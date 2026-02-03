Programa de doctorado en Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario: UPC, UPM, UPCT, UOC)
Presentación
El programa de doctorado de Administración y Dirección de Empresas fomenta, desarrolla y canaliza la investigación sobre los ámbitos relacionados con el mundo de la empresa y la economía en general.
La alianza estratégica entre las cuatro universidades participantes permite aprovechar sinergias y explotar complementariedades entre una masa crítica de equipos de investigación de elevada calidad. Mediante esta cooperación activa se multiplicará la capacidad de investigación, abriendo nuevos ámbitos y líneas de investigación en el marco de los estudios de doctorado. La singularidad de las universidades participantes añade una larga experiencia en el estudio de las complejidades de la economía digital y la sociedad del conocimiento al conocimiento profundo de cada uno de los ámbitos relacionados con el análisis de la empresa, así como una orientación preferente hacia la economía aplicada.
El acelerado ritmo de cambio tecnológico provoca que las habilidades requeridas para dirigir o analizar de forma adecuada una organización empresarial se transformen rápidamente.
El programa de doctorado de Administración y Dirección de Empresas fomenta, desarrolla y canaliza la investigación sobre los ámbitos relacionados con el mundo de la empresa y la economía en general.
La alianza estratégica entre las cuatro universidades participantes permite aprovechar sinergias y explotar complementariedades entre una masa crítica de equipos de investigación de elevada calidad. Mediante esta cooperación activa se multiplicará la capacidad de investigación, abriendo nuevos ámbitos y líneas de investigación en el marco de los estudios de doctorado. La singularidad de las universidades participantes añade una larga experiencia en el estudio de las complejidades de la economía digital y la sociedad del conocimiento al conocimiento profundo de cada uno de los ámbitos relacionados con el análisis de la empresa, así como una orientación preferente hacia la economía aplicada.
El acelerado ritmo de cambio tecnológico provoca que las habilidades requeridas para dirigir o analizar de forma adecuada una organización empresarial se transformen rápidamente. El programa de doctorado abre la oportunidad para desarrollar unas habilidades más versátiles y complejas, pues tiene una clara vocación de transferir conocimiento que pueda aplicarse en el sistema productivo, ya sea en forma de mejoras o innovaciones o bien mediante una mayor capacidad de análisis de las organizaciones y de su entorno.
Los estudiantes de doctorado encontrarán en el programa una amplia oferta de líneas y métodos de investigación que les permitirá ajustarse a sus inquietudes e intereses. Se integrarán en grupos de investigación plenamente consolidados y colaborarán con equipos que han acreditado ampliamente su capacidad investigadora.
El objetivo del programa de doctorado de Administración y Dirección de Empresas consiste en desarrollar y canalizar la investigación sobre este ámbito económico, así como sobre la economía en general, con especial atención a la gestión empresarial, el mercado laboral y el sector turístico.
Competencias
El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):
C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.
C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.
Perfiles de acceso
Perfiles de acceso recomendados
A1. Candidatos con una titulación oficial en Administración y Dirección de Empresas o afín.
Estos candidatos tienen adquiridas las competencias necesarias para iniciar el programa de doctorado. Por ello, en este perfil no es necesario que realicen complementos formativos sobre la temática de la línea de investigación elegida.
A2. Candidatos con una titulación oficial que pertenezca a la línea de investigación elegida para el desarrollo de su tesis doctoral.
Estos candidatos tienen adquiridas las competencias necesarias para iniciar el programa de doctorado. Por ello, en este perfil no es necesario que realicen complementos formativos sobre la temática de la línea de investigación elegida.
A3. Candidatos con una titulación oficial en otra área pero que contemple una intensificación de una formación vinculada a la administración y dirección de empresas y a la línea de investigación elegida para el desarrollo de su tesis doctoral.
Estos candidatos tienen adquiridas las competencias necesarias para iniciar el programa de doctorado. Por ello, en este perfil no es necesario que realicen complementos formativos sobre la temática de la línea de investigación elegida.
A4. Candidatos con una titulación oficial en otra área, pero con experiencia profesional acreditada vinculada a la línea de investigación elegida para el desarrollo de su tesis doctoral.
En este caso, la Comisión Académica del programa de doctorado valorará si el candidato tiene adquiridas las competencias necesarias para iniciar el programa de doctorado. En tal caso, los candidatos con este perfil no tendrán que realizar complementos formativos sobre la temática de la línea de investigación elegida.
B1. Candidatos con formación o experiencia en investigación.
Estos candidatos tienen adquiridas las competencias necesarias para iniciar el programa de doctorado. Por ello, en este perfil no es necesario que realicen complementos formativos sobre metodología científica.
B2. Candidatos sin formación o experiencia en investigación.
Estos candidatos no tienen adquiridas las competencias necesarias para iniciar el programa de doctorado. Por ello, los candidatos con este perfil tendrían que realizar complementos formativos sobre metodología científica. Más concretamente, los candidatos tendrán que participar en el programa de introducción a la investigación (IPMR) promovido por la universidad coordinadora.
Salidas Profesionales
Las salidas profesionales de este programa de doctorado son muy diversas, en consonancia con su carácter interdisciplinario. Además de las propias del mundo académico (docencia e investigación), las salidas profesionales del programa de doctorado también se orientan hacia el desarrollo laboral en empresas, tanto privadas como públicas. En el mundo empresarial y en las administraciones públicas, la obtención de un doctorado en ADE puede permitir y facilitar el acceso a altos cargos de gestión y de dirección. Además, muchas empresas (sobre todo aquellas que tienen un departamento de I+D+i) que requieren analistas con una elevada formación para mejorar productos y servicios, se fijan cada vez más en perfiles profesionales que incluyen un doctorado en administración y dirección de empresas.
También pueden destacarse como principales salidas profesionales aquellas relacionadas con el desarrollo de tareas de investigación en centros de investigación tanto nacionales como internacionales, y aquellas enmarcadas en servicios de estudios tanto de grandes organizaciones empresariales como de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Titulación oficial
El programa de doctorado de Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario: UPC, UPM, UPCT, UOC) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
Titulación oficial
El programa de doctorado de Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario: UPC, UPM, UPCT, UOC) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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23 sept 2027
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Calidad de la titulación
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.