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Programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Presentació

El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses fomenta, desenvolupa i canalitza la recerca sobre els àmbits relacionats amb el món de l'empresa i l'economia en general.

L'aliança estratègica entre les quatre universitats participants permet aprofitar sinergies i explotar complementarietats entre una massa crítica d'equips de recerca d'elevada qualitat. Mitjançant aquesta cooperació activa es multiplicarà la capacitat de recerca i s'obriran nous àmbits i línies de recerca en el marc dels estudis de doctorat. La singularitat de les universitats participants afegeix una llarga experiència en l'estudi de les complexitats de l'economia digital i la societat del coneixement al coneixement profund de cadascun dels àmbits relacionats amb l'anàlisi de l'empresa, així com una orientació preferent cap a l'economia aplicada.

El ritme accelerat de canvi tecnològic provoca que les habilitats demanades per a dirigir o analitzar adequadament una organització empresarial es transformin ràpidament.

El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses fomenta, desenvolupa i canalitza la recerca sobre els àmbits relacionats amb el món de l'empresa i l'economia en general.

L'aliança estratègica entre les quatre universitats participants permet aprofitar sinergies i explotar complementarietats entre una massa crítica d'equips de recerca d'elevada qualitat. Mitjançant aquesta cooperació activa es multiplicarà la capacitat de recerca i s'obriran nous àmbits i línies de recerca en el marc dels estudis de doctorat. La singularitat de les universitats participants afegeix una llarga experiència en l'estudi de les complexitats de l'economia digital i la societat del coneixement al coneixement profund de cadascun dels àmbits relacionats amb l'anàlisi de l'empresa, així com una orientació preferent cap a l'economia aplicada.

El ritme accelerat de canvi tecnològic provoca que les habilitats demanades per a dirigir o analitzar adequadament una organització empresarial es transformin ràpidament. El programa de doctorat obre l'oportunitat per a desenvolupar unes habilitats més versàtils i complexes, atès que té una clara vocació de transferir coneixement que es pugui aplicar en el sistema productiu, sigui en forma de millores o innovacions o bé mitjançant una capacitat d'anàlisi més gran de les organitzacions i del seu entorn.

Els estudiants de doctorat trobaran en el programa una àmplia oferta de línies i mètodes de recerca que els permetrà ajustar-se a les seves inquietuds i interessos. S'integraran en grups de recerca plenament consolidats i col·laboraran amb equips que han acreditat àmpliament la seva capacitat investigadora.

L'objectiu del programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses consisteix a desenvolupar i canalitzar la recerca sobre aquest àmbit econòmic, així com sobre l'economia en general, amb una atenció especial a la gestió empresarial, el mercat laboral i el sector turístic.

El Programa de Doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Competéncies

El programa de doctorat capacitat per a les següents competències bàsiques (Reial Decret 99/2011 i Decret Reial 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes. de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexos.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habituals en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació. d'activitats transversals tenen un terme per a la doctora o el doctorat i relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitat adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similars.

 

Perfils d'accés

Perfils d'accés recomanats

A1. Candidats amb una titulació oficial d'Administració i Direcció d'Empreses o una titulació afí.

Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa

de doctorat. Per això, aquest perfil no ha de fer complements formatius sobre la temàtica de la

línia de recerca triada.

A2. Candidats amb una titulació oficial que pertany a la línia de recerca escollida per portar a terme la tesi doctoral .

Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, aquest perfil no ha de fer complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.

A3. Candidats amb una titulació oficial d'una altra àrea, però que inclou una intensificació amb una formació vinculada a l'administració i la direcció d'empreses i relacionades amb la línia de recerca escollida per portar a terme la tesi doctoral .

Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, aquest perfil no ha de fer complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.

A4. Candidats amb una titulació oficial d'una altra àrea, però amb experiència professional acreditada vinculada a la línia de recerca escollida per portar a terme la tesi doctoral.

En aquest cas, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha de valorar si el candidat té adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Si és així, els candidats amb aquest perfil no han de fer complements de formació sobre la temàtica de la línia de recerca.

B1. Candidats amb formació o experiència en recerca.

Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, en aquest perfil no han de fer complements de formatius sobre metodologia científica.

B2. Candidats sense formació o experiència en recerca .

Aquests candidats no tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, els candidats amb aquest perfil haurien de fer complements de formatius sobre metodologia científica. Més concretament, els candidats han de participar en el programa d'introducció a la recerca (IPMR) promogut per la universitat coordinadora.

 

Sortides Professionals

Les sortides professionals d'aquest programa de doctorat són molt diverses, en consonància

amb el seu caràcter interdisciplinari. A més de les propietats i del món acadèmic (docència

recerca), les sortides professionals del programa de doctorat també s'orienten cap al

desenvolupament laboral en empreses, tant privades com públiques. En el món empresarial i

en les administracions públiques, l'obtenció d'un doctorat en ADE pot permetre i facilitar l'accés

a alts càrrecs de gestió i direcció. A més, moltes empreses (sobretot les que tenen un

departament d'R+D+I) que necessiten analistes amb una formació de nivell alt per millorar

productes i serveis, com més va més es fixa en perfils professionals que inclouen un doctorat

en administració i direcció d'empreses.

 

També es poden destacar com a sortides professionals principals les relacionades amb el

desenvolupament de tasques de recerca en centres de recerca tant nacionals com

internacionals, i les emmarcades en serveis d'estudis tant de grans organitzacions empresarials

com d'organitzacions no governamentals (ONG).

Titulació oficial

El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Titulació oficial


El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Inscripció: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Anglès, Català, Castellà

  • Titulació oficial

Consulta la pàgina web del programa

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Juntament amb:

Programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Pla d'estudis

Pla d'estudis

La durada dels estudis és d'un màxim de quatre anys a temps complet i de set anys a temps parcial, que es compten des de l'admissió del doctorand o doctoranda en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri oportunes.

Tipus d'activitat formativaDuradaModalitat d'ensenyament-aprenentatgeDistribució temporalObligatorietat
CursosSemestralVirtualDurant el període de recercaRecomanables
Complements de formacióSemestralVirtual1r. curs (1r. o 2n. semestre)Optatius
Seminaris formatiusDos mesosVirtualDurant el període de recercaAltament recomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoriaSemestralVirtualDurant el període de recercaOptatius
Tallers10 horesVirtualDurant el període de recercaOptatius

Itinerari

La durada dels estudis és d'un màxim de 4 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand o la doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri oportunes.

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la Universitat, el programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Acreditar nivells més alts (C1 o C2) es valorarà positivament.
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Requisits d'admissió


A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la Universitat, el programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Acreditar nivells més alts (C1 o C2) es valorarà positivament.
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a la presentació i l'avaluació de la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC has de presentar la documentació següent:

  • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de presentació elaborada en anglès, que reculli (1) les motivacions que han impulsat la seva candidatura, (2) una descripció dels seus interessos de recerca d'acord a les línies i grups de recerca del programa, (3) la modalitat de formació i la seva justificació (distància o presencial), i (4) el tipus de dedicació i la seva justificació (temps complet o temps parcial).
  • Un curriculum vitae, també en anglès, en el qual s'especifiqui els programes i cursos de màster o postgrau superats per l'estudiant i relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de presentació i, si escau, la seva producció científica prèvia.
  • El nom, afiliació institucional, adreça i correu electrònic de tres persones de referència.

Documentació d'accés


Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC has de presentar la documentació següent:

  • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Una carta de presentació elaborada en anglès, que reculli (1) les motivacions que han impulsat la seva candidatura, (2) una descripció dels seus interessos de recerca d'acord a les línies i grups de recerca del programa, (3) la modalitat de formació i la seva justificació (distància o presencial), i (4) el tipus de dedicació i la seva justificació (temps complet o temps parcial).
  • Un curriculum vitae, també en anglès, en el qual s'especifiqui els programes i cursos de màster o postgrau superats per l'estudiant i relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de presentació i, si escau, la seva producció científica prèvia.
  • El nom, afiliació institucional, adreça i correu electrònic de tres persones de referència.
  • Un document acreditatiu d'un nivell d'anglès equivalent a B2.2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües (excepte els candidats la llengua materna dels quals és l'anglès).
  • Un exemple de treball acadèmic o de recerca elaborat recentment per l'estudiant.
  • Certificats acadèmics corresponents a la formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, com també la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els has aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
  • La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació en l'apartat corresponent de la Tràmits del Campus. 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, cal autenticar el títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, castellà o anglès. La no presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb l'exposat en la sol·licitud, pot comportar la no admissió al programa de doctorat.

Una vegada revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.

Criteris d'avaluació

El programa admetrà nous estudiants en els períodes establerts a aquest efecte en el calendari acadèmic. La comissió acadèmica del programa de doctorat estudiarà i avaluarà cada sol·licitud d'admissió d'acord amb els criteris d'adequació i d'excel·lència que s'inclouen a continuació. Aquests criteris serviran per prioritzar les sol·licituds en cas que la demanda de places sigui superior a l'oferta. En qualsevol cas, la puntuació mínima dels criteris d'adequació i d'excel·lència és de 60 sobre 100.

Criteri d'adequacióValoracióPuntuació
Adequació a un grup de recerca                                                                                           >[0-100]

 

Criteri d'excel·lència

Valoració

Puntuació

Motivació

 

[0-25]

Expedient acadèmic

Equivalent a A:

Criteris d'avaluació


El programa admetrà nous estudiants en els períodes establerts a aquest efecte en el calendari acadèmic. La comissió acadèmica del programa de doctorat estudiarà i avaluarà cada sol·licitud d'admissió d'acord amb els criteris d'adequació i d'excel·lència que s'inclouen a continuació. Aquests criteris serviran per prioritzar les sol·licituds en cas que la demanda de places sigui superior a l'oferta. En qualsevol cas, la puntuació mínima dels criteris d'adequació i d'excel·lència és de 60 sobre 100.

Criteri d'adequacióValoracióPuntuació
Adequació a un grup de recerca                                                                                           >[0-100]

 

Criteri d'excel·lència

Valoració

Puntuació

Motivació

 

[0-25]

Expedient acadèmic

Equivalent a A: 55 punts.
Equivalent a B: 25 punts.

Equivalent a C: 10 punts.

Equivalent a D: 0 punts.

[0-50]

Experiència investigadora

Experiència i autoria o coautoria de publicacions científiques (articles o congressos): entre 15 i 25 punts.

Experiència investigadora, sense publicacions: entre 5 i 15 punts.

Sense experiència investigadora: 0 punts.

[0-25]

Calendari

Per saber el calendari específic del programa de doctorat interuniversitari d'Administració i Direcció d'Empreses, consultar la seva pàgina web oficial.
Programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

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La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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