kit del investigador
Herramientas esenciales para potenciar y gestionar tu camino doctoral.
Recursos para elaborar una tesis doctoral
Guías y materiales prácticos para acompañarte en cada fase de tu trabajo de investigación.
Cómo doctorarte en la UOC
Descubre los pasos y los requisitos para iniciar tu etapa investigadora con nosotros.
Cotutela y mención internacional
Impulsa tu tesis con una visión internacional y colaborativa.