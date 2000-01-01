Campus

Òrgans d'activitat i procés

Comissió de Programes

Membres:

  • Vicerector/a de Docència i Aprenentatge, que la presideix.
  • Vicegerent/a de Docència i Estudiantat.
  • Vicegerent/a de Talent, Transformació i Organització.
  • Sotsdirectors/ores de docència dels estudis.
  • Director/a de programa representant de l'Escola de Doctorat.
  • Director/a de l'eLearning Innovation Center (eLinC).
  • Director/a de l'Oficina dels Vicerectorats.
  • Responsable de Qualitat.

Funcions:

  • Coordinar aspectes del funcionament ordinari de la docència en el marc de la normativa acadèmica.
  • Proposar, impulsar i acordar canvis en les directrius que afecten la docència.
  • Analitzar els resultats de l'aplicació dels diferents aspectes docents que es recullen a la normativa acadèmica i proposar els ajustos que es considerin necessaris.
  • Proposar i impulsar canvis en l'ordenació acadèmica a partir de l'anàlisi de la seva aplicació pràctica.
  • Proposar, impulsar i acordar els aspectes relatius al model educatiu i la seva evolució.
  • Liderar la proposta d'àrees de millora de les titulacions.
  • Liderar les pautes d'avaluació per garantir la integritat acadèmica i l'adquisició de les competències previstes en els plans d'estudis.
  • Alertar de possibles problemes de funcionament docent i impulsar i proposar mesures correctores.
  • Garantir la inclusió educativa.
  • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa per part del Consell de Govern i el Consell de Direcció.

Agenda: es reuneix quinzenalment.

Comissió d'Aliances, Comunitat i Cultura

Membres:

  • Vicerector/a d'Aliances, Comunitat i Cultura, que la presideix.
  • Sotsdirectors/ores d'Aliances, Comunitat i Cultura.
  • Vicegerent/a de Docència i Estudiantat.
  • Vicegerent/a de Desenvolupament.
  • Director/a de Cultura.
  • Director/a d'Aliances, Comunitat i Equitat.

Funcions:

  • Dissenyar i proposar les polítiques d'implementació dels plans vinculats a l'àmbit de les aliances, la comunitat, la cultura i l'equitat.
  • Proposar i impulsar els mecanismes i les metodologies per afavorir el desenvolupament de l'activitat acadèmica en aliança (docència, recerca i transferència).
  • Promoure i divulgar les activitats liderades pel Vicerectorat en el marc dels estudis, i viceversa.
  • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa per part del Consell de Govern, el Consell de Direcció o el rector o rectora.

Agenda: es reuneix cada mes.

Comissió de Talent i Organització

Membres:

  • Gerent/a, que la presideix.
  • Vicerector/a de Política Acadèmica i Governança.
  • Vicerector/a de Recerca, Transferència i Emprenedoria.
  • Vicegerent/a de Talent, Transformació i Organització.
  • Director/a de l'Àrea d'Organització, Processos i Qualitat.
  • Director/a de l'Àrea de Persones.
  • Responsable tècnic/a de l'Oficina dels Vicerectorats.

Funcions:

  • Definir i revisar la política de carrera professional per al col·lectiu PDI i les trajectòries professionals per al col·lectiu de gestió, per retenir, desenvolupar i atraure talent a l'organització.
  • Adaptar el model de personal docent col·laborador i la tipologia de rols professionals necessaris per respondre a l'evolució de l'activitat institucional.
  • Definir i fer el seguiment dels criteris d'avaluació del rendiment i desenvolupament professional, incloent-hi objectius clars, indicadors de rendiment i mecanismes de retroalimentació, assegurant la coherència amb el pla de formació i capacitació.
  • Definir i revisar el model organitzatiu i de processos per garantir un dimensionament adequat, una estructura eficient i una tipologia de rols adaptada a les necessitats de la institució.
  • Fomentar una cultura de treball transversal i d'innovació mitjançant el seguiment del clima organitzatiu, la millora contínua en el model de treball obert i la incorporació de noves tendències en gestió del talent i organització.
  • Vetllar perquè el model retributiu sigui competitiu, sostenible i estigui alineat amb les pràctiques del sector per garantir una política salarial coherent i motivadora per a tot el personal.
  • Analitzar i anticipar les necessitats actuals i futures de recursos humans alineant-les amb els objectius estratègics a llarg termini per assegurar una resposta eficaç als reptes institucionals.
  • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa per part del Consell de Govern i el Consell de Direcció.

Agenda: es reuneix cada mes.

Comissió de Recerca i Transferència

Membres:

  • Vicerector/a de Recerca, Transferència i Emprenedoria, que la presideix.
  • Director/a de l'Escola de Doctorat.
  • Directors/ores dels centres de recerca.
  • Sotsdirectors/ores de recerca dels estudis, en la seva funció d'enllaç amb els estudis.
  • Vicegerent/a de Recerca, Transferència i Emprenedoria.
  • Acadèmics i membres del col·lectiu de gestió poden ser convidats de les sessions de la Comissió de Recerca i Transferència que es determinin.

Funcions:

  • Elaborar, coordinar i avaluar les polítiques, les estratègies i els plans d'acció de recerca i transferència de la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb els criteris aprovats per l'òrgan competent.
  • Definir, coordinar i avaluar les estructures acadèmiques de la recerca i la transferència.
  • Dissenyar i avaluar els ajuts propis dedicats a la recerca i la transferència.
  • Coordinar l'impuls per a la captació de fons externs destinats a la recerca i la transferència.
  • Definir i fer el seguiment dels indicadors i les evidències que acompanyen la presa de decisions i la difusió de l'activitat de recerca i transferència.
  • Promoure una cultura científica vinculada a la ciència oberta i amb impacte social.
  • Liderar l'ètica i la integritat de la recerca i la transferència per part de la comunitat UOC.
  • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa per part del Consell de Govern i el Consell de Direcció.

Agenda: es reuneix cada mes.

Comissió de Sostenibilitat Econòmica

Membres:

  • Rector/a, que la presideix. 
  • Gerent/a.
  • Vicegerent/a de Desenvolupament.
  • Director/a de l’Àrea d’Economia.
  • Director/a de l'Assessoria Jurídica.

Funcions:

  • Promoure i fer el seguiment del marc de finançament. La comissió ha de definir i fer el seguiment de les fonts de finançament externes, subvencions i altres fonts.
  • Fer seguiment i proposar millores en el marc del contracte programa. És responsabilitat de la comissió fer el seguiment del contracte programa, mitjançant l'avaluació dels indicadors de seguiment. 
  • Analitzar i supervisar el model de negoci i l’entorn competitiu. La comissió durà a terme una anàlisi continuada (i de projecció) del model de negoci de la universitat i de l’entorn competitiu per identificar oportunitats i desafiaments.
  • Definir i fer el seguiment del marc pressupostari de la Universitat. La comissió promou l’elaboració del pressupost anual de la universitat i en proposa les directrius estratègiques. Al mateix temps, farà el seguiment de l’execució pressupostària i del compte d’explotació de la Universitat.
  • Fer seguiment de les grans compres de la Universitat. La comissió estarà informada i podrà fer seguiment de les propostes i els grans contractes d’inversió, aprovisionaments i serveis, subministres i obres. Entre d’altres podrà:
    • Informar sobre el pressupost global i particular de les unitats promotores de la compra destinat a la compra de béns, serveis, obres i altres.
    • Definir l’estratègia de compra de la Universitat.
    • Tenir coneixement de les auditories externes, i informes de fiscalització que afectin la institució. 
    • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa per part del Consell de Govern i el Consell de Direcció.

 Agenda: es reuneix cada mes.

Comissió de Processos, Tecnologia i Dades

Membres:

  • Vicegerent/a de Transformació Digital, que la presideix.
  • Vicerector/a de Docència i Aprenentatge.
  • Vicerector/a de Recerca, Transferència i Emprenedoria. 
  • Vicegerent/a de Docència i Estudiantat.
  • Vicegerent/a de Desenvolupament.
  • Director/a de l’eLearning Innovation Center (eLinC).
  • Director/a d'Organització, Processos i Qualitat.
  • Director/a d'Acompanyament i Orientació.
  • Director/a de Tecnologia.
  • Director/a de l'Oficina de Dades.

 Funcions:

  • Desplegar l'estratègia d'experiència d'estudiant i de l’equip propi. 
  • Vetllar per la millora contínua de processos. 
  • Fomentar i impulsar la innovació a nivell institucional. 
  • Definir i desplegar l'estratègia tecnològica. 
  • Definir i desplegar l'estratègia de dades de la Universitat.
  • Proposar i definir el marc econòmic i de recursos assignats per al desplegament de l'estratègia establerta.
  • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa per part del Consell de Govern i el Consell de Direcció.

 Agenda: es reuneix cada mes.