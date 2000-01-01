Órganos de actividad y proceso

Comisión de Programas
Miembros:
- Vicerrector/a de Docencia y Aprendizaje, que la preside.
- Vicegerente/a de Docencia y Estudiantado.
- Vicegerente/a de Talento, Transformación y Organización.
- Subdirectores/as de docencia de los estudios.
- Director/a de programa representante de la Escuela de Doctorado.
- Director/a del eLearning Innovation Center (eLinC).
- Director/a de la Oficina de los Vicerrectorados.
- Responsable de Calidad.
Funciones:
- Coordinar aspectos del funcionamiento ordinario de la docencia en del marco de la normativa académica.
- Proponer, impulsar y acordar cambios en las directrices que afectan a la docencia.
- Analizar los resultados de la aplicación de los distintos aspectos docentes que se recogen en la normativa académica y proponer los ajustes que se consideren necesarios.
- Proponer e impulsar cambios en la ordenación académica a partir del análisis de su aplicación práctica.
- Proponer, impulsar y acordar los aspectos relativos al modelo educativo y a su evolución.
- Liderar la propuesta de áreas de mejora de las titulaciones.
- Liderar las pautas de evaluación para garantizar la integridad académica y la adquisición de las competencias contempladas en los planes de estudios.
- Alertar de posibles problemas de funcionamiento docente e impulsar y proponer medidas correctoras.
- Garantizar la inclusión educativa.
- Todas las demás funciones que le sean atribuidas o delegadas de forma expresa por parte del Consejo de Gobierno y el Consejo de Dirección.
Agenda: se reúne quincenalmente.