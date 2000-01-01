Òrgans d'activitat i procés

Comissió de Programes
Membres:
- Vicerector/a de Docència i Aprenentatge, que la presideix.
- Vicegerent/a de Docència i Estudiantat.
- Vicegerent/a de Talent, Transformació i Organització.
- Sotsdirectors/ores de docència dels estudis.
- Director/a de programa representant de l'Escola de Doctorat.
- Director/a de l'eLearning Innovation Center (eLinC).
- Director/a de l'Oficina dels Vicerectorats.
- Responsable de Qualitat.
Funcions:
- Coordinar aspectes del funcionament ordinari de la docència en el marc de la normativa acadèmica.
- Proposar, impulsar i acordar canvis en les directrius que afecten la docència.
- Analitzar els resultats de l'aplicació dels diferents aspectes docents que es recullen a la normativa acadèmica i proposar els ajustos que es considerin necessaris.
- Proposar i impulsar canvis en l'ordenació acadèmica a partir de l'anàlisi de la seva aplicació pràctica.
- Proposar, impulsar i acordar els aspectes relatius al model educatiu i la seva evolució.
- Liderar la proposta d'àrees de millora de les titulacions.
- Liderar les pautes d'avaluació per garantir la integritat acadèmica i l'adquisició de les competències previstes en els plans d'estudis.
- Alertar de possibles problemes de funcionament docent i impulsar i proposar mesures correctores.
- Garantir la inclusió educativa.
- Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa per part del Consell de Govern i el Consell de Direcció.
Agenda: es reuneix quinzenalment.