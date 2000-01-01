Patronato
El Patronato es el máximo órgano de representación, gobierno y administración de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), según el artículo 14 de sus Estatutos.
Las principales funciones del Patronato de la FUOC son:
- Aprobar y, si procede, modificar las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Oberta de Catalunya.
- Nombrar y revocar al rector o rectora y al gerente o gerenta.
- Aprobar el presupuesto y los balances de la universidad.
- Aprobar el plan de actuación presentado por el rector o rectora y evaluar sus resultados.
El rector o rectora de la UOC y el director o directora de la FUOC asisten a las reuniones del Patronato con voz y sin voto.
Agenda: se reúne dos veces al año.
La Comisión Permanente es el órgano permanente de administración y gestión de la Fundació. Su misión es conducir los asuntos ordinarios de la Fundació.
- Sr. Pere Vallès, presidente del Patronato.
- Ilma. Sra. Núria Montserrat, consejera de Investigación y Universidades. En representación de la Generalitat de Cataluña.
- Ilma. Sra. Esther Niubó, consejera de Educación y Formación Profesional. En representación de la Generalitat de Cataluña.
- Sr. Josep O. Escardíbul, secretario general del Departamento de Investigación y Universidades. En representación de la Generalitat de Cataluña.
- Sr. Miquel Soriano, director general de Universidades. En representación de la Generalitat de Cataluña.
- Sra. Sandra Ruiz, directora general de Sociedad Digital del Departamento de Empresa y Trabajo. En representación de la Generalitat de Cataluña.
- Sr. Pep Garcia, vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona. Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona en el Vallès Oriental. En representación de la Cámara de Comercio de Barcelona.
- Sr. Àngel Messeguer, en representación del Institut d'Estudis Catalans.
- Sra. Helena Guardans, patrona independiente. Presidenta no ejecutiva de Webhelp Spain.
- Sr. Miquel Martí, patrón independiente. Consejero delegado de Tech Barcelona.
- Sr. Josep M. Coronas, patrón independiente. Socio de Coronas Advocats.
- Sr. Pere Fabra, secretario general de la UOC. Ejerce de secretario del Patronato.
La Comisión Permanente es el órgano permanente de administración y gestión de la FUOC. Corresponden a la Comisión Permanente, por delegación del Patronato, todas las funciones de este excepto las no delegables.
El rector o rectora de la UOC y el director o directora de la FUOC, asisten a las reuniones de la Comisión con voz y sin voto.
Composición de la Comisión Permanente
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos de la FUOC, la Comisión Permanente está integrada por tres miembros, uno de los cuales es uno de los patrones designados por la Generalitat de Cataluña.
La Comisión Permanente está integrada actualmente por los miembros siguientes:
- Sra. Helena Guardans, presidenta no ejecutiva de Webhelp Spain. Preside la Comisión.
- Sra. Victòria Girona, directora general de Universidades de la Generalitat de Cataluña.
- Sr. Pere Vallès, CEO de Exoticca.
Miembros con voz y sin voto
Dra. Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Sr. Jordi Marin, director general de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya.
Sr. Pere Fabra, secretario general de la Universitat Oberta de Catalunya.