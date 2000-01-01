Campus

Órganos de actividad y proceso

Comisión de Programas

Miembros:

  • Vicerrector/a de Docencia y Aprendizaje, que la preside.
  • Vicegerente/a de Docencia y Estudiantado.
  • Vicegerente/a de Talento, Transformación y Organización.
  • Subdirectores/as de docencia de los estudios.
  • Director/a de programa representante de la Escuela de Doctorado.
  • Director/a del eLearning Innovation Center (eLinC).
  • Director/a de la Oficina de los Vicerrectorados.
  • Responsable de Calidad.

Funciones:

  • Coordinar aspectos del funcionamiento ordinario de la docencia en del marco de la normativa académica.
  • Proponer, impulsar y acordar cambios en las directrices que afectan a la docencia.
  • Analizar los resultados de la aplicación de los distintos aspectos docentes que se recogen en la normativa académica y proponer los ajustes que se consideren necesarios.
  • Proponer e impulsar cambios en la ordenación académica a partir del análisis de su aplicación práctica.
  • Proponer, impulsar y acordar los aspectos relativos al modelo educativo y a su evolución.
  • Liderar la propuesta de áreas de mejora de las titulaciones.
  • Liderar las pautas de evaluación para garantizar la integridad académica y la adquisición de las competencias contempladas en los planes de estudios.
  • Alertar de posibles problemas de funcionamiento docente e impulsar y proponer medidas correctoras.
  • Garantizar la inclusión educativa.
  • Todas las demás funciones que le sean atribuidas o delegadas de forma expresa por parte del Consejo de Gobierno y el Consejo de Dirección.

Agenda: se reúne quincenalmente.

Comisión de Alianzas, Comunidad y Cultura

Miembros:

  •  Vicerrector/a de Alianzas, Comunidad y Cultura, que la preside.
  •  Subdirectores/as de Alianzas, Comunidad y Cultura.
  •  Vicegerente/a de Docencia y Estudiantado.
  •  Vicegerente/a de Desarrollo.
  •  Director/a de Cultura.
  •  Director/a de Alianzas, Comunidad y Equidad.

Funciones:

  • Diseñar y proponer las políticas de implementación de los planes vinculados al ámbito de las alianzas, la comunidad, la cultura y la equidad.
  • Proponer e impulsar los mecanismos y las metodologías para favorecer el desarrollo de la actividad académica en alianza (docencia, investigación y transferencia).
  • Promover y divulgar las actividades lideradas por el Vicerrectorado en el marco de los estudios, y viceversa.
  • Todas las demás funciones que le sean atribuidas o delegadas de forma expresa por parte del Consejo de Gobierno, el Consejo de Dirección o el rector o rectora.

Agenda: se reúne cada mes.

Comisión de Talento y Organización

Miembros:

  • Gerente/a, que la preside.
  • Vicerrector/a de Política Académica y Gobernanza.
  • Vicerrector/a de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.
  • Vicegerente/a de Talento, Transformación y Organización.
  • Director/a del Área de Organización, Procesos y Calidad.
  • Director/a del Área de Personas.
  • Responsable técnico/a de la Oficina de los Vicerrectorados.

Funciones:

  • Definir y revisar la política de carrera profesional para el colectivo PDI y las trayectorias profesionales para el colectivo de gestión, para retener, desarrollar y atraer talento a la organización.
  • Adaptar el modelo de personal docente colaborador y la tipología de roles profesionales necesarios para responder a la evolución de la actividad institucional.
  • Definir y realizar el seguimiento de los criterios de evaluación del rendimiento y desarrollo profesional, incluyendo objetivos claros, indicadores de rendimiento y mecanismos de retroalimentación, asegurando la coherencia con el plan de formación y capacitación.
  • Definir y revisar el modelo organizativo y de procesos para garantizar un dimensionamiento adecuado, una estructura eficiente y una tipología de roles adaptada a las necesidades de la institución.
  • Fomentar una cultura de trabajo transversal y de innovación mediante el seguimiento del clima organizativo, la mejora continua en el modelo de trabajo abierto y la incorporación de nuevas tendencias en gestión del talento y organización.
  • Velar por que el modelo retributivo sea competitivo, sostenible y esté alineado con las prácticas del sector para garantizar una política salarial coherente y motivadora para todo el personal.
  • Analizar y anticipar las necesidades actuales y futuras de recursos humanos alineándolas con los objetivos estratégicos a largo plazo para asegurar una respuesta eficaz a los retos institucionales.
  • Todas las demás funciones que le sean atribuidas o delegadas de forma expresa por parte del Consejo de Gobierno y el Consejo de Dirección.

Agenda: se reúne cada mes.

Comisión de Investigación y Transferencia

Miembros:

  • Vicerrector/a de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, que la preside.
  • Director/a de la Escuela de Doctorado.
  • Directores/as de los centros de investigación.
  • Subdirectores/as de investigación de los estudios, en su función de enlace con los estudios.
  • Vicegerente/a de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.
  • Académicos y miembros del colectivo de gestión pueden ser invitados de las sesiones de la Comisión de Investigación y Transferencia que se determinen.

Funciones:

  • Elaborar, coordinar y evaluar las políticas, las estrategias y los planes de acción de investigación y transferencia de la Universitat Oberta de Catalunya, de acuerdo con los criterios aprobados por el órgano competente.
  • Definir, coordinar y evaluar las estructuras académicas de la investigación y la transferencia.
  • Diseñar y evaluar las ayudas propias dedicadas a la investigación y la transferencia.
  • Coordinar el impulso para la captación de fondos externos destinados a la investigación y la transferencia.
  • Definir y hacer el seguimiento de los indicadores y las evidencias que acompañan la toma de decisiones y la difusión de la actividad de investigación y transferencia.
  • Promover una cultura científica vinculada a la ciencia abierta y con impacto social.
  • Liderar la ética y la integridad de la investigación y la transferencia por parte de la comunidad UOC.
  • Todas las demás funciones que le sean atribuidas o delegadas de forma expresa por parte del Consejo de Gobierno y el Consejo de Dirección.

Agenda: se reúne cada mes.

Comisión de Sostenibilidad Económica

Miembros:

  • Rector/a, que la preside.
  • Gerente/a.
  • Vicegerente/a de Desarrollo.
  • Director/a del Área de Economía y Finanzas.
  • Director/a de la Asesoría Jurídica.

Funciones:

  • Promover y realizar el seguimiento del marco de financiación. La comisión debe definir y realizar el seguimiento de las fuentes de financiación externas, subvenciones y otras fuentes.
  • Realizar seguimiento y proponer mejoras en el marco del contrato programa. Es responsabilidad de la comisión realizar el seguimiento del contrato programa, mediante la evaluación de los indicadores de seguimiento.
  • Analizar y supervisar el modelo de negocio y su entorno competitivo. La comisión llevará a cabo un análisis continuo (y de proyección) del modelo de negocio de la universidad y del entorno competitivo para identificar oportunidades y desafíos.
  • Definir y realizar el seguimiento del marco presupuestario de la universidad. La comisión promueve la elaboración del presupuesto anual de la universidad y propone sus directrices estratégicas. Al mismo tiempo, realizará el seguimiento de la ejecución presupuestaria y de la cuenta de explotación de la universidad.
  • Realizar seguimiento de las grandes compras de la universidad. La comisión estará informada y podrá realizar seguimiento de las propuestas y los grandes contratos de inversión, aprovisionamientos y servicios, suministros y obras. Entre otras funciones, podrá:
  • Informar sobre el presupuesto global y particular de las unidades promotoras de la compra destinado a la compra de bienes, servicios, obras y otros conceptos.
  • Definir la estrategia de compra de la universidad.
  • Tener conocimiento de las auditorías externas y los informes de fiscalización que afecten a la institución.
  • Todas las demás funciones que le sean atribuidas o delegadas de forma expresa por parte del Consejo de Gobierno y el Consejo de Dirección.

Agenda: se reúne cada mes.

Comisión de Procesos, Tecnología y Datos

Miembros:

  • Vicegerente/a de Transformación Digital, que la preside.
  • Vicerrector/a de Docencia y Aprendizaje.
  • Vicerrector/a de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.
  • Vicegerente/a de Docencia y Estudiantado.
  • Vicegerente/a de Desarrollo.
  • Director/a del eLearning Innovation Center (eLinC).
  • Director/a del Área de Organización, Procesos y Calidad.
  • Director/a del Área de Acompañamiento y Orientación.
  • Director/a del Área de Tecnología.
  • Director/a de la Oficina de Datos.

Funciones:

  • Desarrollar la estrategia de experiencia de estudiante y del equipo propio.
  • Velar por la mejora continua de procesos.
  • Fomentar e impulsar la innovación a escala institucional.
  • Definir y desarrollar la estrategia tecnológica.
  • Definir y desarrollar la estrategia de datos de la universidad.
  • Proponer y definir el marco económico y de recursos asignados para el despliegue de la estrategia establecida.
  • Todas las demás funciones que le sean atribuidas o delegadas de forma expresa por parte del Consejo de Gobierno y el Consejo de Dirección.

Agenda: se reúne cada mes.