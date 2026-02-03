Programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)
Presentació
El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses fomenta, desenvolupa i canalitza la recerca sobre els àmbits relacionats amb el món de l'empresa i l'economia en general.
L'aliança estratègica entre les quatre universitats participants permet aprofitar sinergies i explotar complementarietats entre una massa crítica d'equips de recerca d'elevada qualitat. Mitjançant aquesta cooperació activa es multiplicarà la capacitat de recerca i s'obriran nous àmbits i línies de recerca en el marc dels estudis de doctorat. La singularitat de les universitats participants afegeix una llarga experiència en l'estudi de les complexitats de l'economia digital i la societat del coneixement al coneixement profund de cadascun dels àmbits relacionats amb l'anàlisi de l'empresa, així com una orientació preferent cap a l'economia aplicada.
El ritme accelerat de canvi tecnològic provoca que les habilitats demanades per a dirigir o analitzar adequadament una organització empresarial es transformin ràpidament.
El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses fomenta, desenvolupa i canalitza la recerca sobre els àmbits relacionats amb el món de l'empresa i l'economia en general.
L'aliança estratègica entre les quatre universitats participants permet aprofitar sinergies i explotar complementarietats entre una massa crítica d'equips de recerca d'elevada qualitat. Mitjançant aquesta cooperació activa es multiplicarà la capacitat de recerca i s'obriran nous àmbits i línies de recerca en el marc dels estudis de doctorat. La singularitat de les universitats participants afegeix una llarga experiència en l'estudi de les complexitats de l'economia digital i la societat del coneixement al coneixement profund de cadascun dels àmbits relacionats amb l'anàlisi de l'empresa, així com una orientació preferent cap a l'economia aplicada.
El ritme accelerat de canvi tecnològic provoca que les habilitats demanades per a dirigir o analitzar adequadament una organització empresarial es transformin ràpidament. El programa de doctorat obre l'oportunitat per a desenvolupar unes habilitats més versàtils i complexes, atès que té una clara vocació de transferir coneixement que es pugui aplicar en el sistema productiu, sigui en forma de millores o innovacions o bé mitjançant una capacitat d'anàlisi més gran de les organitzacions i del seu entorn.
Els estudiants de doctorat trobaran en el programa una àmplia oferta de línies i mètodes de recerca que els permetrà ajustar-se a les seves inquietuds i interessos. S'integraran en grups de recerca plenament consolidats i col·laboraran amb equips que han acreditat àmpliament la seva capacitat investigadora.
L'objectiu del programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses consisteix a desenvolupar i canalitzar la recerca sobre aquest àmbit econòmic, així com sobre l'economia en general, amb una atenció especial a la gestió empresarial, el mercat laboral i el sector turístic.
El Programa de Doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.
Competéncies
El programa de doctorat capacitat per a les següents competències bàsiques (Reial Decret 99/2011 i Decret Reial 576/2023):
C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes. de recerca relacionats amb aquest camp.
C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexos.
C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habituals en la seva comunitat científica internacional.
C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una basada en el coneixement.
C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació. d'activitats transversals tenen un terme per a la doctora o el doctorat i relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitat adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similars.
Perfils d'accés
Perfils d'accés recomanats
A1. Candidats amb una titulació oficial d'Administració i Direcció d'Empreses o una titulació afí.
Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa
de doctorat. Per això, aquest perfil no ha de fer complements formatius sobre la temàtica de la
línia de recerca triada.
A2. Candidats amb una titulació oficial que pertany a la línia de recerca escollida per portar a terme la tesi doctoral .
Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, aquest perfil no ha de fer complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.
A3. Candidats amb una titulació oficial d'una altra àrea, però que inclou una intensificació amb una formació vinculada a l'administració i la direcció d'empreses i relacionades amb la línia de recerca escollida per portar a terme la tesi doctoral .
Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, aquest perfil no ha de fer complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.
A4. Candidats amb una titulació oficial d'una altra àrea, però amb experiència professional acreditada vinculada a la línia de recerca escollida per portar a terme la tesi doctoral.
En aquest cas, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha de valorar si el candidat té adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Si és així, els candidats amb aquest perfil no han de fer complements de formació sobre la temàtica de la línia de recerca.
B1. Candidats amb formació o experiència en recerca.
Aquests candidats tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, en aquest perfil no han de fer complements de formatius sobre metodologia científica.
B2. Candidats sense formació o experiència en recerca .
Aquests candidats no tenen adquirides les competències necessàries per començar el programa de doctorat. Per això, els candidats amb aquest perfil haurien de fer complements de formatius sobre metodologia científica. Més concretament, els candidats han de participar en el programa d'introducció a la recerca (IPMR) promogut per la universitat coordinadora.
Sortides Professionals
Les sortides professionals d'aquest programa de doctorat són molt diverses, en consonància
amb el seu caràcter interdisciplinari. A més de les propietats i del món acadèmic (docència
recerca), les sortides professionals del programa de doctorat també s'orienten cap al
desenvolupament laboral en empreses, tant privades com públiques. En el món empresarial i
en les administracions públiques, l'obtenció d'un doctorat en ADE pot permetre i facilitar l'accés
a alts càrrecs de gestió i direcció. A més, moltes empreses (sobretot les que tenen un
departament d'R+D+I) que necessiten analistes amb una formació de nivell alt per millorar
productes i serveis, com més va més es fixa en perfils professionals que inclouen un doctorat
en administració i direcció d'empreses.
També es poden destacar com a sortides professionals principals les relacionades amb el
desenvolupament de tasques de recerca en centres de recerca tant nacionals com
internacionals, i les emmarcades en serveis d'estudis tant de grans organitzacions empresarials
com d'organitzacions no governamentals (ONG).
Titulació oficial
El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Titulació oficial
El programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
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Inici
23 set. 2027
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Online
100%
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Inscripció: 10 de març de 2026
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Idiomes: Anglès, Català, Castellà
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Titulació oficial
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.
Qualitat de la titulació
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.