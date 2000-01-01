Patronat
El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), d'acord amb l'article 14 dels seus Estatuts.
Les funcions principals del Patronat de la FUOC són:
- Aprovar i, si escau, modificar les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.
- Nomenar i revocar el rector o rectora i el gerent o gerenta.
- Aprovar el pressupost i els balanços de la Universitat.
- Aprovar el pla d'actuació presentat pel rector o rectora i avaluar-ne els resultats.
El rector o rectora de la UOC i el director o directora de la FUOC assisteixen a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.
Agenda: es reuneix dues vegades a l'any.
La Comissió Permanent és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació. La seva missió és conduir els afers ordinaris de la Fundació.
- Pere Vallès, president del Patronat.
- Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats. En representació de la Generalitat de Catalunya.
- Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional. En representació de la Generalitat de Catalunya.
- Josep O. Escardíbul, secretari general del Departament de Recerca i Universitats. En representació de la Generalitat de Catalunya.
- Miquel Soriano, director general d'Universitats. En representació de la Generalitat de Catalunya.
- Sandra Ruiz, directora general de Societat Digital del Departament d'Empresa i Treball. En representació de la Generalitat de Catalunya.
- Pep Garcia, vocal del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona. President de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental. En representació de la Cambra de Comerç de Barcelona.
- Àngel Messeguer, en representació de l’Institut d’Estudis Catalans.
- Helena Guardans, patrona independent. Presidenta no executiva de Webhelp Spain.
- Miquel Martí, patró independent. Conseller delegat de Tech Barcelona.
- Josep M. Coronas, patró independent. Soci de Coronas Advocats.
- Pere Fabra, secretari general de la UOC. Exerceix de secretari del Patronat.
La Comissió Permanent és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació. Corresponen a la Comissió Permanent, per delegació del Patronat, totes les funcions d’aquest menys les no delegables.
El rector o rectora de la UOC i el director o directora de la FUOC, assisteixen a les reunions de la Comissió amb veu i sense vot.
Composició de la Comissió Permanent
D’acord amb el que estableix l’article 21 dels Estatuts de la Fundació, la Comissió Permanent està integrada per tres membres, un dels quals és un dels patrons designats per la Generalitat de Catalunya.
La Comissió Permanent està integrada actualment pels membres següents:
- Helena Guardans, presidenta no executiva de Webhelp Spain. Presideix la Comissió.
- Victòria Girona, directora general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.
- Pere Vallès, CEO d'Exoticca.
Membres amb veu i sense vot
- Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.
- Jordi Marin, director general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
- Pere Fabra, secretari general de la Universitat Oberta de Catalunya.