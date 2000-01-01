La Comisión Permanente es el órgano permanente de administración y gestión de la FUOC. Corresponden a la Comisión Permanente, por delegación del Patronato, todas las funciones de este excepto las no delegables.

El rector o rectora de la UOC y el director o directora de la FUOC, asisten a las reuniones de la Comisión con voz y sin voto.

Composición de la Comisión Permanente

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos de la FUOC, la Comisión Permanente está integrada por tres miembros, uno de los cuales es uno de los patrones designados por la Generalitat de Cataluña.

La Comisión Permanente está integrada actualmente por los miembros siguientes:

Sra. Helena Guardans , presidenta no ejecutiva de Webhelp Spain. Preside la Comisión.

, presidenta no ejecutiva de Webhelp Spain. Preside la Comisión. Sra. Victòria Girona , directora general de Universidades de la Generalitat de Cataluña.

, directora general de Universidades de la Generalitat de Cataluña. Sr. Pere Vallès, CEO de Exoticca.

Miembros con voz y sin voto